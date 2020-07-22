У 15 священнослужителів на Дніпропетровщині зафіксували COVID-19, - облрада

У період з 17 липня на Дніпропетровщині зареєстровано спалах захворювання з 15 випадками серед священнослужителів в п'яти відділеннях релігійної організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради.

Серед захворілих 6 госпіталізовані, решта перебувають на самоізоляції.

Встановлено коло контактних осіб за місцем проживання та місця проведення богослужінь. Всього 29, з яких 9 позитивних.

Зараз триває процес встановлення кола контактних осіб, проведення дезінфекції приміщень релігійних організацій.

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"Враховуючи місце мешкання та служби хворих, не виключена можливість подальшого розповсюдження спалаху захворювання серед священнослужителів та прихожан. Оскільки тільки по першому захворілому під час богослужінь в м. Дніпро та м. Петропавлівка за два тижні могли брати участь більше ніж 2 тис осіб", — говорить Роман Чуб, керівник обласного лабораторного центру.