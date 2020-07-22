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Грузія продовжила заборону міжнародного авіасполучення до 1 вересня
Обмеження на регулярні міжнародні рейси в Грузії продовжено до 1 вересня.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія Online.
У заяві Агентства цивільної авіації держави сказано, що це рішення не поширюється на три визначені владою авіакомпанії, які виконуватимуть прямі польоти в Париж, Мюнхен і Ригу.
Видання нагадує, що з серпня в Грузії почне літати авіаперевізник Air France, який виконуватиме два рейси на тиждень із французької столиці. Досягнуто домовленості з Lufthansa, яка також відновить роботу з наступного місяця. Переговори з Air Baltic у процесі.
Воднгочас, грузинський перевізник Airzena продовжить виконання комерційних чартерних рейсів в основному у напрямку Відня й Амстердама.
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NonCFist
показати весь коментар22.07.2020 20:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрий Семенец
показати весь коментар22.07.2020 21:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Michael Vigovsky
показати весь коментар22.07.2020 21:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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