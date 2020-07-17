Кожна влада змінює виборче законодавство під себе, - Костиря. ВIДЕО

Кожна влада змінює виборче законодавство під себе. Через це люди на місцях, які є чинними депутатами, або збираються балотуватися - не розуміють за якими правилами відбуватимуться місцеві вибори.

Про це заявила професор, доктор політичних наук Інна Костиря в ефірі телеканалу ZIK, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вибори призначено на 25 жовтня. У мене одне запитання до влади: чому ми цілий рік чекали, щоб ухвалити рішення щодо місцевих виборів? Ми не могли зробити це завчасно? Люди, які сьогодні на місцях, і є чинними депутатами, або збираються балотуватися - не розуміють за якими правилами обиратимуться", - сказала Костиря.

За її словами, депутати з монобільшості за рік свого перебування в парламенті так і не зрозуміли, куди потрапили.

"Якщо "Слуга народу" буде в такому ж авралі підшукувати кандидатів на посади міських голів в Києві чи інших містах, як вони проштовхували фотографів в парламент, то мені їх дуже шкода", - зазначила експерт.

Читайте також: Нардеп "Голосу" Лозинський про зміни до Виборчого кодексу: "Це не вибори, це примус людей іти в партії"

Також, вона заявила, що серед запропонованих "Слугою народу" кандидатів в мери Києва, Костиря не підтримала б жодного кандидата, оскільки не бачить серед них господарників, які б могли опікуватися проблемами міста Києва, як столиці України.

"Київ - це місто, яке має бути прикладом для всієї України, зразком європейської столиці. Слуги не запропонували жодної кандидатури здатної відповідати тим викликам, які стоять перед містом Києвом", - резюмувала Костиря.