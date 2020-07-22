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Черногория запретила въезд туристам из Украины на автомобиле

Черногория запретила въезд туристам из Украины на автомобиле

Начиная с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины и Беларуси возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в решении правительства Черногории.

Без ограничений в Черногорию могут въезжать жители стран "зеленого списка", жители стран "желтого списка" или те, кто находился в них в течение последних 15 дней могут попасть в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста, не более давнего за 720 часов.

"Въезд в Черногорию осуществляется воздушным транспортом для жителей Украины и Беларуси с контролем пассажиров при посадке и высадке и выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма", - говорится в сообщении.

При этом украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

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Для украинских туристов, которые направляются в Черногории предусмотрены новые правила.

Туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Пассажиру, имеющему повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

После прибытия пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и сообщить пассажиру, что он обязан соблюдать указанные меры.

В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, посещающих туристы.

Все туристы во время пребывания в Черногории обязаны соблюдать все меры и рекомендации института общественного здоровья.

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Автор: 

запрет (1708) туризм (1543) украинцы (3873) Черногория (199)


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а на самокате?
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22.07.2020 11:49 Ответить
только если через аэропорт
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22.07.2020 11:59 Ответить
А каковы ответные меры?
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22.07.2020 12:06 Ответить
Возле шлагбаума в Кирилловке черногорцам будут мерять температуру.
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22.07.2020 12:15 Ответить
кому ректально, кому вагинально, а кому и анально
и в воду заходить в медмасках
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22.07.2020 12:30 Ответить
а на катере, можно
и на моноподлодке
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22.07.2020 12:26 Ответить
Ну,шож будем ездить на брычках
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22.07.2020 12:38 Ответить
Я правильно увидел-720 часов?Это "свежесть" теста не более месяца ?
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22.07.2020 16:46 Ответить
 
 