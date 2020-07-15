Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом. ФОТО

Жительница Винницы Елена Бабич не знала, что роддом закрыт из-за коронавируса. Рожать ей пришлось рядом с медучреждением на строительном столе. Ребенок чуть не погиб, но муж справился и принял роды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на винницкое издание "33-й канал".

Для Алены Бабич это была уже третья беременность. Схватки у женщины начались почти за 2 недели до предполагаемой даты родов. Муж отвез ее в роддом, но оказалось, что двери медучреждения закрыты.

"Рядом ни души, я кричу: "Люди, помогите, рожаю". Тишина. Тогда к мужу: "Принимай ребенка". Он бросился ко мне. У здания родильного как раз находился стол для строительных работ, там я и разместилась", - говорит Елена.

"Когда появилась головка, процесс почему-то затормозился. За считанные секунды малыш из красного стал синим, после этого почернел. Владимир не растерялся и аккуратно взял ребенка за плечо, и он оказался у него на руках. К счастью, сразу закричал и самостоятельно дышал", - рассказала женщина.

Минут через 10 после появления сына на свет к Алене вышли сотрудники роддома, отвезли ее на каталке внутрь и оказали помощь.

Сына назвали Филиппом. Родители обещают, когда вырастет, обязательно рассказать ему историю его экстремального появления на свет. А вот обсуждать случившееся с врачами и выяснять, почему никто не предупредил, что роддом закрыт, не собираются.

"Ребенок здоров, и это самое главное. Почему-то многие нас осуждает, но мы действительно не знали о закрытии родильного из-за ковида, новости не было возможности читать. Мы уже не хотим никаких разборок, не станем писать никаких жалоб и судиться. Потому что в состоянии шока ничего не фиксировали, и доказательств на руках нету", - говорит Елена.

Женщина отметила, что муж был с ней на предыдущих двух родах, а буквально накануне злополучной поездки в роддом случайно наткнулся в интернете на рисунок того, как нужно правильно принимать младенца.

"Эти знания ему очень пригодились", - подытожила женщина.

