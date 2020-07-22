У 15 священнослужителей на Днепропетровщине зафиксировали COVID-19, - облсовет
В период с 17 июля на Днепропетровщине зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.
Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.
Установлен круг контактных лиц по месту жительства и месту проведения богослужений. Всего 29 из которых 9 положительных.
Сейчас продолжается процесс установления круга контактных лиц, проведения дезинфекции помещений религиозных организаций.
"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс. человек", - говорит Роман Чуб, руководитель областного лабораторного центра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Очередная польза от попов.
=================================
може краще б написали просто- "та старана"?
("маловерили")
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
Повсюду мест наделать лобных,
И распинать и предавать,
И брать на крюк себе подобных!
В. Высоцкий.
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.😇
срань журнашлюшная, а почему ж ты, пля, так скромно молчишь - а что это за такие "религийные организации"?
Т.е. о том, что Московский патриархат Гундяева умышленно распространяет эту заразу говорить нельзя?..
Так да,решили заменить всемирные религии животным страхом от смерти и уменьшить количество жителей выдуманной пандемией.
Мойша таки умер?
Умер. Его иммунитет не выдержал карантина...
а ми й так розуміємо що це сектанти рпц-шні ,неканонічні безтомосні жалюгідні хробаки в рясах