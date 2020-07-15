РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5153 посетителя онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
14 035 94

Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом. ФОТО

Жительница Винницы Елена Бабич не знала, что роддом закрыт из-за коронавируса. Рожать ей пришлось рядом с медучреждением на строительном столе. Ребенок чуть не погиб, но муж справился и принял роды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на винницкое издание "33-й канал".

Для Алены Бабич это была уже третья беременность. Схватки у женщины начались почти за 2 недели до предполагаемой даты родов. Муж отвез ее в роддом, но оказалось, что двери медучреждения закрыты.

"Рядом ни души, я кричу: "Люди, помогите, рожаю". Тишина. Тогда к мужу: "Принимай ребенка". Он бросился ко мне. У здания родильного как раз находился стол для строительных работ, там я и разместилась", - говорит Елена.

Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом 01

Читайте на Цензор.НЕТ: В рамках медреформы 45 из 46 родильных домов Украины увеличили финансирование по Программе медицинских гарантий, - Нацслужба здоровья

"Когда появилась головка, процесс почему-то затормозился. За считанные секунды малыш из красного стал синим, после этого почернел. Владимир не растерялся и аккуратно взял ребенка за плечо, и он оказался у него на руках. К счастью, сразу закричал и самостоятельно дышал", - рассказала женщина.

Минут через 10 после появления сына на свет к Алене вышли сотрудники роддома, отвезли ее на каталке внутрь и оказали помощь.

Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом 02

Сына назвали Филиппом. Родители обещают, когда вырастет, обязательно рассказать ему историю его экстремального появления на свет. А вот обсуждать случившееся с врачами и выяснять, почему никто не предупредил, что роддом закрыт, не собираются.

Также на Цензор.НЕТ: Уровень безработицы в Украине продолжает расти, карантин привел к полной остановке целых отраслей, - СМИ

"Ребенок здоров, и это самое главное. Почему-то многие нас осуждает, но мы действительно не знали о закрытии родильного из-за ковида, новости не было возможности читать. Мы уже не хотим никаких разборок, не станем писать никаких жалоб и судиться. Потому что в состоянии шока ничего не фиксировали, и доказательств на руках нету", - говорит Елена.

Женщина отметила, что муж был с ней на предыдущих двух родах, а буквально накануне злополучной поездки в роддом случайно наткнулся в интернете на рисунок того, как нужно правильно принимать младенца.

"Эти знания ему очень пригодились", - подытожила женщина.

Читайте также: Роженица умерла, а здоровью ее ребенка был нанесен непоправимый ущерб: спустя два года четырем врачам на Львовщине сообщили о подозрении

Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом 03

Автор: 

