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Десятилетняя девочка пыталась потушить пожар и получила ожоги, - спасатели

Десятилетняя девочка пыталась потушить пожар и получила ожоги, - спасатели

Девочка пыталась сама потушить пожар в квартире в Дарницком раойне Киева. Когда она не справилась, то успела позвать на помощь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Пожар возник в одной из квартир на 23 этаже 25-этажного жилого дома. Как оказалось, на момент возникновения пожара в квартире находилась 10-летняя девочка.

"Несмотря на страх, и стремительное задымление в квартире, она пыталась собственными силами потушить огонь, но усилий ребенка оказалось недостаточно. К счастью, она вспомнила, что необходимо делать в критических ситуациях, и быстренько покинула помещение, и немедленно позвала на помощь соседей. Взрослые, в свою очередь, предварительно вызвав спасателей, также попытались тушить пожар и вывели ребенка на свежий воздух. Девочка была в напуганном состоянии, получила ожоги верхних конечностей I-II степени, и была госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Недострой горел на Подоле в Киеве, - пожарные. ФОТО

Для предупреждения повторного возгорания и окончательной ликвидации, пожарные пролили очаг возгорания водой.

Причина возгорания устанавливается.

Автор: 

дети (6554) Киев (25659) пожар (5968) ГСЧС (4998)


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Президент затримує тереристів,10 річна дівчинка потушила пожежу,а що роблять відповідні структури і за що вони отримують своє не маленьке утримання?
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22.07.2020 19:45 Ответить
Причину возникновения пожара озвучьте, а Ребенок Молодец даже не обсуждается.
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22.07.2020 19:50 Ответить
Девочка наигралась спичками, а потом пошла звонить соседям.
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22.07.2020 21:54 Ответить
ну вы и бред пишете в комментариях. В этом доме спичками не пользуются все на электрике. а пожарная после вызова приехала за 7 минут. !!Десятилетняя девочка пыталась потушить пожар и получила ожоги, - спасатели - Цензор.НЕТ 9205
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22.07.2020 23:38 Ответить
Одужання дитині...
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22.07.2020 23:41 Ответить
 
 