Українці - треті за чисельністю серед нелегальних мігрантів у Європі, - Євростат

В Євросоюзі налічується 672,9 тис. нелегальних мігрантів. Серед них найбільше громадян Афганістану, Марокко, України та Сирії.

Про це сказано на сайті Євростату, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Євростату, загалом упродовж минулого року на території Союзу виявили 627,9 тисячі нелегалів. Найбільше нелегалів виявилося серед громадян Афганістану - 56 200 осіб. Друге місце за цим показником посіли громадяни Марокко (41,5 тисячі осіб), на третьому - Україна (41,3 тисячі), а четверте місце посіли громадяни Сирії (40,2 тисячі).

Упродовж 2019 у в'їзді в ЄС відмовили 717 600 громадянам країн за межами Союзу, а кількість іноземців, яким наказали покинути територію Європейського Союзу, досягла 491 200 осіб.

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Найчастіше в перетині кордону іноземцям відмовляли Іспанія (493 500 відмов), Польща (65400) і Франція (56 600). Всього на ці три країни припадає 86% відмов.

Найбільше громадян, яким відмовили у в'їзді в ЄС, виявилося серед марокканців (489 900 осіб), українців (66 500) та албанців (22 800).

При цьому українці очолили список іноземців, які виїхали за межі ЄС - таких у Євростаті нарахували 27 200 осіб. За ними йдуть албанці (15 400), марокканці (10 200) і грузини (8 600).

Як констатують в установі, за минулий рік порівняно з 2019-м нелегальна міграція в ЄС зросла майже за всіма основними показниками.