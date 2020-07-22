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Новини Коронавірус і карантин
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Наполягатиму на рішенні відкрити культурні установи, що дотримуються карантину, - Ткаченко

Наполягатиму на рішенні відкрити культурні установи, що дотримуються карантину, - Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що наполягатиме на тому, щоб культурним установам, які відповідально дотримуються карантину, дозволити роботу.

Про це міністр повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від міністерства наполягатиму на врахуванні наших змін. Всі вони стосуються виключення установ культури і культурних заходів з переліку тих, чия діяльність забороняється. Щодо кожної зони. Ми багато говорили про відкриття закладів культури, які дотримуються карантинного режиму відповідально. У тому числі і з Міністерством охорони здоров'я. Тому вони повинні це узгодити без будь-яких "але"", - підкреслив Ткаченко.

Також читайте: Кабмін дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень

Автор: 

карантин (18172) Міністерство культури (761) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Настоять бы тебе гавна на керосине, и 4-е раза в день по стакану.
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22.07.2020 16:49
+3
це він про концерти 95 кварталу
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22.07.2020 16:56
+2
Перепрошую, а культурні установи то як, пане міністр?! Культурні відкривати, а некультурні ні? А може то установи культури мало бути? От ідіот, яке ж воно тупе та безграмотне, а ще цілий міністр культури.
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22.07.2020 16:56
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Настоять бы тебе гавна на керосине, и 4-е раза в день по стакану.
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22.07.2020 16:49 Відповісти
це він про концерти 95 кварталу
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22.07.2020 16:56 Відповісти
Перепрошую, а культурні установи то як, пане міністр?! Культурні відкривати, а некультурні ні? А може то установи культури мало бути? От ідіот, яке ж воно тупе та безграмотне, а ще цілий міністр культури.
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22.07.2020 16:56 Відповісти
Хоча, може то не міністр культури, а культурний міністр? Хто зна...
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22.07.2020 16:57 Відповісти
Мабуть казлино, чи як там...
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22.07.2020 17:06 Відповісти
В Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.
Об этом на заседании правительства в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в стране.https://www.obozrevatel.com/society/kabmin-obyavil-o-prodlenii-karantina-v-ukraine-reshenie-primut-segodnya.htm
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22.07.2020 17:18 Відповісти
хм.. а не культурные, не соблюдающие карантин уже работают...(я правильно понял?!)
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22.07.2020 17:25 Відповісти
гнилое существо
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22.07.2020 17:31 Відповісти
Вєлюр- понадусєх! А решта, вже як відмажецця. А бубачка-дебіл - нє прі дєлах!)
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22.07.2020 17:59 Відповісти
Господин Ткаченко, Ваше место на Базаре, "Славянском Базаре", рядом с ватными "украинскими" артистами, которых вы туда послали и кремлевскими "гозмановами", которые прославляют роSSийскую армию, ежедневно убивающую украинцев. Вы поставили себя в один ряд с оккупантами.
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22.07.2020 19:32 Відповісти
Так бани уже пооткрывали...
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23.07.2020 15:12 Відповісти
Министр образования без образования
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23.07.2020 15:13 Відповісти
 
 