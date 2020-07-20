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Недострой горел на Подоле в Киеве, - пожарные. ФОТО

На территории стройки на Подоле загорелся мусор. Огонь распространился на стену здания на уровне 2 и 3 этажей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел по адресу Вознесенский спуск, 28.

"На территории строительства произошло возгорание мусора с последующим распространением на стену недостроенного здания на уровне 2 и 3 этажей", - сказано в сообщении.

Пламя погасили за 25 минут. Пожарные разобрали утеплитель на стене, чтобы убедиться, что огонь потушен.

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"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.

Недострой горел на Подоле в Киеве, - пожарные 01

Автор: 

Киев (25655) пожар (5968) ГСЧС (4998)


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що будуть будувати на місці згорівшої недобудови? ТЦ?
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20.07.2020 23:37 Ответить
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20.07.2020 23:53 Ответить
Подол Град...
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20.07.2020 23:50 Ответить
отважныя https://www.youtube.com/watch?v=z87TbV5exoU пожарники . а совсем https://www.youtube.com/watch?v=pjOXJToV5tY скоро .
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20.07.2020 23:57 Ответить
 
 