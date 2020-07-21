Для въезда украинцев уже открыты 39 стран, - Кулеба. ВИДЕО
Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он пояснил, что за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.
"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - сказал Кулеба.
Как сообщалось, глава МИД 7 июля огласил, что для въезда украинцев в условиях пандемии открыты 23 страны. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова. Но чтобы попасть в часть из них, необходимо получить въездную визу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди.
Ласково запрашаемо до сонячного Сомали ! Райское наслаждение гарантировано.
Впрочем могли бы и сказать, что 95 стран открыли въезд для украинцев. То же брехня, зато число гармоничное. Вот и 1 доллар США скоро в гармонию с числом 95 гривен войдёт.
И "золотой паспорт" подешевел. Шото в районе 150 тысяч баксов.
Сидишь с ноутом на Барбадосе и работаешь.
- И для пьющих! (с)
И в чьей сфере влияния теперь Украина ? До
войныпандемии ею правили Ротшильды, а теперь кто ?
Туристический сезон в разгаре.
Слова подпоручика Николая Ростова, когда в него во время боя местного значения неторопливо и деловито прицелился из ружья старый опытный французский пехотинец.