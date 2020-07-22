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Заместителем главы Нацбанка назначен экс-замминистра финансов Гелетий

Заместителем главы Нацбанка назначен экс-замминистра финансов Гелетий

Совет Национального банка Украины назначил заместителем главы Нацбанка Юрия Гелетия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно сообщению, кандидатуру Гелетия предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Гелетий в 2003-2015 гг. работал в НБУ, прошел путь от экономиста первой категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора. С октября 2015 г. по июль 2018 г. занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов. С июля 2018  г. работал в должности замминистра финансов.

Гелетий в 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк сохранит политику в отношении "ПриватБанка" и продолжит судиться с Коломойским, - Шевченко

Автор: 

НБУ (4836) Совет НБУ (15) Гелетий Юрий (5)


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Родыч гелетея 🤔🧐 что по этому поводу скажут братья свинарчуки?
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22.07.2020 16:29 Ответить
а замість кого? Замість Чурія? Якщо так, то слід зробити висновок: чистка кадрів від Якова Васильовича почалася...
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22.07.2020 17:03 Ответить
экс министр обороны ..... стал заместителем главы Нацбанка !
Украина просто страна возможностей для бездарей без образования и т.д.
Примеров куча: незабвенный Луцик, Гонтарева, Зеля, и т.д. по списку
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22.07.2020 17:26 Ответить
Ну, Вы и "загнули"... Это разные люди... Хотя "направление Ваших мыслей мне нравится..." - Гелетей уже "провёл парад ко дню Независимости в Севастополе" (Когда я это услышал от него, при назначении на должность, то сказал: "капец хлопцам на фронте..."). Не дай бог, и этот "кэравник" так же "рулить" будет...
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22.07.2020 19:16 Ответить
 
 