УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13814 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 789 3

Пологове відділення закрили на карантин на Житомирщині через COVID-19

Пологове відділення закрили на карантин на Житомирщині через COVID-19

Коронавірусом заразився один із лікарів-гінекологів.

Про це розповів голова Коростишівської РДА Юрій Денисовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У лікаря-гінеколога центральної районної лікарні лабораторно підтверджено діагноз COVID-19 20 липня, і фактично з цього моменту пологове відділення установи закрито на карантин. Воно не приймає породіль, а спрямовує їх в обласний перинатальний центр", - повідомив Денисовець.

За його словами, визначено 22 особи, які контактували з хворим гінекологом. Зокрема, це 16 медичних працівників та 6 пацієнток, які були на прийомі у цього лікаря.

Дивіться також: Вінничанка народила на вулиці поруч із закритим через COVID-19 пологовим будинком. ФОТО

Зараз на Житомирщині підтверджено 1634 випадки COVID-19, 1289 осіб одужало і 35 померло.

Всього в Україні станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, із них за добу - 829. Всього в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали - 33172.

Автор: 

карантин (18172) пологовий будинок (52) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1279)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Врачи должны получать ооочень большую зарплату . Они очень рискуют .
показати весь коментар
22.07.2020 18:01 Відповісти
Для того, чтобы врачи получали зарплату те, кто платит налоги должны в 10 раз большую зарплату получать, чем сейчас.
показати весь коментар
22.07.2020 18:24 Відповісти
бойобидов.
показати весь коментар
22.07.2020 18:06 Відповісти
 
 