Винница (743) карантин (16729) младенец (37) роддом (75) роды (79) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Женщина не виновата. Почему в роддоме закрылись и не открывали, если там были медики и вышли только через 10 мин после родов на улице? Почему на дверях не было информации, где женщинам рожать детей, если уж закрыли роддом? Что это за наплевательство и полный бардак? Закрыли на карантин, а дальше? Кто больных обслуживает и рожениц? Минздравоохранения чем занимается? Пресс-конференциями или работает на то, чтобы все было налажено и продумано? Идиотизм зеленых зашкаливает выше крыши. Забрались во власть и гадят людям, не выкинешь их оттуда. Чуть из-за них ребенок не погиб в родах.Хорошо что мать третий раз рожает, а если бы первый? Уроды моральные с их драной медициной.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:53 Ответить
+25
Как можно было закрыть роддом из-за коронавирус? При чем здесь одно к другому? Это уже откровенная дискриминация, когда люди не могут получить медпомощь и все якобы из-за вируса. Это нарушение Конституции Украины.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:36 Ответить
+24
Молодец муж. не растерялся. Браво! Удачи всему вашему семейству!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дура ? Муж не лучше . Когда космические корабли ... Удивительная тупость .
показать весь комментарий
15.07.2020 16:20 Ответить
А что было делать, если начались стремительные роды?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:23 Ответить
Женщина не виновата. Почему в роддоме закрылись и не открывали, если там были медики и вышли только через 10 мин после родов на улице? Почему на дверях не было информации, где женщинам рожать детей, если уж закрыли роддом? Что это за наплевательство и полный бардак? Закрыли на карантин, а дальше? Кто больных обслуживает и рожениц? Минздравоохранения чем занимается? Пресс-конференциями или работает на то, чтобы все было налажено и продумано? Идиотизм зеленых зашкаливает выше крыши. Забрались во власть и гадят людям, не выкинешь их оттуда. Чуть из-за них ребенок не погиб в родах.Хорошо что мать третий раз рожает, а если бы первый? Уроды моральные с их драной медициной.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:53 Ответить
Та для цієї сім*ї хуже вже точно не буде. А насправді, як це так, що пологовий будинок не працює? Чому не попередили цю жінку, вона ж має стояти на обліку? На кожному напрямку бардак і головне ніхто не несе відповідальності. Як там пан Степанов? Нормально йому спиться? А як пан президент? Чи будуть знову спихувати на Супрун?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:57 Ответить
Вот вот, такая у нас сейчас медицина, такой учет и так рожать будут все - под дверями на улице. Хорошо, что лето, а то и зимой на снегу будут украинцев рожать. А насчет закрытия больниц и роддомов, то эта преступная шайка бандитов, что при власти,закрыла медучреждения с марта на 4 месяца и еще на месяц продлила карантин. А больные всеми другими заболеваниями пусть подыхают. Кому они нужны? Зеленым? Нет. Зеленые на олигархат работают. Так что никому украинцы в Украине не нужны, тем более одна слуга - зеленая змея сказала, что дети некачественные. Осенью 100% скажут детям учиться на дому онлайн, потому что дядя Билл Гейтс так захотел, не нравятся ему умные дети. Потом прививки будут навязывать,которые здоровье гробят, потом чипы. Все самое лучшее - украинцам - вырождайтесь.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:06 Ответить
конечно, только так и будет
а потом, родив на тротуаре, будут есть своих новорожденных - у нас же не только медицина такая, у нас и люди все голодные
єто все зеленский виноват - захватил **** власть и ставит єксперименты над людьми
а за спиной у него стоят билл гейтс, коломойша и путин, єто ж все знают, но боятся говорить из-за секретных пыточных камер сбу
показать весь комментарий
16.07.2020 18:08 Ответить
смотрели чем закончится...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:47 Ответить
Ну да, это ж не ковид, за это не платят.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:12 Ответить
100%. Не хотели возиться с родами, ждали пока сама родит.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:27 Ответить
скоріш за все. ну скажімо усе дійство за описом відбувалось 15-20 хвилин. плюс 10 хвилин після того як все відбулося. це лікарям потребувалось півгодини, щоб прийняти рішення. не дивно, що діти часто при родах мруть.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:13 Ответить
ну там наверное какой-то сторож, пока продрал глаза, пошел искать врачей, - уже минут 10 в лучшем случае. (у нас не штаты где все на телефоне и "всегда готовы"). потом врачи пока посмотрели кто там орет, пока убрали бухло дезинфектор, пока надели всякие средства защиты - ковид же, пока нашли ключи от родильного (закрыто же) - вот и еще минут 20. так что все очень даже оперативно на наши реалии.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:28 Ответить
мадам, а ви все продовжуєте показувати себе сказочной д.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:09 Ответить
Геть, кацапская вонючая троллина.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:10 Ответить
докажи, що кацапська. ти як оті школярі про татар.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:28 Ответить
Дура, если за это голосовала! В противном случае - просто жертва 73%! Мрази, кто привел клоунов к власти! Надеюсь у этих 73% все врачи, водители, сантехники будут клоунами! Пусть вкушат плоды работы своих ПРОХВЕСИОНАЛОВ!!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:24 Ответить
при чем тут клоуньі? такое и без клоунов происходило. вопрос в том, почему она не знала, что роддом закрьіт? кто должен уведомить роженицу о месте родов? она сама вьібирает роддом или расчитьівает на то, куда судьба принесет? если она вьібрала роддом то почему роддом не уведомил ее о невозможности принять у нее родьі?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:15 Ответить
Когда клоун президент - вся страна цирк! И никак иначе!!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:00 Ответить
Нашлись тут избиратели зели! Он сам между прочим советовал: "молодежи еще "заняться борьбой с демографическим кризисом". Тогда где роддомы?!

