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Новости Коронавирус и карантин
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У 15 священнослужителей на Днепропетровщине зафиксировали COVID-19, - облсовет

У 15 священнослужителей на Днепропетровщине зафиксировали COVID-19, - облсовет

В период с 17 июля на Днепропетровщине зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.

Установлен круг контактных лиц по месту жительства и месту проведения богослужений. Всего 29 из которых 9 положительных.

Сейчас продолжается процесс установления круга контактных лиц, проведения дезинфекции помещений религиозных организаций.

"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс. человек", - говорит Роман Чуб, руководитель областного лабораторного центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник УПЦ МП умер от COVID-19 в Виннице, его жена и трое детей инфицированы

Автор: 

карантин (16729) облсовет (538) священник (228) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4048)


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Топ комментарии
+6
Он любит всех людей, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания. Оптимисты скажут, что это Господь, пессимисты - крокодил.😇ь
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22.07.2020 17:40
+5
Как вычислить свинособаковского зехолуя? Очень просто оно при любом обстоятельстве упоминает томос и безвиз в негативном свете.
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22.07.2020 18:25
+4
Аж гидко… Правий був монах,
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.😇
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22.07.2020 17:47
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Це підтверджує, що коронавірус передається виключно статевим шляхом. А ВОЗ ще й досі цього не зрозуміли.
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22.07.2020 17:37 Ответить
...не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс. человек"

Очередная польза от попов.
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22.07.2020 17:38 Ответить
@маловерили@ чо?
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22.07.2020 17:41 Ответить
зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации

=================================
може краще б написали просто- "та старана"?
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22.07.2020 20:49 Ответить
"свящєннослужітєлі" той старани
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22.07.2020 20:55 Ответить
Он любит всех людей, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания. Оптимисты скажут, что это Господь, пессимисты - крокодил.😇ь
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22.07.2020 17:40 Ответить
так оН же и наслал вирус то))
("маловерили")
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22.07.2020 17:42 Ответить
Но как говорил мессир Воланд, беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. ©
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22.07.2020 17:45 Ответить
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22.07.2020 17:55 Ответить
Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
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22.07.2020 17:43 Ответить
Мы научились много знать,
Повсюду мест наделать лобных,
И распинать и предавать,
И брать на крюк себе подобных!
В. Высоцкий.
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22.07.2020 20:19 Ответить
Заварить ворота . Бог в голове , а не в храмах .
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22.07.2020 17:44 Ответить
Аж гидко… Правий був монах,
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.😇
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22.07.2020 17:47 Ответить
Как вычислить свинособаковского зехолуя? Очень просто оно при любом обстоятельстве упоминает томос и безвиз в негативном свете.
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22.07.2020 18:25 Ответить
А куда предлагал нести деньги тот "монах" Мацковского Пархата?
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22.07.2020 19:22 Ответить
Д'якону мацковсько ***********-Пєці..))
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22.07.2020 19:26 Ответить
землячок! вже не раз я розказував, шо Петро не носив дияконської одежі. А одежу дячка (дужа схожа на дияконську ) може одягати будь-хто. Але знову і знову все звиздять шо Петро - диякон. Мільярдер він, а не диякон
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22.07.2020 21:45 Ответить
шо, опять сталинский патриархат?
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22.07.2020 17:48 Ответить
"... в в п'яти відділеннях релігійної організації."

срань журнашлюшная, а почему ж ты, пля, так скромно молчишь - а что это за такие "религийные организации"?

Т.е. о том, что Московский патриархат Гундяева умышленно распространяет эту заразу говорить нельзя?..
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22.07.2020 17:57 Ответить
Ясна річ МП, це розплідник вселякої пошесті та параноїдальної маячні "Русского мира" !!!)))
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22.07.2020 18:40 Ответить
Московіти напевно.
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22.07.2020 18:06 Ответить
Похоже Бог попов проверяет на вшивость ,раз за это взялся зеленозадый степанов ,попам -хана .Задушат ивэлами .Дети в подвале играли в больницу -умер при родах сантехник Синицын .Лжевирус косит по круче пулемёта .И что только не втюхивают зеленокожие людям -лишь бы пилить бюджетные деньги .65 млрд гривен распилены -а люди кроме как указ носить намордники ,купленные за их же деньги ,так и не увидели больных этим страшным вирусом .Хоть бы видео показали -самих попов, и как их ивэлами прокачивают .Но нет -всё про вирус только пустозвонство в сети и по телику.Где похороны умерших от лжевируса?Где куча гробов?Готовят народ к массовой вакцинации?Чтоб накосить деньжат для праправнуков зелёных обезьян?
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22.07.2020 18:10 Ответить
.Но нет -всё про вирус только пустозвонство в сети и по телику.Где похороны умерших от лжевируса?

Так да,решили заменить всемирные религии животным страхом от смерти и уменьшить количество жителей выдуманной пандемией.
Мойша таки умер?
Умер. Его иммунитет не выдержал карантина...
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22.07.2020 20:26 Ответить
Готов поставить свой последний ватник, что это были попы Мацковского Пархата!
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22.07.2020 19:27 Ответить
Нє...Це вспишка заболєванія пахожєго на каронавірус срєді особєй пахожіх на сіщєннослужітєлєй каторіє служат в арганізації пахожєй на рєлігіозную.В пяті атдєлєніях.
а ми й так розуміємо що це сектанти рпц-шні ,неканонічні безтомосні жалюгідні хробаки в рясах
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22.07.2020 20:53 Ответить
Скільки вже писати: неважливо стільки захворіло, важливо стільки померло. Якщо ніхто із безтомосної церкви не помре, то нашо кричати про пандемію?
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22.07.2020 21:50 Ответить
 
 