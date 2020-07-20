Недобудова горіла на Подолі в Києві, - пожежники. ФОТО

На території будівництва на Подолі зайнялося сміття. Вогонь поширився на стіну будівлі на рівні 2 і 3 поверхів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася за адресою Вознесенський узвіз, 28.

"На території будівництва сталося займання сміття з подальшим поширенням на стіну недобудованого будинку на рівні 2 і 3 поверхів", - сказано в повідомленні.

Читайте також: На території гаражного кооперативу в Києві стався вибух: знесло стіну, згорів автомобіль, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Полум'я загасили за 25 хвилин. Пожежники розібрали утеплювач на стіні, щоб переконатися, що вогонь загасили.

"Жертв і постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці", - додали в ДСНС.