Зачем вообще роддомы?! Позакрывать всё, к чертовой бабушке, и всем смотреть квартал 95!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:04 Ответить
ти сам мелеш як виборець зелі - понос слів, запор мислів.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:15 Ответить
"запор мислів", красава! Лучше уже пиши по-русски, видно же, что ты ни черта не смыслишь в украинском!
показать весь комментарий
15.07.2020 21:34 Ответить
хаха, а ти мислящій, стьоба не доганяєш. тебемпринижуьб таким мстилем, показують твою низькозначемість, а ти лише в одній шкілній площині мислить вмієш. класика жанру.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:28 Ответить
Ахаха, ор!! "Стьоб"! Ахаха! Хорошо, что ты сам оценил свои познания в украинском, как "стьоб" над ним! Ну, говорил же твой президент: "Какая разница!" Понятно ведь, что его стадо будет ему вторить!!
показать весь комментарий
15.07.2020 22:36 Ответить
Так долго тужилось над одним предложением на украиском (даже знаки препинания есть), а результат настолько печальный: ошибки одна за одной! Хорошо, что ты хоть краткий, иначе я бы не выдержал: читать русский текст в украиской раскладке!!
показать весь комментарий
15.07.2020 21:39 Ответить
мені подобається, як примітивні на узкі речення українською розкладкою реагують. українська розкладка класна, навпаки так не вийде.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:30 Ответить
А мне не нравиться, когда примитивные коверкают язык! Кажеться, будто общаешься с сиротой-дебилом: без конкретной родины и, соотвественно, языка, и без интелекта выучить какой-то иной язык!!
показать весь комментарий
15.07.2020 22:41 Ответить
те, що тобі не подобається, лише твої психологічні проблеми. тебе ніхто силою не заставляє читать. ну зазвичай такі як ти - мозахісти.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:50 Ответить
Навіщо закривати роддом? Адже роди - приблизно запланована подія. Є відхилення у часі. З такою логікою потрібно було закрити на карантин поліцію, пожежників, сантехніків.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:42 Ответить
Браво, петик во всей красе! Надеюсь, у Вас нет жены. Иначе, я ей не завидую...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:14 Ответить
А роддом министр закрыл.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:25 Ответить
И что ? Нет интернета ? Газеты надо читать и радио слушать ?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:35 Ответить
Різне буває, навіть в літаках народжують.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:42 Ответить
То в літаках буває, а тут чоловік привіз до роддому, до спеціального закладу. Потрібно наказувати зелене болото за такі прорахунки.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:59 Ответить
мадам, аби то ляпнуть. можно народить по дорозі у відкритий роддом, але не у закритий. у літаках, то зовсім інша тема.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:17 Ответить
Можна, звичайно, дорікнути, що вони мали моніторити режими роботи медзакладів, але пологи почались раніше, ніж очікували, а при бардаку, який влаштували зелені ситуація змінюється кожен день.
І вони приїхали до пологового будинку, який і не зовсім зачинений, як виявилось. В такій ситуації лікарі мали би одразу оглянути породіллю і надати допомогу.
Котів і собак на вулиці підбирають, а тут люди.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:35 Ответить
так під ковід і садки і школи зачинені лише для клієнтів, уся обслуга як ходила так і ходить на роботу, бо зарплату отримать треба. тут питання у тому, якщо б роддом закрили, жінка б отримала про то інфу? добре, тут лікарі закрилися, щоб не прийняти роди. а якби реально закрили, то породілля була б проінформована?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:13 Ответить
Ці питання потрібно ставити міністру Степанову та його підлеглим.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:34 Ответить
знов мимо. до ти, хто постанови про карантин робить - кабмін.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:25 Ответить
А міністр не член кабміну?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:41 Ответить
В газете узнать, как принимать роды? Ты в своем уме?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:43 Ответить
Роддом хоть и закрыт, но внутри "врачи" сидят, ЗП получают. Могли сами закрыться, без министра. Нвглость врачей и пренебрежение к пациентам, по крайней мере, в быдлохарькове, всегда(справедливости ради, процентов 10 врачей еще не потеряли человеческий облик) зашкаливает еще со времен совка, и поголовно все это бездельники ругают Супрун.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:50 Ответить
А рожать когда? Или это вместо зачатия нужно читать радио слушать и тд, а то надумали детей в короновирусную эпидемию рожать.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:08 Ответить
И много ты услышал или прочитал о закрытых роддомах ? Да у нас просто дайджесты о роддомах везде печатают....
показать весь комментарий
15.07.2020 17:13 Ответить
Ничего страшного, рожали раньше же без всяких "роддомов", что в этом неестественного?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:13 Ответить
Ребятки, всем пройти курсы * Основы медицинских знаний*, а потом изучать медицинскую литературу всю жизнь. И на хрена нам тогда медицина, если она эволюционировала в такой квартал --95, с клоунами вместо врачей ? Я прабабушку расспрашивал, она не припомнит случая, чтобы в их селе кто - то помер от аппендицита. Операций никому не делали, как то без них лечили. ( это о дореволюционном времени речь ).
показать весь комментарий
15.07.2020 18:26 Ответить
Бабушка не збрехала. Бо діагноз "апендицит" ніхто не поставив. Може в селі при її житті ніхто і не хворів на запалення апендициту. Бо ті, що могли захворіти - померли малими дітьми від інших хвороб. А з міцним здоровям і апендицит не прийде.
Зараз так вже не вийде. Бо жінки не народжують по десятеро дітей. емансіпація понімаєш. І хочуть виглядіти в 60 як у 35 років. Хотіти не вредно. але декому вдається.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:51 Ответить
Ну й слава богу !
показать весь комментарий
15.07.2020 16:20 Ответить
Молодець !!!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:21 Ответить
В Конча-Заспу нужно ехать. Там много места, все оплачено налогоплательщиками.
И доктора точно есть.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:22 Ответить
У меня кореш в Николаеве сам роды принимал ещё при Яныке.
Скорая как-то не очень спешила...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:22 Ответить
вот. тут при зэєлє, там при янике! а при Порошенко такой хни не бьіло!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:38 Ответить
Капец.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:28 Ответить
Бывает........Главное - ребёночек и мамочка здоровы........🙂

