Заместителем главы Нацбанка назначен экс-замминистра финансов Гелетий
Совет Национального банка Украины назначил заместителем главы Нацбанка Юрия Гелетия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Согласно сообщению, кандидатуру Гелетия предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.
Гелетий в 2003-2015 гг. работал в НБУ, прошел путь от экономиста первой категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора. С октября 2015 г. по июль 2018 г. занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов. С июля 2018 г. работал в должности замминистра финансов.
Гелетий в 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.
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