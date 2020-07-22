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Новости Местные выборы-2020
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Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы уточнения сроков, упрощения избирательных процедур и их унификации во время местных выборов. Верховная Рада приняла его 16 июля 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и другие.

"Закон предусматривает изменения по заполнению избирательных документов, процесса подсчета голосов, представления документов кандидатами, ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах. Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменения касаются вопроса деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечение к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

Автор: 

выборы (24756) Зеленский Владимир (20742) избирательный закон (230) местные выборы (2752) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+13
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 8655
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22.07.2020 22:19
+3
тобі це не допоможе.
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22.07.2020 22:20
+3
https://twitter.com/SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu

Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1285802333922897921 14 ч

Зрадовата кричала про темники Порошенка, а темники виявились у зеленського
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 3021

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 6129

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 4061

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 5446
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22.07.2020 22:23
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Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 8655
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22.07.2020 22:19 Ответить
тобі це не допоможе.
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22.07.2020 22:20 Ответить
пора сивоху под ето дело призвать-усовершенствовать все ето неусовершенствованое.
тот справится - тока штаны обоссаные меняй...
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22.07.2020 22:20 Ответить
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 7010
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22.07.2020 22:21 Ответить
нормальная карта... все становится очевидным
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22.07.2020 22:29 Ответить
Для Авакова и ЗЕ - это непонятная земля
А для украинцев - НАСТОЯЩАЯ УКРАИНА БЕЗ КАЦАПОВ
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22.07.2020 22:33 Ответить
сепарная карта
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22.07.2020 23:10 Ответить
нет, это не так... рюкзакян говорит, что там всё плохо с безопасностью после их представления.
Зеленський підписав закон про вдосконалення виборчого законодавства - Цензор.НЕТ 2341
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23.07.2020 00:11 Ответить
https://twitter.com/SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu

Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1285802333922897921 14 ч

Зрадовата кричала про темники Порошенка, а темники виявились у зеленського
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 3021

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 6129

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 4061

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 5446
показать весь комментарий
22.07.2020 22:23 Ответить
Классное интервью НАЦИОНАЛИСТА ИЛЬЕНКО АНДРЕЯ
Про выборы в том числе
https://youtu.be/G9u7QFYvHLU
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22.07.2020 22:30 Ответить
Луцкий террорист - Спектакль или суровая реальность?
Вангую что луцкого террориста и его сообщников обменяет российская сторона на военнопленных украинцев. Зеленскому же, будет создаваться образ успешного переговорщика с террористами и подготовка площадки для встречи Зеленского и террористов Донбасса. Этот процесс постараются узаконить на международной арене.
Это не спектакль, это спецоперация ФСБ по оккупации Украины
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22.07.2020 22:32 Ответить
Злой еврейский карлик хочет быть императором?
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22.07.2020 22:33 Ответить
Эрдоган запретил пользоваться Голубым и Турецким потоками,причем без всяких санкций Госдепа...
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22.07.2020 22:35 Ответить
Сенатор, либо ссылку на источники, либо сорри, но вы брехло....
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22.07.2020 22:38 Ответить
Сайт Самый сок 2,22 июля набери...Лодырь ты..
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22.07.2020 22:39 Ответить
нормальную ссылку без 222.222, а потом я посмотрю стоит ли ее открывать...
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22.07.2020 23:21 Ответить
Эрдоганенко - наш чел!
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22.07.2020 22:39 Ответить
зебилы, можно без конца тюнинговать "Запорожец", в конце концов он даже станет похож на зелёный космический корабль, но больше 60-ти с него не выжмешь...
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22.07.2020 22:38 Ответить
Бла-бла-бла,видимості деятельности, выполни все, что обещал. Не можешь уйди, объяви внеочередные выборы президента, как поступил бы настоящий мужик, так поступил в свое время Саакашвили.
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22.07.2020 22:45 Ответить
Саакашвілі? Так його пішли по закінченні конституційного терміну!
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22.07.2020 23:37 Ответить
...тим часом... - https://www.youtube.com/watch?v=_1179fVffSw Недоторкані та позакарантинні - як дівчата-«24/7» працюють під крилом Артема Крищєнка?
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22.07.2020 22:47 Ответить
Вата Шоу рассмеши комика,в главой роли Миша и Вова
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22.07.2020 22:49 Ответить
ВОНО працюйе.
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22.07.2020 22:54 Ответить
скажите зеле кто- нибудь , что в нашей стране уже миллионы справедливых, суровых и прекрасных законов,больше не надо, ибо это - тёмный лес ! но почему, если денег нет- то никто в твоём деле разбираться не станет, сядешь просто - запросто, даже без вины ...и надолго и никто тебя не попытается спасать ?
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22.07.2020 23:03 Ответить
Должен быть принят закон, что нельзя избираться больше 2 раз в Раду.
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22.07.2020 23:17 Ответить
Не за кого голосовать там. Все до единого, кто баллотируется - это олигархов люди и России. Нахер такая власть надо??? они делают только хуже все в стране 30 лет подряд!
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22.07.2020 23:19 Ответить
хороший Закон, не без недоліків, і все ж - хороший. Подивився його, головне: буде працювати при дострокових виборах всієї ВР, нового Президента та на поточних виборах місцевого самопрядування.
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22.07.2020 23:40 Ответить
Его шеф путлер тоже так начинал
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23.07.2020 00:49 Ответить
Закон про поглибення какофонії. Так вірніше.
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23.07.2020 07:30 Ответить
 
 