Зеленський підписав закон про вдосконалення виборчого законодавства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює питання уточнення термінів, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації під час місцевих виборів. Верховна Рада прийняла його 16 липня 2020 р

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зміни вносяться до Виборчого кодексу України, законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців" та інші.

"Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах. Також вдосконалено законодавство з питань територіальної організації виборів і системи виборчих комісій на місцевих виборах, зменшено грошову заставу на місцевих виборах тощо", - сказано в повідомленні.

Крім того, зміни стосуються питання діяльності Центральної виборчої комісії, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожна влада змінює виборче законодавство під себе, - Костиря. ВIДЕО