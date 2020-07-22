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Украинцы - третьи по численности среди нелегальных мигрантов в Европе, - Евростат

Украинцы - третьи по численности среди нелегальных мигрантов в Европе, - Евростат

В Евросоюзе насчитывается 672,9 тыс. нелегальных мигрантов. Среди них больше всего граждан Афганистана, Марокко, Украины и Сирии.

Об этом сказано на сайте Евростата, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Евростата, в общем в течение прошлого года на территории Союза обнаружили 627,9 тысячи нелегалов. Больше всего нелегалов оказалось среди граждан Афганистана - 56 200 человек. Второе место по этому показателю заняли граждане Марокко (41,5 тысячи человек), на третьем - Украина (41,3 тысячи), а четвертое место заняли граждане Сирии (40,2 тысячи).

В течение 2019 во въезде в ЕС отказали 717 600 гражданам стран за пределами Союза, а количество иностранцев, которым приказали покинуть территорию Европейского Союза, достигла 491 200 человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержана группа, занимавшаяся переправкой нелегалов через украинскую границу в страны ЕС, - Нацполиция. ФОТО

Чаще всего в пересечении границы иностранцам отказывали Испания (493 500 отказов), Польша (65400) и Франция (56 600). Всего на эти три страны приходится 86% отказов.

Больше всего граждан, которым отказали в въезд в ЕС, оказалось среди марокканцев (489 900 человек), украинцев (66 500) и албанцев (22 800).

При этом украинцы возглавили список иностранцев, которые выехали за пределы ЕС - таких в Евростате насчитали 27 200 человек. За ними следуют албанцы (15 400), марокканцы (10 200) и грузины (8 600).

Также на Цензор.НЕТ: 40% иностранцев, приезжающих жить и работать в Венгрию, из Украины, - Центральное статистическое управление

Как констатируют в учреждении, за прошлый год по сравнению с 2019-м нелегальная миграция в ЕС выросла почти по всем основным показателям.

Автор: 

Евростат (13) нелегалы (453) украинцы (3873) Евросоюз (17258)


