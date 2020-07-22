Пологове відділення закрили на карантин на Житомирщині через COVID-19

Коронавірусом заразився один із лікарів-гінекологів.

Про це розповів голова Коростишівської РДА Юрій Денисовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У лікаря-гінеколога центральної районної лікарні лабораторно підтверджено діагноз COVID-19 20 липня, і фактично з цього моменту пологове відділення установи закрито на карантин. Воно не приймає породіль, а спрямовує їх в обласний перинатальний центр", - повідомив Денисовець.

За його словами, визначено 22 особи, які контактували з хворим гінекологом. Зокрема, це 16 медичних працівників та 6 пацієнток, які були на прийомі у цього лікаря.

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Зараз на Житомирщині підтверджено 1634 випадки COVID-19, 1289 осіб одужало і 35 померло.

Всього в Україні станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, із них за добу - 829. Всього в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали - 33172.