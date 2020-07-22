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Чорногорія заборонила в'їзд туристам з України на авто

Чорногорія заборонила в'їзд туристам з України на авто

Починаючи з 22 липня в'їзд на територію Чорногорії для жителів України і Білорусі можливий лише в разі їх прибуття авіаційним транспортом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в рішенні уряду Чорногорії.

Без обмежень у Чорногорію можуть в’їжджати мешканці країн "зеленого списку", мешканці країн "жовтого списку" або ті, хто перебував в них протягом останніх 15 днів можуть потрапити до Чорногорії за наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

"В'їзд в Чорногорію здійснюється повітряним транспортом для жителів України і Білорусі з контролем пасажирів при посадці і висадці і виконанням інших умов, запропонованих Міністерством сталого розвитку і туризму".

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При цьому українці можуть в’їжджати до Чорногорії автомобілем, якщо останні 15 днів вони перебували в країнах "зеленого" чи "жовтого" списків.

Для українських туристів, які прямують до Чорногорії передбачені нові правила.

Туроператор зобов'язаний забезпечити вимірювання температури тіла пасажира хоча б один раз перед посадкою в аеропорт. Пасажиру, який має підвищену температуру тіла, заборонено сідати в літак і відправлятися до Чорногорії.

Після прибуття пасажирів до Чорногорії та відразу після перетину прикордонного переходу туроператор зобов’язаний передати кожному пасажиру інформаційну довідку, що містить опис заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров’я Чорногорії, та повідомити пасажира, що він зобов’язаний дотримуватися вказаних заходів.

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У випадках, коли туристичний пакет включає екскурсії, туроператор зобов’язаний вести детальний облік місць, які відвідують туристи.

Усі туристи під час перебування в Чорногорії зобов’язані дотримуватися всіх заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров’я.

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а на самокате?
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22.07.2020 11:49 Відповісти
только если через аэропорт
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22.07.2020 11:59 Відповісти
А каковы ответные меры?
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22.07.2020 12:06 Відповісти
Возле шлагбаума в Кирилловке черногорцам будут мерять температуру.
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22.07.2020 12:15 Відповісти
кому ректально, кому вагинально, а кому и анально
и в воду заходить в медмасках
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22.07.2020 12:30 Відповісти
а на катере, можно
и на моноподлодке
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22.07.2020 12:26 Відповісти
Ну,шож будем ездить на брычках
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22.07.2020 12:38 Відповісти
Я правильно увидел-720 часов?Это "свежесть" теста не более месяца ?
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22.07.2020 16:46 Відповісти
 
 