Десятилетняя девочка пыталась потушить пожар и получила ожоги, - спасатели

Девочка пыталась сама потушить пожар в квартире в Дарницком раойне Киева. Когда она не справилась, то успела позвать на помощь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Пожар возник в одной из квартир на 23 этаже 25-этажного жилого дома. Как оказалось, на момент возникновения пожара в квартире находилась 10-летняя девочка.

"Несмотря на страх, и стремительное задымление в квартире, она пыталась собственными силами потушить огонь, но усилий ребенка оказалось недостаточно. К счастью, она вспомнила, что необходимо делать в критических ситуациях, и быстренько покинула помещение, и немедленно позвала на помощь соседей. Взрослые, в свою очередь, предварительно вызвав спасателей, также попытались тушить пожар и вывели ребенка на свежий воздух. Девочка была в напуганном состоянии, получила ожоги верхних конечностей I-II степени, и была госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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Для предупреждения повторного возгорания и окончательной ликвидации, пожарные пролили очаг возгорания водой.

Причина возгорания устанавливается.