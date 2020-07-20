Недострой горел на Подоле в Киеве, - пожарные. ФОТО
На территории стройки на Подоле загорелся мусор. Огонь распространился на стену здания на уровне 2 и 3 этажей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел по адресу Вознесенский спуск, 28.
"На территории строительства произошло возгорание мусора с последующим распространением на стену недостроенного здания на уровне 2 и 3 этажей", - сказано в сообщении.
Пламя погасили за 25 минут. Пожарные разобрали утеплитель на стене, чтобы убедиться, что огонь потушен.
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"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.
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