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Топ комментарии
+11
При петрухе ежегодно росли зарплаты и пенсии, а при твоём любимом зеленом петушиле зарплаты падают, а пенсии увеличивают на 2 грн. ЖриТЕ
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22.07.2020 21:20
+9
Петруха вывел народ до уровня Афган, Сирия, Марокко, процветаем, элита Европы.
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22.07.2020 21:16
+9
А что при януковиче была война и кацапы отжали 30% ввп страны, что ты сравниваешь?!
Кстати, при зеленском не повышались пенсии вообще. А те 2100 - наследство от порошенко. Так что ты галимый писдобол. Или ты из секты говноедов петушария?
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22.07.2020 21:49
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Хоть здесь вошли в тройку лидеров.
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22.07.2020 20:55 Ответить
Если бы нелегальная иммиграция не была бы ВЫГОДНОЙ, то ее бы и не было, поэтому смешно читать "причитания и вздохи" властей (они лишь актеры, обслуживающие интересы барыг и мещан)!
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22.07.2020 20:58 Ответить
Я долго думал зачем немцам эти все черные, сирийские беженци и тд пока не поездил по германии. Все просто: самая грязная и убийственная для здоровья работа делается понаехавшими. Ни разу не видел немца/нимкенью моющую туалет
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22.07.2020 21:16 Ответить
Андамасов, про фермы с трудовым рабством по подробнее просвети, а эту туфту русскую впервые слышу?
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22.07.2020 21:50 Ответить
Юра, ты вначале статью почитай!. Полиция задержала хозяев у которых иммигранты работали без бумаг но за деньги, а это не эксплуатация, в Испании полиция это не коррумпированное кубло как в Украине, и ребятам доверяют на все 100%. А без бумаг работают многие, часто густо из-за того чтона сезонных работах не хватает рук,но за это плотят как с бумагами.
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23.07.2020 08:19 Ответить
Українці - треті за чисельністю серед нелегальних мігрантів у Європі, - Євростат - Цензор.НЕТ 4619
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22.07.2020 22:31 Ответить
Сирийские беженцы и работа? Нет такого. Они сидят на социале, днем грилят в парках и активно размножаются. А бабы у них не работают в принципе.
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22.07.2020 21:34 Ответить
Как-то общался в италии с одним китайцем, он говорит, что для них, мы европейцы, все на одно лицо, они не могут различать нас. Точно так же для меня эти исламские турки-сирийцы-иранцы все на одно лицо, чем они различаются не понятно, поэтому все они условные сирийцы.
Кстати, у муслимов не принято, чтобы баба работала.
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22.07.2020 21:45 Ответить
в Європі готовляться до відміни безвізу? Нелегали - це аргумент вагомий....
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22.07.2020 20:59 Ответить
В прошлом году, трижды летал через польшу в третьи страны. Польские погранцы реально ******: у меня за три года больше десятка вьездов-выездов через польшу и больше двадцати в через другие страны ес, но эти курва-мати журикоеды такой допрос устраивают, что немцы нервно курят в сторонке. При этом те же венгры, греки, австрийцы тупо ставили штамп вьезда без вопросов. Так что причиной массового отказа нашим турыстам могла быть просто личная неприязнь пограничников. Хоть идиоты едущие по безвизу работать в ес и не скрывающие это от погранцов - отдельная каста лишенных мозга индивидов.
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22.07.2020 21:09 Ответить
Шо за гунявий наклеп,шо за тiпа ефрахiфностат,йди сюди,перейобу по пицi трижди,гума для милощi,кiнченна...
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22.07.2020 21:10 Ответить
Фигасе
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22.07.2020 21:21 Ответить
Это факт , перейобу,или *****.. скрины сделайте поста на память))(
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22.07.2020 21:34 Ответить
За время карантина количество зарегистрированных в органах Государственной службы занятости выросло на 27% - сейчас официальных безработных насчитывается уже 401 тысяча человек. Что же касается неофициальной безработицы - то число тех, кто потерял работу, но по разным причинам не стал на биржу труда, оценивается до 3 млн человек. И, скорее всего, цифры не окончательные. НБУ прогнозирует, что уровень безработицы в этом году будет измеряться двузначными «процентами», чего в Украине не было с 2002 года.
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22.07.2020 21:12 Ответить
Ну так наголосовали ж по-приколу. Теперь пусть расхлебуют
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22.07.2020 21:17 Ответить
Петруха вывел народ до уровня Афган, Сирия, Марокко, процветаем, элита Европы.
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22.07.2020 21:16 Ответить
При петрухе ежегодно росли зарплаты и пенсии, а при твоём любимом зеленом петушиле зарплаты падают, а пенсии увеличивают на 2 грн. ЖриТЕ
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22.07.2020 21:20 Ответить
Не в обиду, при Януковиче минимальная пенсия 100 долларов, при Порошенко, около 60, при Зеленом 2100 гривень, считай и не звезди. Совсем крыша едет, СУПЕР херов.
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22.07.2020 21:34 Ответить
А что при януковиче была война и кацапы отжали 30% ввп страны, что ты сравниваешь?!
Кстати, при зеленском не повышались пенсии вообще. А те 2100 - наследство от порошенко. Так что ты галимый писдобол. Или ты из секты говноедов петушария?
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22.07.2020 21:49 Ответить
Повышались! При Зе.
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22.07.2020 22:00 Ответить
ничего, скоро станок включат и земрази будут говорит что при Пете пенсия была две тысячи грн, зато теперь два миллиона.
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22.07.2020 22:09 Ответить
Какая трогательная история! Жалко что звиздешь!

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.
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22.07.2020 21:52 Ответить
Саша, пошел на х......., пишу, ари Януковиче 100 долларов, при Пэти 60, при Зе 80, примерно и на х....... я мне твои доводы. Крути. как хочешь, факт на лицо или х..... й на рыло, мне еще тебя не хватало. Знаток х...... ев.
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22.07.2020 22:01 Ответить
Так я ж и пышу, думай, шо пышэш, ты Порошенку делаешь медвежью услугу, вроде за него одни недоумки. А это ему не добавляет баллов.
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22.07.2020 22:10 Ответить
льошенька, яник твій не повернеться, а зеленський з...ться . Порошенко буде сьомим президентом України, а ти будеш скавчать про зраду десь на росії. Надіюсь ти зрозумів малорос.
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22.07.2020 22:14 Ответить
ты так ни х..... я и не понял, туповат оказывается. Из - за таких, как ты, не будет он седьмым. Больше не отвечай, не интересен ты мне.
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22.07.2020 22:33 Ответить
И чем закончился режим януковича мьі все видели, пустая казна, сожженьіе резервьі НБУ на поддержание курса.
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23.07.2020 00:20 Ответить
Да, парень не адэкватен, папа дает на мороженое, а он за пенсии.
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22.07.2020 21:47 Ответить
Хейсерманн, ты идиот.
Это без моих денег папа не может прожить на пенсию, которую зеленский повысил аж на 2 грн.
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22.07.2020 21:52 Ответить
Я не идиот, если бы Петя дал твоему папе достойную пенсию, то 2 грн он не заметил бы. Я шо за ЗЕ, нет, но и Порошенко ни х...... я никому не дал. Так кто идиот., я привел пример, а если мэлэш, так знай меру. Нашел мне божью кровку в лице поросвиньи.
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22.07.2020 22:29 Ответить
Все через те, що кількість мільйонерів-бариг зростає в Україні.
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22.07.2020 21:18 Ответить
Скоро Суркисам и Ринату некому будет платить за электричество.
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22.07.2020 21:24 Ответить
обосРашка фсё

дерипаска разоткровеничался...
******** в своем большинстве в реальности имеют уже доходы в среднем в три раза! меньше, чем средний поляк...где-то всего 400 Евро в месяц не больше. а впереди по прогнозам будет только хуже. это таки писец. вот вам и вЯличие, и процвЯтание, и Крымнаш и можемповторить...

