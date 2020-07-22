УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7616 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
2 214 34

Зеленський підписав закон про вдосконалення виборчого законодавства

Зеленський підписав закон про вдосконалення виборчого законодавства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює питання уточнення термінів, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації під час місцевих виборів. Верховна Рада прийняла його 16 липня 2020 р

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зміни вносяться до Виборчого кодексу України, законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців" та інші.

"Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах. Також вдосконалено законодавство з питань територіальної організації виборів і системи виборчих комісій на місцевих виборах, зменшено грошову заставу на місцевих виборах тощо", - сказано в повідомленні.

Крім того, зміни стосуються питання діяльності Центральної виборчої комісії, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожна влада змінює виборче законодавство під себе, - Костиря. ВIДЕО

Автор: 

вибори (6717) Зеленський Володимир (24222) виборчий закон (151) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 8655
показати весь коментар
22.07.2020 22:19
+3
тобі це не допоможе.
показати весь коментар
22.07.2020 22:20
+3
https://twitter.com/SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu

Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1285802333922897921 14 ч

Зрадовата кричала про темники Порошенка, а темники виявились у зеленського
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 3021

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 6129

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 4061

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 5446
показати весь коментар
22.07.2020 22:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 8655
показати весь коментар
22.07.2020 22:19 Відповісти
тобі це не допоможе.
показати весь коментар
22.07.2020 22:20 Відповісти
пора сивоху под ето дело призвать-усовершенствовать все ето неусовершенствованое.
тот справится - тока штаны обоссаные меняй...
показати весь коментар
22.07.2020 22:20 Відповісти
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 7010
показати весь коментар
22.07.2020 22:21 Відповісти
нормальная карта... все становится очевидным
показати весь коментар
22.07.2020 22:29 Відповісти
Для Авакова и ЗЕ - это непонятная земля
А для украинцев - НАСТОЯЩАЯ УКРАИНА БЕЗ КАЦАПОВ
показати весь коментар
22.07.2020 22:33 Відповісти
сепарная карта
показати весь коментар
22.07.2020 23:10 Відповісти
нет, это не так... рюкзакян говорит, что там всё плохо с безопасностью после их представления.
Зеленський підписав закон про вдосконалення виборчого законодавства - Цензор.НЕТ 2341
показати весь коментар
23.07.2020 00:11 Відповісти
https://twitter.com/SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu

Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1285802333922897921 14 ч

Зрадовата кричала про темники Порошенка, а темники виявились у зеленського
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 3021

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 6129

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 4061

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 5446
показати весь коментар
22.07.2020 22:23 Відповісти
Классное интервью НАЦИОНАЛИСТА ИЛЬЕНКО АНДРЕЯ
Про выборы в том числе
https://youtu.be/G9u7QFYvHLU
показати весь коментар
22.07.2020 22:30 Відповісти
Луцкий террорист - Спектакль или суровая реальность?
Вангую что луцкого террориста и его сообщников обменяет российская сторона на военнопленных украинцев. Зеленскому же, будет создаваться образ успешного переговорщика с террористами и подготовка площадки для встречи Зеленского и террористов Донбасса. Этот процесс постараются узаконить на международной арене.
Это не спектакль, это спецоперация ФСБ по оккупации Украины
показати весь коментар
22.07.2020 22:32 Відповісти
Злой еврейский карлик хочет быть императором?
показати весь коментар
22.07.2020 22:33 Відповісти
Эрдоган запретил пользоваться Голубым и Турецким потоками,причем без всяких санкций Госдепа...
показати весь коментар
22.07.2020 22:35 Відповісти
Сенатор, либо ссылку на источники, либо сорри, но вы брехло....
показати весь коментар
22.07.2020 22:38 Відповісти
Сайт Самый сок 2,22 июля набери...Лодырь ты..
показати весь коментар
22.07.2020 22:39 Відповісти
нормальную ссылку без 222.222, а потом я посмотрю стоит ли ее открывать...
показати весь коментар
22.07.2020 23:21 Відповісти
Эрдоганенко - наш чел!
показати весь коментар
22.07.2020 22:39 Відповісти
зебилы, можно без конца тюнинговать "Запорожец", в конце концов он даже станет похож на зелёный космический корабль, но больше 60-ти с него не выжмешь...
показати весь коментар
22.07.2020 22:38 Відповісти
Бла-бла-бла,видимості деятельности, выполни все, что обещал. Не можешь уйди, объяви внеочередные выборы президента, как поступил бы настоящий мужик, так поступил в свое время Саакашвили.
показати весь коментар
22.07.2020 22:45 Відповісти
Саакашвілі? Так його пішли по закінченні конституційного терміну!
показати весь коментар
22.07.2020 23:37 Відповісти
...тим часом... - https://www.youtube.com/watch?v=_1179fVffSw Недоторкані та позакарантинні - як дівчата-«24/7» працюють під крилом Артема Крищєнка?
показати весь коментар
22.07.2020 22:47 Відповісти
Вата Шоу рассмеши комика,в главой роли Миша и Вова
показати весь коментар
22.07.2020 22:49 Відповісти
ВОНО працюйе.
показати весь коментар
22.07.2020 22:54 Відповісти
скажите зеле кто- нибудь , что в нашей стране уже миллионы справедливых, суровых и прекрасных законов,больше не надо, ибо это - тёмный лес ! но почему, если денег нет- то никто в твоём деле разбираться не станет, сядешь просто - запросто, даже без вины ...и надолго и никто тебя не попытается спасать ?
показати весь коментар
22.07.2020 23:03 Відповісти
Должен быть принят закон, что нельзя избираться больше 2 раз в Раду.
показати весь коментар
22.07.2020 23:17 Відповісти
Не за кого голосовать там. Все до единого, кто баллотируется - это олигархов люди и России. Нахер такая власть надо??? они делают только хуже все в стране 30 лет подряд!
показати весь коментар
22.07.2020 23:19 Відповісти
хороший Закон, не без недоліків, і все ж - хороший. Подивився його, головне: буде працювати при дострокових виборах всієї ВР, нового Президента та на поточних виборах місцевого самопрядування.
показати весь коментар
22.07.2020 23:40 Відповісти
Его шеф путлер тоже так начинал
показати весь коментар
23.07.2020 00:49 Відповісти
Закон про поглибення какофонії. Так вірніше.
показати весь коментар
23.07.2020 07:30 Відповісти
 
 