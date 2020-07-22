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Граждане Турции и Украины вербовали женщин для сексуальной эксплуатации, - прокуратура

Граждане Турции и Украины вербовали женщин для сексуальной эксплуатации, - прокуратура

Сообщено о подозрении двум лицам, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Турции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что в столице действовала организованная группа с международными связями, в состав которой входили граждане Турецкой Республики и Украины. Участники этой группы путем обмана и использования уязвимого положения женщин вербовали их якобы для трудоустройства в Турции.

На самом деле после перемещения через государственную границу злоумышленники создавали для пострадавших условия долговой кабалы и путем угроз жизни и здоровью заставляли оказывать сексуальные услуги.

В ходе досудебного расследования собраны доказательства о вербовке участниками организованной группы 8 гражданок Украины, из которых трое были перемещены в Турецкую Республику, где подвергались сексуальной эксплуатации.

Сообщено о подозрении двум лицам по факту торговли людьми, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Сейчас подозреваемым избраны мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники нелегального бизнеса.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Киев (25655) прокуратура (5027) торговля людьми (274)


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Топ комментарии
+1
Вот это новость !
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22.07.2020 17:26
+1
Очень часто бывал по работе в Стамбуле. Каждая третья-четвертая с турком ходит славянка, русская или украинка не важно. В погоне за длинной лирой. Ещё неизвестно кто кого там эксплуатирует.
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22.07.2020 18:08
+1
женщины протестовали?
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22.07.2020 18:37
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22.07.2020 17:26 Ответить
МВТ - международный вагалищный туризм. Почему бы и нет?
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22.07.2020 17:56 Ответить
Когда услышим о сексуальной эксплуатации мужчин - ведь у нас равноправие....Не-не о нормальной эксплуатации того что спереди, а не на оборот...
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22.07.2020 17:59 Ответить
Проще на месте расстрелять эту мразь !!
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22.07.2020 18:03 Ответить
Очень часто бывал по работе в Стамбуле. Каждая третья-четвертая с турком ходит славянка, русская или украинка не важно. В погоне за длинной лирой. Ещё неизвестно кто кого там эксплуатирует.
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22.07.2020 18:08 Ответить
Успех Роксоланы не дает покоя.
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22.07.2020 18:19 Ответить
важно, кацапки не слов'янки
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22.07.2020 18:43 Ответить
Чувствуется узколобость профессии, чтобы проституцию назвать - сексуальной эксплуатацией!
Они (сутенеры) проводили ввод эксплуатацию на своём оборудовании?
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22.07.2020 18:24 Ответить
женщины протестовали?
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22.07.2020 18:37 Ответить
Дикость! Ловить и объявлять "преступниками" менеджеров отдела кадров! А все потому, для сАбоковцев проституция -бизнес и источник доходов, а конкуренты (не платя ДАНЬ) хотели вывести "орудия производства" за кордон (и менты теряют возможную прибыль)!
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22.07.2020 19:48 Ответить
"Мама,а я летчика люблбю.."
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22.07.2020 22:17 Ответить
 
 