дерипаска в интервью открыл реальную картину процвЯтания кацапсин:
"Если вы посмотрите на их доходы, то, по официальной статистике, у 51% населения россейской ********* меньше 370 тысяч рублей(год). Грубо говоря, у 60% меньше пяти тысяч евро в год. И вот этот новый договор или дополнение к старому договору... Доход должен быть не меньше, чем в Польше. На сегодняшний день - это 15 тысяч евро. То есть увеличение дохода фактически в три раза." ...это он про мячты, про догоняние и вставание с колен.
Українці - треті за чисельністю серед нелегальних мігрантів у Європі, - Євростат - Цензор.НЕТ 3306
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22.07.2020 21:27 Ответить
32 тыс. в россии это средняя зарплата на бумаге, реальная средняя где-то 20 тыс. = 247 евро.
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22.07.2020 21:47 Ответить
саме так

для сраного Замкадья 20 тысяч рЖублей это очень много-
Почти половина рассеян живут на менее чем ₽15 тыс. в месяц(или 200 долл.США по актуальному курсу)
Доля рассеян с доходом ниже ₽15 тыс. в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне, показал опрос по заказу СК «росгосСтрах Жизнь».
Треть респондентов вынуждена была отказаться от трат на «мелкие удовольствия»(мороженное, газировка и т.п.) во время кризиса.
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22.07.2020 22:08 Ответить
нас плавно подводят к мысли, что моника добилась для нас "безвыезда"
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22.07.2020 21:33 Ответить
Офф. Кто там антиковидную вакцину ждет?
Вакцина будет, правда, она немножко китайская, но недорого.

Вакцина від COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1000 гривень. Так, в Україні спершу вакцинуватимуть лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
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22.07.2020 21:40 Ответить
тiльки не китайську. не потрiбно так знущатися над собою...краще переплатити та придбати захiдну.
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22.07.2020 22:09 Ответить
Чи ті краще будуть? Всі однім міром (ВОЗ-ом) мазані.
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22.07.2020 22:12 Ответить
Мысля приходит и уходит,но жратьпля хочется всегда..
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22.07.2020 21:43 Ответить
І що цікаво, що і мордрівські щури і свідки бариги з одинаковою завзятістю і одинаковим жаргоном мочать клована- неЛОХА.
Як по одному меодичному посібнику.
давайте завзятіше давити щурів і гнид, на тілі Неньки, бо можемо в чергове, її втратити.
! Слава Україні! Слава Героям захищаючим а не тогуючими Батьківщиною як це роблять бариги!
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22.07.2020 21:45 Ответить
В Евросоюзе насчитывается 672,9 тыс. нелегальных мигрантов. Среди них больше всего граждан Афганистана, Марокко, Украины и Сирии.
Непонятно, почему так много из Марокко..

Источник:https://censor.net/n3209656
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22.07.2020 21:57 Ответить
Жванию депортировать в Марокко - он во всем разбереться..))
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22.07.2020 22:03 Ответить
если что - передаст с Климкиным денег кому надо..))
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22.07.2020 22:05 Ответить
Сами мароккинцы говорят, что там у них беднота. В Италии их, можно сказать, больше всех других иностранцев.
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22.07.2020 22:07 Ответить
Их женщины, кстати, все работают.
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22.07.2020 22:08 Ответить
Каждый второй будет заробитчанином, каждый пятый свалит безворатно за рубеж.
Почему? Подумайте, посмотрите на себя в зеркало и почитайте историю. Выводы сделаете сами.
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22.07.2020 22:34 Ответить
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=254303
*****

http://cn15.nevsedoma.com.ua/photo/662/215_files/bezhency.jpg
Українці - треті за чисельністю серед нелегальних мігрантів у Європі, - Євростат - Цензор.НЕТ 5532"8 августа 1991 года албанское судно
с двадцатью тысячами людей, прибывает в порт Бари.
Українці - треті за чисельністю серед нелегальних мігрантів у Європі, - Євростат - Цензор.НЕТ 2114

Українці - треті за чисельністю серед нелегальних мігрантів у Європі, - Євростат - Цензор.НЕТ 8358
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22.07.2020 22:36 Ответить
не, ну если вам не нравится, то депортируйти их обратно в Украину, мы очень даже не против будем, а себе сирийцев оставьте.
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22.07.2020 23:34 Ответить
чото унизительная статья какая-то... как о стране 4-го мира...
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23.07.2020 06:27 Ответить
 
 