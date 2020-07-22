Украинцы - третьи по численности среди нелегальных мигрантов в Европе, - Евростат
В Евросоюзе насчитывается 672,9 тыс. нелегальных мигрантов. Среди них больше всего граждан Афганистана, Марокко, Украины и Сирии.
Об этом сказано на сайте Евростата, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Евростата, в общем в течение прошлого года на территории Союза обнаружили 627,9 тысячи нелегалов. Больше всего нелегалов оказалось среди граждан Афганистана - 56 200 человек. Второе место по этому показателю заняли граждане Марокко (41,5 тысячи человек), на третьем - Украина (41,3 тысячи), а четвертое место заняли граждане Сирии (40,2 тысячи).
В течение 2019 во въезде в ЕС отказали 717 600 гражданам стран за пределами Союза, а количество иностранцев, которым приказали покинуть территорию Европейского Союза, достигла 491 200 человек.
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Чаще всего в пересечении границы иностранцам отказывали Испания (493 500 отказов), Польша (65400) и Франция (56 600). Всего на эти три страны приходится 86% отказов.
Больше всего граждан, которым отказали в въезд в ЕС, оказалось среди марокканцев (489 900 человек), украинцев (66 500) и албанцев (22 800).
При этом украинцы возглавили список иностранцев, которые выехали за пределы ЕС - таких в Евростате насчитали 27 200 человек. За ними следуют албанцы (15 400), марокканцы (10 200) и грузины (8 600).
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Как констатируют в учреждении, за прошлый год по сравнению с 2019-м нелегальная миграция в ЕС выросла почти по всем основным показателям.
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Кстати, у муслимов не принято, чтобы баба работала.
Кстати, при зеленском не повышались пенсии вообще. А те 2100 - наследство от порошенко. Так что ты галимый писдобол. Или ты из секты говноедов петушария?
Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.
Это без моих денег папа не может прожить на пенсию, которую зеленский повысил аж на 2 грн.
дерипаска разоткровеничался...
******** в своем большинстве в реальности имеют уже доходы в среднем в три раза! меньше, чем средний поляк...где-то всего 400 Евро в месяц не больше. а впереди по прогнозам будет только хуже. это таки писец. вот вам и вЯличие, и процвЯтание, и Крымнаш и можемповторить...
дерипаска в интервью открыл реальную картину процвЯтания кацапсин:
"Если вы посмотрите на их доходы, то, по официальной статистике, у 51% населения россейской ********* меньше 370 тысяч рублей(год). Грубо говоря, у 60% меньше пяти тысяч евро в год. И вот этот новый договор или дополнение к старому договору... Доход должен быть не меньше, чем в Польше. На сегодняшний день - это 15 тысяч евро. То есть увеличение дохода фактически в три раза." ...это он про мячты, про догоняние и вставание с колен.
для сраного Замкадья 20 тысяч рЖублей это очень много-
Почти половина рассеян живут на менее чем ₽15 тыс. в месяц(или 200 долл.США по актуальному курсу)
Доля рассеян с доходом ниже ₽15 тыс. в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне, показал опрос по заказу СК «росгосСтрах Жизнь».
Треть респондентов вынуждена была отказаться от трат на «мелкие удовольствия»(мороженное, газировка и т.п.) во время кризиса.
Вакцина будет, правда, она немножко китайская, но недорого.
Вакцина від COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1000 гривень. Так, в Україні спершу вакцинуватимуть лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
Як по одному меодичному посібнику.
давайте завзятіше давити щурів і гнид, на тілі Неньки, бо можемо в чергове, її втратити.
! Слава Україні! Слава Героям захищаючим а не тогуючими Батьківщиною як це роблять бариги!
Непонятно, почему так много из Марокко..
Источник:https://censor.net/n3209656
Почему? Подумайте, посмотрите на себя в зеркало и почитайте историю. Выводы сделаете сами.
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http://cn15.nevsedoma.com.ua/photo/662/215_files/bezhency.jpg
"8 августа 1991 года албанское судно
с двадцатью тысячами людей, прибывает в порт Бари.