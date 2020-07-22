Украинцы - третьи по численности среди нелегальных мигрантов в Европе, - Евростат

В Евросоюзе насчитывается 672,9 тыс. нелегальных мигрантов. Среди них больше всего граждан Афганистана, Марокко, Украины и Сирии.

Об этом сказано на сайте Евростата, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Евростата, в общем в течение прошлого года на территории Союза обнаружили 627,9 тысячи нелегалов. Больше всего нелегалов оказалось среди граждан Афганистана - 56 200 человек. Второе место по этому показателю заняли граждане Марокко (41,5 тысячи человек), на третьем - Украина (41,3 тысячи), а четвертое место заняли граждане Сирии (40,2 тысячи).

В течение 2019 во въезде в ЕС отказали 717 600 гражданам стран за пределами Союза, а количество иностранцев, которым приказали покинуть территорию Европейского Союза, достигла 491 200 человек.

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Чаще всего в пересечении границы иностранцам отказывали Испания (493 500 отказов), Польша (65400) и Франция (56 600). Всего на эти три страны приходится 86% отказов.

Больше всего граждан, которым отказали в въезд в ЕС, оказалось среди марокканцев (489 900 человек), украинцев (66 500) и албанцев (22 800).

При этом украинцы возглавили список иностранцев, которые выехали за пределы ЕС - таких в Евростате насчитали 27 200 человек. За ними следуют албанцы (15 400), марокканцы (10 200) и грузины (8 600).

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Как констатируют в учреждении, за прошлый год по сравнению с 2019-м нелегальная миграция в ЕС выросла почти по всем основным показателям.