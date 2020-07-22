Грузия продлила запрет международного авиасообщения до 1 сентября

Ограничения на регулярные международные рейсы в Грузии продлены до 1 сентября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online.

В заявлении Агентства гражданской авиации государства говорится, что данное решение не распространяется на три обозначенные властями авиакомпании, которые будут выполнять прямые полеты в Париж, Мюнхен и Ригу.

Издание напоминает, что с августа в Грузии начнет летать авиаперевозчик Air France, который будет выполнять два рейса в неделю из французской столицы. Достигнута договоренность с Lufthansa, которая также возобновит работу со следующего месяца. Переговоры с Air Baltic в процессе.

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Вместе с тем, грузинский перевозчик Airzena продолжит выполнение коммерческих чартерных рейсов в основном по направлению Вены и Амстердама.