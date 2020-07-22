Заместителем главы Нацбанка назначен экс-замминистра финансов Гелетий

Совет Национального банка Украины назначил заместителем главы Нацбанка Юрия Гелетия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно сообщению, кандидатуру Гелетия предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Гелетий в 2003-2015 гг. работал в НБУ, прошел путь от экономиста первой категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора. С октября 2015 г. по июль 2018 г. занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов. С июля 2018 г. работал в должности замминистра финансов.

Гелетий в 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

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