Удачи!.......
показать весь комментарий
15.07.2020 16:28 Ответить
потому что 3й ребенок большей частью. а если бьі нет?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:19 Ответить
Молодец муж. не растерялся. Браво! Удачи всему вашему семейству!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:31 Ответить
Комментировать не буду потому, как без мата не сумею.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:34 Ответить
Как можно было закрыть роддом из-за коронавирус? При чем здесь одно к другому? Это уже откровенная дискриминация, когда люди не могут получить медпомощь и все якобы из-за вируса. Это нарушение Конституции Украины.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:36 Ответить
Ну и трэш...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:36 Ответить
Ну шо, зебилы, вы удовлетворены? Новые литса? Борьба с коррупцией - еврей дубинский 18-ю машину купил. А родильные дома позакрывали. Бгггг...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:40 Ответить
Ти правий. Російський шпигун Пєця привів російського шпигуна Зєлю, а тепер удають обоє ворогування.
Може хочаб ця дитина буде думати головою на виборах, а не телевізором
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
Та я в курсе, что ты из палаты №6. Только при "пеце" такого не было. А зеленского к власти привел в том числе и ты, мудило, обсиравший Пороха 5 лет.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:59 Ответить
головне, що все добре скінчилось. Мама молодець, чудові дві доньки, а тепер і син, тільки сподіваюсь насправді Пилип, а ніякий не Філіпп.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
Может бить Нікіта ілі Тімур. Ну на крайній случай Кіріл ілі Даніл.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:44 Ответить
Представляю, как тебя плющит от библейских имён!Продвигай украинскую адаптацию Библии. Филипп это греческое имя. Не русское. Узбагойся.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
а при чому тут "русскоє"? я хіба щось сказав про русскоє? українською грецьке ім'я Філіппос звучить, як Пилип.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:15 Ответить
И чо? Звучить Пилип. А родители назвали Филипп. Яке вам до цього дiло? Якi сподiвання? Фарион?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:46 Ответить
а вам яке діло до моїх сподівань? гець!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:25 Ответить
Скорее всего у них обед был.
Пообедали - и вышли.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
У всех людей, которые пять лет учатся в институте и три года работают в интернатуре шоб в итоге получать четыре с половиной тысячи гривен, шось негаразд.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:47 Ответить
Точно. Перерыв был. Придурки.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:44 Ответить
знамениитый эскулап комаровский не одобрил бы такие роды...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:44 Ответить
Знаю таких Женщин.У неё жуткий токсикоз,боль рвет пополам.А Она буквально вся светится из нутри.От счастья что у неё опять будет ребенок.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:47 Ответить
Хочу поздравить родителей с чудесным появлением сына на этом свете! Вот это точно - почти в капусте нашли! Вот это счастье! Успехов вам в воспитании Человека!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:49 Ответить
Отец - красавчик!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:50 Ответить
Эфиопия.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:06 Ответить
Географически далеко,а так очень даже рядом.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:56 Ответить
евросоюз сказал- украинцев должно быть 10-15 миллионов, тогда может быть примем куда-то и до тех пор будем так жить
показать весь комментарий
15.07.2020 17:14 Ответить
золотая семья!
показать весь комментарий
15.07.2020 17:22 Ответить
А редакторів звільнили оптом?
Що це - "поруч з медучреждением", "Дитина мало не загинув"
показать весь комментарий
15.07.2020 17:30 Ответить
В Виннице три роддома. От одного до другого, минут двадцать ползком. Нужно быть полной дурой что бы рожать под роддомом. Есть такси, скорая, машина мужа, что бы добраться в один из роддомов.Она должна была стоять на учете в одном из низ, и не могла не знать, что роддом закрыт.Нужно быть полной дурой что бы рожать под роддомом
показать весь комментарий
15.07.2020 17:33 Ответить
А ты тот милосердный доктор , который из за шторки наблюдал, как женщина в полевых условиях рожает ? И двери ей не открыл?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:18 Ответить
"В Виннице три роддома. От одного до другого, минут двадцать ползком."

