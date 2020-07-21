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Для въезда украинцев уже открыты 39 стран, - Кулеба. ВИДЕО

Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.

"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, глава МИД 7 июля огласил, что для въезда украинцев в условиях пандемии открыты 23 страны. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова. Но чтобы попасть в часть из них, необходимо получить въездную визу.

Также читайте: Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно

Автор: 

граница (5298) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
вот же *банько! ЕС закрыт- это главное!!! Нах мне твои Иран, Ирак,Корея?!..
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21.07.2020 10:06
+8
Особенно заманчивыми и привлекательными странами, щедро открывшими въезд для украинцев, выглядят, указанные в списке МИда следующие страны:

Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди.

Ласково запрашаемо до сонячного Сомали ! Райское наслаждение гарантировано.
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21.07.2020 10:47
+6
Ищу хороших, физически крепких попутчиков для совместного незабываемого путешествия в гостеприимный Южный Судан и в солнечное братское Сомали...
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21.07.2020 10:50
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Правила форума Совет форумчан
23+3....Где весь список из 39 стран?????
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21.07.2020 09:56 Ответить
Особенно заманчивыми и привлекательными странами, щедро открывшими въезд для украинцев, выглядят, указанные в списке МИда следующие страны:

Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди.

Ласково запрашаемо до сонячного Сомали ! Райское наслаждение гарантировано.
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21.07.2020 10:47 Ответить
ЗЕленый МИД не умеет считать?
Впрочем могли бы и сказать, что 95 стран открыли въезд для украинцев. То же брехня, зато число гармоничное. Вот и 1 доллар США скоро в гармонию с числом 95 гривен войдёт.
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21.07.2020 10:00 Ответить
Папуа и Новая Гвинея, забыли. Туда тоже уже можно.
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21.07.2020 10:05 Ответить
Все Карибы открыты и обещают рай для фрилансеров и удаленщиков.
И "золотой паспорт" подешевел. Шото в районе 150 тысяч баксов.

Сидишь с ноутом на Барбадосе и работаешь.
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21.07.2020 10:07 Ответить
вот же *банько! ЕС закрыт- это главное!!! Нах мне твои Иран, Ирак,Корея?!..
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21.07.2020 10:06 Ответить
Ага ! Это хорошие новости. Значит, Украина вырвалась из-под власти сатанистов.
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21.07.2020 10:24 Ответить
· - Это вагон для курящих?
- И для пьющих! (с)
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21.07.2020 10:06 Ответить
Корея...Мммм...Назад,в прошлое....Мечта!!И недорого совсем)
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21.07.2020 10:11 Ответить
их две и не о той вы пишите (открыта другая, "южная")!
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21.07.2020 10:26 Ответить
Туризм в Сомали,Афганистан,Судан,Ирак,нет уж пускай бубочка с Ленкой едет туда отдыхать
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21.07.2020 10:23 Ответить
Уже поделили мир заново ? Так быстро ?
И в чьей сфере влияния теперь Украина ? До войны пандемии ею правили Ротшильды, а теперь кто ?
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21.07.2020 10:23 Ответить
Фуггери повертаються?
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21.07.2020 10:43 Ответить
Может и так, конечно.
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21.07.2020 11:06 Ответить
Путешествие в страны красной зоны, во время эпидемии очень опасная штука. А то что россияне путешествуют транзитом на самолетах, без карантина очень заразная вещь. Дебилы
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21.07.2020 10:37 Ответить
Транзитом на літаках це як?
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21.07.2020 10:40 Ответить
"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - так помоему МИД нас и должен информировать, или нет?
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21.07.2020 10:40 Ответить
Болгарія це добре, але без румунів це пшик, авіасполучення складає менше 1 відсотка віл пасажиропотоку.
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21.07.2020 10:41 Ответить
Пересекают автобусами, пеший переход. Из борисполя летят дальше Хорватия, Черногория, Болгария
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21.07.2020 10:57 Ответить
Ищу хороших, физически крепких попутчиков для совместного незабываемого путешествия в гостеприимный Южный Судан и в солнечное братское Сомали...
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21.07.2020 10:50 Ответить
Для в'їзду українців вже відкрито 39 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9671
Туристический сезон в разгаре.
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21.07.2020 11:01 Ответить
"Боже ! Неужели так просто ?! Но, ведь меня нельзя убить и съесть, потому что меня все так любят! И мама, и Наташа, и Соня, и солдаты моего эскадрона..."

Слова подпоручика Николая Ростова, когда в него во время боя местного значения неторопливо и деловито прицелился из ружья старый опытный французский пехотинец.
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21.07.2020 11:08 Ответить
в країни ЄС зась.. А інші Танзанії та Іраки і нафіг не потрібні майже нікому. Країни третього світу (окрім бритів та американців) відкрили свої кордони для таких самих країн третього світу.. Це "здобуток" для зебільної влади палюбому... )))
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21.07.2020 11:10 Ответить
Странно? Греция для украинцев закрыта, а для греков Украина открыта .
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21.07.2020 11:11 Ответить
С такой компанией , как это они еще не добавили Сирию и Ливию , ну так для полной полноты ощущений. Ну я понимаю , что Осел Оманский у нас с интеллектом амебы , а все его окружение просто боится показаться умнее , но это уже перебор даже для них.
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21.07.2020 13:48 Ответить
 
 