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Новости Коронавирус и карантин
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Буду настаивать на разрешении открыть культурные учреждения, соблюдающие карантин, - Ткаченко

Буду настаивать на разрешении открыть культурные учреждения, соблюдающие карантин, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что будет настаивать на том, чтобы культурным учреждениям, которые ответственно соблюдают карантин, разрешить работу.

Об этом министр сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"От министерства буду настаивать на учете наших изменений. Все они касаются исключения учреждений культуры и культурных мероприятий из перечня тех, чья деятельность запрещается. По каждой зоне. Мы много говорили об открытии учреждений культуры, которые соблюдают карантинный режим ответственно. В том числе и с Минздравом. Поэтому они должны это согласовать без каких-либо "но"", - подчеркнул Ткаченко.

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Автор: 

карантин (16729) Министерство культуры и информационной политики (778) Ткаченко Александр (429) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Настоять бы тебе гавна на керосине, и 4-е раза в день по стакану.
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22.07.2020 16:49
+3
це він про концерти 95 кварталу
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22.07.2020 16:56
+2
Перепрошую, а культурні установи то як, пане міністр?! Культурні відкривати, а некультурні ні? А може то установи культури мало бути? От ідіот, яке ж воно тупе та безграмотне, а ще цілий міністр культури.
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22.07.2020 16:56
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Правила форума Совет форумчан
Настоять бы тебе гавна на керосине, и 4-е раза в день по стакану.
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22.07.2020 16:49 Ответить
це він про концерти 95 кварталу
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22.07.2020 16:56 Ответить
Перепрошую, а культурні установи то як, пане міністр?! Культурні відкривати, а некультурні ні? А може то установи культури мало бути? От ідіот, яке ж воно тупе та безграмотне, а ще цілий міністр культури.
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22.07.2020 16:56 Ответить
Хоча, може то не міністр культури, а культурний міністр? Хто зна...
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22.07.2020 16:57 Ответить
Мабуть казлино, чи як там...
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22.07.2020 17:06 Ответить
В Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.
Об этом на заседании правительства в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в стране.https://www.obozrevatel.com/society/kabmin-obyavil-o-prodlenii-karantina-v-ukraine-reshenie-primut-segodnya.htm
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22.07.2020 17:18 Ответить
хм.. а не культурные, не соблюдающие карантин уже работают...(я правильно понял?!)
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22.07.2020 17:25 Ответить
гнилое существо
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22.07.2020 17:31 Ответить
Вєлюр- понадусєх! А решта, вже як відмажецця. А бубачка-дебіл - нє прі дєлах!)
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22.07.2020 17:59 Ответить
Господин Ткаченко, Ваше место на Базаре, "Славянском Базаре", рядом с ватными "украинскими" артистами, которых вы туда послали и кремлевскими "гозмановами", которые прославляют роSSийскую армию, ежедневно убивающую украинцев. Вы поставили себя в один ряд с оккупантами.
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22.07.2020 19:32 Ответить
Так бани уже пооткрывали...
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23.07.2020 15:12 Ответить
Министр образования без образования
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23.07.2020 15:13 Ответить
 
 