20-ть минут ползком...... Вы это серьёзно?
1-й - Хмельницкое шоссе 98 (м-н Вишенка)
2-й - Проспект Коцюбинского, 50 (Замостянский р-н, р-н Центрального рынка)
3-й - ул. Маяковского 138 (Старогородский р-н)
Есть ещё Пироговка, но она областного значения.
P.S. Для Винничан - https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vinnitskij-ekzamen-vladimira-zelenskoho-3894315 Сможет ли Зеленский своим визитом в Винницу и Винницкую область 22 июля восстановить изрядно растаявшее доверие винничан?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:32 Ответить
Вот просто АХРЕНЕТЬ. А раньше помощь нельзя было оказать?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:43 Ответить
Слышь работники роддома вы уроды. Вы твари через окна смотрели как муж у жены роды в уличных условиях принимает?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:44 Ответить
""Когда появилась головка, процесс почему-то затормозился. За считанные секунды малыш из красного стал синим, после этого почернел"....
Господи! Как муж в обморок не упал, молодец!
показать весь комментарий
15.07.2020 17:57 Ответить
Угадайте страну, где жизнь человека ничего не стоит, хоть младенца, хоть человека в летах преклонных.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:04 Ответить
В будинках для породіль працюють особливі еску-Лапи!
показать весь комментарий
15.07.2020 19:06 Ответить
З великими лапами.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:13 Ответить
Минут через 10 после появления сына на свет к Алене вышли ублюдки роддома, отвезли ее на каталке внутрь и оказали помощь.Источник: https://censor.net/p3208286
показать весь комментарий
15.07.2020 19:23 Ответить
Врачей находившихся в роддоме судить за неоказание медицинской помощи,и пофиг что он был закрыт на ковид,врачи были на рабочем месте и получали пусть и мизерную но зарплату,
показать весь комментарий
15.07.2020 20:35 Ответить
А якби не дай Бог жінка (красива така) і дитинка померли б, кому треба було б "дякувати" ?
ковідці ?

Уроди. Операції повідміняли, допомогу людям не надають, в світі лишилися одні ковідні, а решта хай вмирають.

Молодець чоловік. Хай хлопчик росте здоровим і щасливим.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:10 Ответить
Писец... А если завтра война, если завтра в поход? Тоже роддома позакрывают? Че за бред???
показать весь комментарий
16.07.2020 00:26 Ответить
 
 