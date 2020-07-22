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Новости Коронавирус и карантин
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Родильное отделение закрыли на карантин на Житомирщине из-за COVID-19

Родильное отделение закрыли на карантин на Житомирщине из-за COVID-19

Коронавирусом заразился один из врачей-гинекологов.

Об этом рассказал председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У врача-гинеколога центральной районной больницы лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 20 июля, и фактически с этого момента родильное отделение учреждения закрыто на карантин. Оно не принимает рожениц, а направляет их в областной перинатальный центр", - сообщил Денисовец.

По его словам, определены 22 человека, контактировавшие с больным гинекологом. В частности, это 16 медицинских работников и 6 пациенток, которые были на приеме у этого врача.

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Сейчас на Житомирщине подтверждено 1634 случая COVID-19, 1289 человек выздоровели и 35 умерли.

Всего в Украине по состоянию на 22 июля лабораторно подтверждено 60 995 случаев COVID-19, из них за сутки - 829. Всего в Украине зарегистрировано 1534 смерти от COVID-19. Выздоровели - 33172.

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карантин (16729) роддом (75) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1407)


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Врачи должны получать ооочень большую зарплату . Они очень рискуют .
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22.07.2020 18:01 Ответить
Для того, чтобы врачи получали зарплату те, кто платит налоги должны в 10 раз большую зарплату получать, чем сейчас.
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22.07.2020 18:24 Ответить
бойобидов.
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22.07.2020 18:06 Ответить
 
 