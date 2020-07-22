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Буду настаивать на разрешении открыть культурные учреждения, соблюдающие карантин, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что будет настаивать на том, чтобы культурным учреждениям, которые ответственно соблюдают карантин, разрешить работу.
Об этом министр сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"От министерства буду настаивать на учете наших изменений. Все они касаются исключения учреждений культуры и культурных мероприятий из перечня тех, чья деятельность запрещается. По каждой зоне. Мы много говорили об открытии учреждений культуры, которые соблюдают карантинный режим ответственно. В том числе и с Минздравом. Поэтому они должны это согласовать без каких-либо "но"", - подчеркнул Ткаченко.
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+2 Gal
показать весь комментарий22.07.2020 16:56 Ссылка
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