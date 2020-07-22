У 15 священнослужителів на Дніпропетровщині зафіксували COVID-19, - облрада
У період з 17 липня на Дніпропетровщині зареєстровано спалах захворювання з 15 випадками серед священнослужителів в п'яти відділеннях релігійної організації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради.
Серед захворілих 6 госпіталізовані, решта перебувають на самоізоляції.
Встановлено коло контактних осіб за місцем проживання та місця проведення богослужінь. Всього 29, з яких 9 позитивних.
Зараз триває процес встановлення кола контактних осіб, проведення дезінфекції приміщень релігійних організацій.
"Враховуючи місце мешкання та служби хворих, не виключена можливість подальшого розповсюдження спалаху захворювання серед священнослужителів та прихожан. Оскільки тільки по першому захворілому під час богослужінь в м. Дніпро та м. Петропавлівка за два тижні могли брати участь більше ніж 2 тис осіб", — говорить Роман Чуб, керівник обласного лабораторного центру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Очередная польза от попов.
=================================
може краще б написали просто- "та старана"?
("маловерили")
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
Повсюду мест наделать лобных,
И распинать и предавать,
И брать на крюк себе подобных!
В. Высоцкий.
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.😇
срань журнашлюшная, а почему ж ты, пля, так скромно молчишь - а что это за такие "религийные организации"?
Т.е. о том, что Московский патриархат Гундяева умышленно распространяет эту заразу говорить нельзя?..
Так да,решили заменить всемирные религии животным страхом от смерти и уменьшить количество жителей выдуманной пандемией.
Мойша таки умер?
Умер. Его иммунитет не выдержал карантина...
а ми й так розуміємо що це сектанти рпц-шні ,неканонічні безтомосні жалюгідні хробаки в рясах