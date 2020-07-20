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Новини Приватбанк
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Нацбанк збереже політику щодо "ПриватБанку" і продовжить судитися з Коломойським, - Шевченко

Нацбанк збереже політику щодо

Національний банк не змінюватиме політику щодо "ПриватБанку", з яким судяться колишні власники, олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Про це заявив на брифінгу новопризначений голова НБУ Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Він зазначив, що поки не знайомився з деталями судових справ довкола "ПриватБанку".

"Але я як голова Нацбанку думаю, що Нацбанк під моїм керівництвом збереже таку ж політику щодо "ПриватБанку", якою вона була і до цього", - сказав він.

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Нагадаємо, неповернення "ПриватБанку" колишнім власникам є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду до України. Для цього Верховна Рада прийняла спеціальний закон, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Коломойський Ігор (3125) націоналізація (384) НБУ (10438) Порошенко Петро (15190) Гонтарева Валерія (873) Дубілет Олександр (115) Шевченко Кирило (225) Приватбанк (2436)


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Топ коментарі
+9
продолжит так судиться, чтобы проиграть почти выигранный суд.

У кого-то есть сомнения ?
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20.07.2020 21:12
+4
Выполнять хотелки Коломойского и судиться с Коломойским... А почему бы и нет?

Суды идут, курс растет, дефолт вот он уже ручкой нам машет.
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20.07.2020 21:17
+3
Добрий виконувач знає, що й як казати з правилного а ще що й як виконувати з наказаного владою... Це генетика таких я к Шевченко,во мінсітр освіти від ЗЕбанди, й інша шушера в угоді сцарю...
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20.07.2020 21:12
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продолжит так судиться, чтобы проиграть почти выигранный суд.

У кого-то есть сомнения ?
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20.07.2020 21:12 Відповісти
Нацбанк збереже політику щодо "ПриватБанку" і продовжить судитися з Коломойським, - Шевченко - Цензор.НЕТ 997
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20.07.2020 21:42 Відповісти
«Лєсєнка дурачков»😜
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20.07.2020 21:47 Відповісти
Добрий виконувач знає, що й як казати з правилного а ще що й як виконувати з наказаного владою... Це генетика таких я к Шевченко,во мінсітр освіти від ЗЕбанди, й інша шушера в угоді сцарю...
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20.07.2020 21:12 Відповісти
а інакш е- навіщо міняли шило на мило?
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20.07.2020 21:13 Відповісти
Да вы судится будите еще два столетия . Пока все бабло не растащат . Как с деньгами Януковича .
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20.07.2020 21:15 Відповісти
Судится то можно, но во первых можно пересмотреть претензии, а во вторых можно судиться что бы выиграть, а можно что бы проиграть...
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20.07.2020 21:16 Відповісти
Можно судиться ради того, чтобы судиться. Хоть десятилетиями.
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20.07.2020 21:17 Відповісти
Нормально для показухи и для юридической компании-представителя интересов!
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20.07.2020 21:18 Відповісти
Нет у нас страны и нет Гетьмана .
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20.07.2020 21:16 Відповісти
Выполнять хотелки Коломойского и судиться с Коломойским... А почему бы и нет?

Суды идут, курс растет, дефолт вот он уже ручкой нам машет.
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20.07.2020 21:17 Відповісти
Ви уявляєте степінь ******* і безпределу в пограбуванні держави Козломойським за сприяння ЗЕбанди і лічно Півтораметрового, що найбільші держпідприємства звертаються за допомогою не до правоохор. органів, а міжнарод. спільноти

https://twitter.com/NaftogazUK
https://twitter.com/NaftogazUK

@NaftogazUK


На систему корпоративного управління компанії та деяких держпідприємств здійснюються скоординовані атаки. Ініціатори атак - ті, хто раніше заробляв корупційні гроші на управлінні державними активами. Ситуація, що склалася, потребує уваги міжнародної спільноти.
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20.07.2020 21:17 Відповісти
Вот же соросята.
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20.07.2020 21:24 Відповісти
сегодня сохранит...особо не надейтесь,то исполнитель желаний шестого разряда с фиолетовым галстуком..
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20.07.2020 21:18 Відповісти
Побачимо, та надії "0"
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20.07.2020 21:21 Відповісти
Зеля - да ты не воруешь как Свыня , но ты гандон . Ты не чего не делаешь . УРОД !
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20.07.2020 21:27 Відповісти
Всю жизнь будем судиться и выплачивать мзду акционерам? Вот урод Порохосвин удружил ограбив народ на 200млрд. гривень. За ети деньги можно было государственный Ощадбанк сделать конфеткой.
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20.07.2020 21:29 Відповісти
и я не пойму нахер нам был нужен тот банк- нашли бы те деньги где их спрятали и зачем нам те наперстки?
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20.07.2020 22:04 Відповісти
Этой жидовской гниде, бене, никто из правохранителей вопросы задать не хочет..!?!?
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20.07.2020 21:37 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/20/novost/finansy/nbu-ne-budet-vmeshivatsya-situaciyu-valyutnom-rynke Шевченко о курсе гривны » Слово и Дело
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20.07.2020 21:40 Відповісти
цена то врпроса?-сколько нам должны?
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20.07.2020 22:02 Відповісти
Олігархи продовжують збагачуватися.Суд пробачив Ахметову та Новинському мільярдні податки.http://finbalance.com.ua/news/sudi-skasuvali-pretenzi-podatkivtsiv-do-tsentralnoho-hzk-akhmetova-na-11-mlrd-hrn Finbalance
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20.07.2020 22:02 Відповісти
Офісу великих платників податків -это откуда такая структура? народ Украины туда входит или мы выходим от туда?
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20.07.2020 22:07 Відповісти
звичайні громадяни яких мільйони це і є найбільший платник який не ховає прибутки в офшорах як відомі олігархи.
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20.07.2020 22:23 Відповісти
Зеблюдок поможет своему хозяину
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20.07.2020 22:20 Відповісти
 
 