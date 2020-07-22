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Новини
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Десятирічна дівчинка намагалася загасити пожежу і зазнала опіків, - рятувальники

Десятирічна дівчинка намагалася загасити пожежу і зазнала опіків, - рятувальники

Дівчинка намагалася сама загасити пожежу в квартирі в Дарницькому районі Києва. Коли вона не впоралася, то встигла покликати на допомогу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Києві.

Пожежа виникла в одній із квартир на 23 поверсі 25-поверхового житлового будинку. Як виявилося, на момент виникнення пожежі у квартирі була 10-річна дівчинка.

"Попри страх і стрімке задимлення в квартирі, вона намагалася власними силами загасити вогонь, але зусиль дитини виявилося недостатньо. На щастя, вона згадала, що необхідно робити в критичних ситуаціях, швиденько залишила приміщення і негайно покликала на допомогу сусідів. Дорослі, в свою чергу, попередньо викликавши рятувальників, також спробували гасити пожежу і вивели дитину на свіже повітря. Дівчинка була налякана, зазнала опіків верхніх кінцівок I-II ступеня, і була госпіталізована в медичний заклад", - сказано в повідомленні.

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Для попередження повторного займання й остаточної ліквідації, пожежники пролили вогнище займання водою.

Причина займання встановлюється.

Автор: 

діти (5128) Київ (19632) пожежа (4350) ДСНС (5139)


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Президент затримує тереристів,10 річна дівчинка потушила пожежу,а що роблять відповідні структури і за що вони отримують своє не маленьке утримання?
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22.07.2020 19:45 Відповісти
Причину возникновения пожара озвучьте, а Ребенок Молодец даже не обсуждается.
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22.07.2020 19:50 Відповісти
Девочка наигралась спичками, а потом пошла звонить соседям.
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22.07.2020 21:54 Відповісти
ну вы и бред пишете в комментариях. В этом доме спичками не пользуются все на электрике. а пожарная после вызова приехала за 7 минут. !!Десятилетняя девочка пыталась потушить пожар и получила ожоги, - спасатели - Цензор.НЕТ 9205
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22.07.2020 23:38 Відповісти
Одужання дитині...
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22.07.2020 23:41 Відповісти
 
 