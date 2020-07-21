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Для в'їзду українців вже відкрито 39 країн, - Кулеба. ВIДЕО

Для українців відкрилися для в'їзду ще 13 країн. Станом на зараз таких країн вже 39.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що за тиждень додалися, зокрема, Болгарія, Мальдіви, ОАЕ.

"Не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в'їзд, треба керуватися рішеннями влади, тому я прошу перед в'їздом перевіряти інформацію", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, глава МЗС 7 липня оголосив, що для в'їзду українців в умовах пандемії відкриті 23 країни. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але щоб потрапити в частину з них, необхідно отримати в'їзну візу.

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Автор: 

кордон (4807) туризм (1564) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
вот же *банько! ЕС закрыт- это главное!!! Нах мне твои Иран, Ирак,Корея?!..
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21.07.2020 10:06
+8
Особенно заманчивыми и привлекательными странами, щедро открывшими въезд для украинцев, выглядят, указанные в списке МИда следующие страны:

Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди.

Ласково запрашаемо до сонячного Сомали ! Райское наслаждение гарантировано.
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21.07.2020 10:47
+6
Ищу хороших, физически крепких попутчиков для совместного незабываемого путешествия в гостеприимный Южный Судан и в солнечное братское Сомали...
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21.07.2020 10:50
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23+3....Где весь список из 39 стран?????
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21.07.2020 09:56 Відповісти
Особенно заманчивыми и привлекательными странами, щедро открывшими въезд для украинцев, выглядят, указанные в списке МИда следующие страны:

Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди.

Ласково запрашаемо до сонячного Сомали ! Райское наслаждение гарантировано.
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21.07.2020 10:47 Відповісти
ЗЕленый МИД не умеет считать?
Впрочем могли бы и сказать, что 95 стран открыли въезд для украинцев. То же брехня, зато число гармоничное. Вот и 1 доллар США скоро в гармонию с числом 95 гривен войдёт.
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21.07.2020 10:00 Відповісти
Папуа и Новая Гвинея, забыли. Туда тоже уже можно.
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21.07.2020 10:05 Відповісти
Все Карибы открыты и обещают рай для фрилансеров и удаленщиков.
И "золотой паспорт" подешевел. Шото в районе 150 тысяч баксов.

Сидишь с ноутом на Барбадосе и работаешь.
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21.07.2020 10:07 Відповісти
вот же *банько! ЕС закрыт- это главное!!! Нах мне твои Иран, Ирак,Корея?!..
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21.07.2020 10:06 Відповісти
Ага ! Это хорошие новости. Значит, Украина вырвалась из-под власти сатанистов.
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21.07.2020 10:24 Відповісти
· - Это вагон для курящих?
- И для пьющих! (с)
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21.07.2020 10:06 Відповісти
Корея...Мммм...Назад,в прошлое....Мечта!!И недорого совсем)
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21.07.2020 10:11 Відповісти
их две и не о той вы пишите (открыта другая, "южная")!
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21.07.2020 10:26 Відповісти
Туризм в Сомали,Афганистан,Судан,Ирак,нет уж пускай бубочка с Ленкой едет туда отдыхать
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21.07.2020 10:23 Відповісти
Уже поделили мир заново ? Так быстро ?
И в чьей сфере влияния теперь Украина ? До войны пандемии ею правили Ротшильды, а теперь кто ?
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21.07.2020 10:23 Відповісти
Фуггери повертаються?
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21.07.2020 10:43 Відповісти
Может и так, конечно.
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21.07.2020 11:06 Відповісти
Путешествие в страны красной зоны, во время эпидемии очень опасная штука. А то что россияне путешествуют транзитом на самолетах, без карантина очень заразная вещь. Дебилы
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21.07.2020 10:37 Відповісти
Транзитом на літаках це як?
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21.07.2020 10:40 Відповісти
"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - так помоему МИД нас и должен информировать, или нет?
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21.07.2020 10:40 Відповісти
Болгарія це добре, але без румунів це пшик, авіасполучення складає менше 1 відсотка віл пасажиропотоку.
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21.07.2020 10:41 Відповісти
Пересекают автобусами, пеший переход. Из борисполя летят дальше Хорватия, Черногория, Болгария
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21.07.2020 10:57 Відповісти
Ищу хороших, физически крепких попутчиков для совместного незабываемого путешествия в гостеприимный Южный Судан и в солнечное братское Сомали...
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21.07.2020 10:50 Відповісти
Для в'їзду українців вже відкрито 39 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9671
Туристический сезон в разгаре.
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21.07.2020 11:01 Відповісти
"Боже ! Неужели так просто ?! Но, ведь меня нельзя убить и съесть, потому что меня все так любят! И мама, и Наташа, и Соня, и солдаты моего эскадрона..."

Слова подпоручика Николая Ростова, когда в него во время боя местного значения неторопливо и деловито прицелился из ружья старый опытный французский пехотинец.
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21.07.2020 11:08 Відповісти
в країни ЄС зась.. А інші Танзанії та Іраки і нафіг не потрібні майже нікому. Країни третього світу (окрім бритів та американців) відкрили свої кордони для таких самих країн третього світу.. Це "здобуток" для зебільної влади палюбому... )))
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21.07.2020 11:10 Відповісти
Странно? Греция для украинцев закрыта, а для греков Украина открыта .
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21.07.2020 11:11 Відповісти
С такой компанией , как это они еще не добавили Сирию и Ливию , ну так для полной полноты ощущений. Ну я понимаю , что Осел Оманский у нас с интеллектом амебы , а все его окружение просто боится показаться умнее , но это уже перебор даже для них.
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21.07.2020 13:48 Відповісти
 
 