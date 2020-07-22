Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы уточнения сроков, упрощения избирательных процедур и их унификации во время местных выборов. Верховная Рада приняла его 16 июля 2020 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и другие.
"Закон предусматривает изменения по заполнению избирательных документов, процесса подсчета голосов, представления документов кандидатами, ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах. Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах и тому подобное", - говорится в сообщении.
Кроме того, изменения касаются вопроса деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечение к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.
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тот справится - тока штаны обоссаные меняй...
А для украинцев - НАСТОЯЩАЯ УКРАИНА БЕЗ КАЦАПОВ
https://twitter.com/SmetanatBorschu
Сметанат борщу
@SmetanatBorschu
·https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1285802333922897921 14 ч
Зрадовата кричала про темники Порошенка, а темники виявились у зеленського
Про выборы в том числе
https://youtu.be/G9u7QFYvHLU
Вангую что луцкого террориста и его сообщников обменяет российская сторона на военнопленных украинцев. Зеленскому же, будет создаваться образ успешного переговорщика с террористами и подготовка площадки для встречи Зеленского и террористов Донбасса. Этот процесс постараются узаконить на международной арене.
Это не спектакль, это спецоперация ФСБ по оккупации Украины