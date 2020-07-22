Наполягатиму на рішенні відкрити культурні установи, що дотримуються карантину, - Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що наполягатиме на тому, щоб культурним установам, які відповідально дотримуються карантину, дозволити роботу.

Про це міністр повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від міністерства наполягатиму на врахуванні наших змін. Всі вони стосуються виключення установ культури і культурних заходів з переліку тих, чия діяльність забороняється. Щодо кожної зони. Ми багато говорили про відкриття закладів культури, які дотримуються карантинного режиму відповідально. У тому числі і з Міністерством охорони здоров'я. Тому вони повинні це узгодити без будь-яких "але"", - підкреслив Ткаченко.

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