Родильное отделение закрыли на карантин на Житомирщине из-за COVID-19

Коронавирусом заразился один из врачей-гинекологов.

Об этом рассказал председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У врача-гинеколога центральной районной больницы лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 20 июля, и фактически с этого момента родильное отделение учреждения закрыто на карантин. Оно не принимает рожениц, а направляет их в областной перинатальный центр", - сообщил Денисовец.

По его словам, определены 22 человека, контактировавшие с больным гинекологом. В частности, это 16 медицинских работников и 6 пациенток, которые были на приеме у этого врача.

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Сейчас на Житомирщине подтверждено 1634 случая COVID-19, 1289 человек выздоровели и 35 умерли.

Всего в Украине по состоянию на 22 июля лабораторно подтверждено 60 995 случаев COVID-19, из них за сутки - 829. Всего в Украине зарегистрировано 1534 смерти от COVID-19. Выздоровели - 33172.