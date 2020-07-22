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Новини Коронавірус і карантин
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Грузія продовжила заборону міжнародного авіасполучення до 1 вересня

Грузія продовжила заборону міжнародного авіасполучення до 1 вересня

Обмеження на регулярні міжнародні рейси в Грузії продовжено до 1 вересня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія Online.

У заяві Агентства цивільної авіації держави сказано, що це рішення не поширюється на три визначені владою авіакомпанії, які виконуватимуть прямі польоти в Париж, Мюнхен і Ригу.

Видання нагадує, що з серпня в Грузії почне літати авіаперевізник Air France, який виконуватиме два рейси на тиждень із французької столиці. Досягнуто домовленості з Lufthansa, яка також відновить роботу з наступного місяця. Переговори з Air Baltic у процесі.

Воднгочас, грузинський перевізник Airzena продовжить виконання комерційних чартерних рейсів в основному у напрямку Відня й Амстердама.

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Автор: 

Грузія (1852) карантин (18172) авіасполучення (3080) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шо тварицца в мире... Ужастно!
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22.07.2020 20:00 Відповісти
П-ор жвания остается.
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22.07.2020 21:24 Відповісти
Был лучшего мнения о Грузии... А там всё та же коррупция -- одним можно летать, а другим нельзя.
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22.07.2020 21:58 Відповісти
 
 