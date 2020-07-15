Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом. ФОТО
Жительница Винницы Елена Бабич не знала, что роддом закрыт из-за коронавируса. Рожать ей пришлось рядом с медучреждением на строительном столе. Ребенок чуть не погиб, но муж справился и принял роды.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на винницкое издание "33-й канал".
Для Алены Бабич это была уже третья беременность. Схватки у женщины начались почти за 2 недели до предполагаемой даты родов. Муж отвез ее в роддом, но оказалось, что двери медучреждения закрыты.
"Рядом ни души, я кричу: "Люди, помогите, рожаю". Тишина. Тогда к мужу: "Принимай ребенка". Он бросился ко мне. У здания родильного как раз находился стол для строительных работ, там я и разместилась", - говорит Елена.
"Когда появилась головка, процесс почему-то затормозился. За считанные секунды малыш из красного стал синим, после этого почернел. Владимир не растерялся и аккуратно взял ребенка за плечо, и он оказался у него на руках. К счастью, сразу закричал и самостоятельно дышал", - рассказала женщина.
Минут через 10 после появления сына на свет к Алене вышли сотрудники роддома, отвезли ее на каталке внутрь и оказали помощь.
Сына назвали Филиппом. Родители обещают, когда вырастет, обязательно рассказать ему историю его экстремального появления на свет. А вот обсуждать случившееся с врачами и выяснять, почему никто не предупредил, что роддом закрыт, не собираются.
"Ребенок здоров, и это самое главное. Почему-то многие нас осуждает, но мы действительно не знали о закрытии родильного из-за ковида, новости не было возможности читать. Мы уже не хотим никаких разборок, не станем писать никаких жалоб и судиться. Потому что в состоянии шока ничего не фиксировали, и доказательств на руках нету", - говорит Елена.
Женщина отметила, что муж был с ней на предыдущих двух родах, а буквально накануне злополучной поездки в роддом случайно наткнулся в интернете на рисунок того, как нужно правильно принимать младенца.
"Эти знания ему очень пригодились", - подытожила женщина.
а потом, родив на тротуаре, будут есть своих новорожденных - у нас же не только медицина такая, у нас и люди все голодные
єто все зеленский виноват - захватил **** власть и ставит єксперименты над людьми
а за спиной у него стоят билл гейтс, коломойша и путин, єто ж все знают, но боятся говорить из-за секретных пыточных камер сбу
бухлодезинфектор, пока надели всякие средства защиты - ковид же, пока нашли ключи от родильного (закрыто же) - вот и еще минут 20. так что все очень даже оперативно на наши реалии.
Зачем вообще роддомы?! Позакрывать всё, к чертовой бабушке, и всем смотреть квартал 95!
І вони приїхали до пологового будинку, який і не зовсім зачинений, як виявилось. В такій ситуації лікарі мали би одразу оглянути породіллю і надати допомогу.
Котів і собак на вулиці підбирають, а тут люди.
Зараз так вже не вийде. Бо жінки не народжують по десятеро дітей. емансіпація понімаєш. І хочуть виглядіти в 60 як у 35 років. Хотіти не вредно. але декому вдається.
И доктора точно есть.
Скорая как-то не очень спешила...
Удачи!.......
Може хочаб ця дитина буде думати головою на виборах, а не телевізором
Пообедали - и вышли.
Що це - "поруч з медучреждением", "Дитина мало не загинув"
20-ть минут ползком...... Вы это серьёзно?
1-й - Хмельницкое шоссе 98 (м-н Вишенка)
2-й - Проспект Коцюбинского, 50 (Замостянский р-н, р-н Центрального рынка)
3-й - ул. Маяковского 138 (Старогородский р-н)
Есть ещё Пироговка, но она областного значения.
P.S. Для Винничан - https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vinnitskij-ekzamen-vladimira-zelenskoho-3894315 Сможет ли Зеленский своим визитом в Винницу и Винницкую область 22 июля восстановить изрядно растаявшее доверие винничан?
Господи! Как муж в обморок не упал, молодец!
ковідці ?
Уроди. Операції повідміняли, допомогу людям не надають, в світі лишилися одні ковідні, а решта хай вмирають.
Молодець чоловік. Хай хлопчик росте здоровим і щасливим.