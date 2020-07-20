Нацбанк збереже політику щодо "ПриватБанку" і продовжить судитися з Коломойським, - Шевченко

Національний банк не змінюватиме політику щодо "ПриватБанку", з яким судяться колишні власники, олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Про це заявив на брифінгу новопризначений голова НБУ Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Він зазначив, що поки не знайомився з деталями судових справ довкола "ПриватБанку".

"Але я як голова Нацбанку думаю, що Нацбанк під моїм керівництвом збереже таку ж політику щодо "ПриватБанку", якою вона була і до цього", - сказав він.

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Нагадаємо, неповернення "ПриватБанку" колишнім власникам є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду до України. Для цього Верховна Рада прийняла спеціальний закон, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам.