Недобудова горіла на Подолі в Києві, - пожежники. ФОТО
На території будівництва на Подолі зайнялося сміття. Вогонь поширився на стіну будівлі на рівні 2 і 3 поверхів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Пожежа сталася за адресою Вознесенський узвіз, 28.
"На території будівництва сталося займання сміття з подальшим поширенням на стіну недобудованого будинку на рівні 2 і 3 поверхів", - сказано в повідомленні.
Полум'я загасили за 25 хвилин. Пожежники розібрали утеплювач на стіні, щоб переконатися, що вогонь загасили.
"Жертв і постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці", - додали в ДСНС.
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Valery Atman
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Игорь Монахов
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mrSmith
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Fjall_Raven
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