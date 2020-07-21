Для в'їзду українців вже відкрито 39 країн, - Кулеба. ВIДЕО

Для українців відкрилися для в'їзду ще 13 країн. Станом на зараз таких країн вже 39.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що за тиждень додалися, зокрема, Болгарія, Мальдіви, ОАЕ.

"Не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в'їзд, треба керуватися рішеннями влади, тому я прошу перед в'їздом перевіряти інформацію", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, глава МЗС 7 липня оголосив, що для в'їзду українців в умовах пандемії відкриті 23 країни. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але щоб потрапити в частину з них, необхідно отримати в'їзну візу.

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