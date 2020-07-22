Українці - треті за чисельністю серед нелегальних мігрантів у Європі, - Євростат
В Євросоюзі налічується 672,9 тис. нелегальних мігрантів. Серед них найбільше громадян Афганістану, Марокко, України та Сирії.
Про це сказано на сайті Євростату, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Євростату, загалом упродовж минулого року на території Союзу виявили 627,9 тисячі нелегалів. Найбільше нелегалів виявилося серед громадян Афганістану - 56 200 осіб. Друге місце за цим показником посіли громадяни Марокко (41,5 тисячі осіб), на третьому - Україна (41,3 тисячі), а четверте місце посіли громадяни Сирії (40,2 тисячі).
Упродовж 2019 у в'їзді в ЄС відмовили 717 600 громадянам країн за межами Союзу, а кількість іноземців, яким наказали покинути територію Європейського Союзу, досягла 491 200 осіб.
Найчастіше в перетині кордону іноземцям відмовляли Іспанія (493 500 відмов), Польща (65400) і Франція (56 600). Всього на ці три країни припадає 86% відмов.
Найбільше громадян, яким відмовили у в'їзді в ЄС, виявилося серед марокканців (489 900 осіб), українців (66 500) та албанців (22 800).
При цьому українці очолили список іноземців, які виїхали за межі ЄС - таких у Євростаті нарахували 27 200 осіб. За ними йдуть албанці (15 400), марокканці (10 200) і грузини (8 600).
Як констатують в установі, за минулий рік порівняно з 2019-м нелегальна міграція в ЄС зросла майже за всіма основними показниками.
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Кстати, у муслимов не принято, чтобы баба работала.
Кстати, при зеленском не повышались пенсии вообще. А те 2100 - наследство от порошенко. Так что ты галимый писдобол. Или ты из секты говноедов петушария?
Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.
Это без моих денег папа не может прожить на пенсию, которую зеленский повысил аж на 2 грн.
дерипаска разоткровеничался...
******** в своем большинстве в реальности имеют уже доходы в среднем в три раза! меньше, чем средний поляк...где-то всего 400 Евро в месяц не больше. а впереди по прогнозам будет только хуже. это таки писец. вот вам и вЯличие, и процвЯтание, и Крымнаш и можемповторить...
дерипаска в интервью открыл реальную картину процвЯтания кацапсин:
"Если вы посмотрите на их доходы, то, по официальной статистике, у 51% населения россейской ********* меньше 370 тысяч рублей(год). Грубо говоря, у 60% меньше пяти тысяч евро в год. И вот этот новый договор или дополнение к старому договору... Доход должен быть не меньше, чем в Польше. На сегодняшний день - это 15 тысяч евро. То есть увеличение дохода фактически в три раза." ...это он про мячты, про догоняние и вставание с колен.
для сраного Замкадья 20 тысяч рЖублей это очень много-
Почти половина рассеян живут на менее чем ₽15 тыс. в месяц(или 200 долл.США по актуальному курсу)
Доля рассеян с доходом ниже ₽15 тыс. в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне, показал опрос по заказу СК «росгосСтрах Жизнь».
Треть респондентов вынуждена была отказаться от трат на «мелкие удовольствия»(мороженное, газировка и т.п.) во время кризиса.
Вакцина будет, правда, она немножко китайская, но недорого.
Вакцина від COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1000 гривень. Так, в Україні спершу вакцинуватимуть лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
Як по одному меодичному посібнику.
давайте завзятіше давити щурів і гнид, на тілі Неньки, бо можемо в чергове, її втратити.
! Слава Україні! Слава Героям захищаючим а не тогуючими Батьківщиною як це роблять бариги!
Непонятно, почему так много из Марокко..
Источник:https://censor.net/n3209656
Почему? Подумайте, посмотрите на себя в зеркало и почитайте историю. Выводы сделаете сами.
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http://cn15.nevsedoma.com.ua/photo/662/215_files/bezhency.jpg
"8 августа 1991 года албанское судно
с двадцатью тысячами людей, прибывает в порт Бари.