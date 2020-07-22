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Новини Коронавірус і карантин
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У 15 священнослужителів на Дніпропетровщині зафіксували COVID-19, - облрада

У 15 священнослужителів на Дніпропетровщині зафіксували COVID-19, - облрада

У період з 17 липня на Дніпропетровщині зареєстровано спалах захворювання з 15 випадками серед священнослужителів в п'яти відділеннях релігійної організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради.

Серед захворілих 6 госпіталізовані, решта перебувають на самоізоляції.

Встановлено коло контактних осіб за місцем проживання та місця проведення богослужінь. Всього 29, з яких 9 позитивних.

Зараз триває процес встановлення кола контактних осіб, проведення дезінфекції приміщень релігійних організацій.

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"Враховуючи місце мешкання та служби хворих, не виключена можливість подальшого розповсюдження спалаху захворювання серед священнослужителів та прихожан. Оскільки тільки по першому захворілому під час богослужінь в м. Дніпро та м. Петропавлівка за два тижні могли брати участь більше ніж 2 тис осіб", — говорить Роман Чуб, керівник обласного лабораторного центру.

Автор: 

карантин (18172) облрада (283) священник (159) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3829)


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Топ коментарі
+6
Он любит всех людей, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания. Оптимисты скажут, что это Господь, пессимисты - крокодил.😇ь
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22.07.2020 17:40
+5
Как вычислить свинособаковского зехолуя? Очень просто оно при любом обстоятельстве упоминает томос и безвиз в негативном свете.
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22.07.2020 18:25
+4
Аж гидко… Правий був монах,
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.😇
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22.07.2020 17:47
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Це підтверджує, що коронавірус передається виключно статевим шляхом. А ВОЗ ще й досі цього не зрозуміли.
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22.07.2020 17:37 Відповісти
...не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс. человек"

Очередная польза от попов.
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22.07.2020 17:38 Відповісти
@маловерили@ чо?
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22.07.2020 17:41 Відповісти
зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации

=================================
може краще б написали просто- "та старана"?
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22.07.2020 20:49 Відповісти
"свящєннослужітєлі" той старани
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22.07.2020 20:55 Відповісти
Он любит всех людей, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания. Оптимисты скажут, что это Господь, пессимисты - крокодил.😇ь
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22.07.2020 17:40 Відповісти
так оН же и наслал вирус то))
("маловерили")
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22.07.2020 17:42 Відповісти
Но как говорил мессир Воланд, беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. ©
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22.07.2020 17:45 Відповісти
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22.07.2020 17:55 Відповісти
Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
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22.07.2020 17:43 Відповісти
Мы научились много знать,
Повсюду мест наделать лобных,
И распинать и предавать,
И брать на крюк себе подобных!
В. Высоцкий.
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22.07.2020 20:19 Відповісти
Заварить ворота . Бог в голове , а не в храмах .
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22.07.2020 17:44 Відповісти
Аж гидко… Правий був монах,
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.😇
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22.07.2020 17:47 Відповісти
Как вычислить свинособаковского зехолуя? Очень просто оно при любом обстоятельстве упоминает томос и безвиз в негативном свете.
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22.07.2020 18:25 Відповісти
А куда предлагал нести деньги тот "монах" Мацковского Пархата?
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22.07.2020 19:22 Відповісти
Д'якону мацковсько ***********-Пєці..))
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22.07.2020 19:26 Відповісти
землячок! вже не раз я розказував, шо Петро не носив дияконської одежі. А одежу дячка (дужа схожа на дияконську ) може одягати будь-хто. Але знову і знову все звиздять шо Петро - диякон. Мільярдер він, а не диякон
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22.07.2020 21:45 Відповісти
шо, опять сталинский патриархат?
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22.07.2020 17:48 Відповісти
"... в в п'яти відділеннях релігійної організації."

срань журнашлюшная, а почему ж ты, пля, так скромно молчишь - а что это за такие "религийные организации"?

Т.е. о том, что Московский патриархат Гундяева умышленно распространяет эту заразу говорить нельзя?..
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22.07.2020 17:57 Відповісти
Ясна річ МП, це розплідник вселякої пошесті та параноїдальної маячні "Русского мира" !!!)))
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22.07.2020 18:40 Відповісти
Московіти напевно.
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22.07.2020 18:06 Відповісти
Похоже Бог попов проверяет на вшивость ,раз за это взялся зеленозадый степанов ,попам -хана .Задушат ивэлами .Дети в подвале играли в больницу -умер при родах сантехник Синицын .Лжевирус косит по круче пулемёта .И что только не втюхивают зеленокожие людям -лишь бы пилить бюджетные деньги .65 млрд гривен распилены -а люди кроме как указ носить намордники ,купленные за их же деньги ,так и не увидели больных этим страшным вирусом .Хоть бы видео показали -самих попов, и как их ивэлами прокачивают .Но нет -всё про вирус только пустозвонство в сети и по телику.Где похороны умерших от лжевируса?Где куча гробов?Готовят народ к массовой вакцинации?Чтоб накосить деньжат для праправнуков зелёных обезьян?
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22.07.2020 18:10 Відповісти
.Но нет -всё про вирус только пустозвонство в сети и по телику.Где похороны умерших от лжевируса?

Так да,решили заменить всемирные религии животным страхом от смерти и уменьшить количество жителей выдуманной пандемией.
Мойша таки умер?
Умер. Его иммунитет не выдержал карантина...
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22.07.2020 20:26 Відповісти
Готов поставить свой последний ватник, что это были попы Мацковского Пархата!
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22.07.2020 19:27 Відповісти
Нє...Це вспишка заболєванія пахожєго на каронавірус срєді особєй пахожіх на сіщєннослужітєлєй каторіє служат в арганізації пахожєй на рєлігіозную.В пяті атдєлєніях.
а ми й так розуміємо що це сектанти рпц-шні ,неканонічні безтомосні жалюгідні хробаки в рясах
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22.07.2020 20:53 Відповісти
Скільки вже писати: неважливо стільки захворіло, важливо стільки померло. Якщо ніхто із безтомосної церкви не помре, то нашо кричати про пандемію?
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22.07.2020 21:50 Відповісти
 
 