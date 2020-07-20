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Недобудова горіла на Подолі в Києві, - пожежники. ФОТО

На території будівництва на Подолі зайнялося сміття. Вогонь поширився на стіну будівлі на рівні 2 і 3 поверхів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася за адресою Вознесенський узвіз, 28.

"На території будівництва сталося займання сміття з подальшим поширенням на стіну недобудованого будинку на рівні 2 і 3 поверхів", - сказано в повідомленні.

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Полум'я загасили за 25 хвилин. Пожежники розібрали утеплювач на стіні, щоб переконатися, що вогонь загасили.

"Жертв і постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці", - додали в ДСНС.

Недобудова горіла на Подолі в Києві, - пожежники 01

Автор: 

Київ (19626) пожежа (4350) ДСНС (5137)


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що будуть будувати на місці згорівшої недобудови? ТЦ?
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20.07.2020 23:37 Відповісти
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20.07.2020 23:53 Відповісти
Подол Град...
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20.07.2020 23:50 Відповісти
отважныя https://www.youtube.com/watch?v=z87TbV5exoU пожарники . а совсем https://www.youtube.com/watch?v=pjOXJToV5tY скоро .
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20.07.2020 23:57 Відповісти
 
 