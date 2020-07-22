Заступником голови Нацбанку призначено ексзаступника міністра фінансів Гелетія

Рада Національного банку України призначила заступником глави Нацбанку Юрія Гелетія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Згідно з повідомленням, кандидатуру Гелетія запропонував новий глава НБУ Кирило Шевченко.

Гелетій в 2003-2015 рр. працював в НБУ, пройшов шлях від економіста першої категорії до керівника підрозділу в структурі банківського нагляду. З жовтня 2015 р. по липень 2018 р. обіймав посаду директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів. З липня 2018 року працював на посаді заступника міністра фінансів.

Гелетій в 2012 році отримав ступінь кандидата економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України.

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