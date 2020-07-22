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Заступником голови Нацбанку призначено ексзаступника міністра фінансів Гелетія

Заступником голови Нацбанку призначено ексзаступника міністра фінансів Гелетія

Рада Національного банку України призначила заступником глави Нацбанку Юрія Гелетія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Згідно з повідомленням, кандидатуру Гелетія запропонував новий глава НБУ Кирило Шевченко.

Гелетій в 2003-2015 рр. працював в НБУ, пройшов шлях від економіста першої категорії до керівника підрозділу в структурі банківського нагляду. З жовтня 2015 р. по липень 2018 р. обіймав посаду директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів. З липня 2018 року працював на посаді заступника міністра фінансів.

Гелетій в 2012 році отримав ступінь кандидата економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України.

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Автор: 

НБУ (10440) Рада НБУ (165) Гелетій Юрій (13)


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Родыч гелетея 🤔🧐 что по этому поводу скажут братья свинарчуки?
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22.07.2020 16:29 Відповісти
а замість кого? Замість Чурія? Якщо так, то слід зробити висновок: чистка кадрів від Якова Васильовича почалася...
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22.07.2020 17:03 Відповісти
экс министр обороны ..... стал заместителем главы Нацбанка !
Украина просто страна возможностей для бездарей без образования и т.д.
Примеров куча: незабвенный Луцик, Гонтарева, Зеля, и т.д. по списку
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22.07.2020 17:26 Відповісти
Ну, Вы и "загнули"... Это разные люди... Хотя "направление Ваших мыслей мне нравится..." - Гелетей уже "провёл парад ко дню Независимости в Севастополе" (Когда я это услышал от него, при назначении на должность, то сказал: "капец хлопцам на фронте..."). Не дай бог, и этот "кэравник" так же "рулить" будет...
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22.07.2020 19:16 Відповісти
 
 