У 15 священнослужителей на Днепропетровщине зафиксировали COVID-19, - облсовет

В период с 17 июля на Днепропетровщине зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.

Установлен круг контактных лиц по месту жительства и месту проведения богослужений. Всего 29 из которых 9 положительных.

Сейчас продолжается процесс установления круга контактных лиц, проведения дезинфекции помещений религиозных организаций.

"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс. человек", - говорит Роман Чуб, руководитель областного лабораторного центра.

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