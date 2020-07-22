Граждане Турции и Украины вербовали женщин для сексуальной эксплуатации, - прокуратура
Сообщено о подозрении двум лицам, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Турции
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Досудебным расследованием установлено, что в столице действовала организованная группа с международными связями, в состав которой входили граждане Турецкой Республики и Украины. Участники этой группы путем обмана и использования уязвимого положения женщин вербовали их якобы для трудоустройства в Турции.
На самом деле после перемещения через государственную границу злоумышленники создавали для пострадавших условия долговой кабалы и путем угроз жизни и здоровью заставляли оказывать сексуальные услуги.
В ходе досудебного расследования собраны доказательства о вербовке участниками организованной группы 8 гражданок Украины, из которых трое были перемещены в Турецкую Республику, где подвергались сексуальной эксплуатации.
Сообщено о подозрении двум лицам по факту торговли людьми, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 149 УК Украины).
Сейчас подозреваемым избраны мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники нелегального бизнеса.
Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Они (сутенеры) проводили ввод эксплуатацию на своём оборудовании?