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Новини Відео Місцеві вибори-2020
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Кожна влада змінює виборче законодавство під себе, - Костиря. ВIДЕО

Кожна влада змінює виборче законодавство під себе. Через це люди на місцях, які є чинними депутатами, або збираються балотуватися - не розуміють за якими правилами відбуватимуться місцеві вибори.

Про це заявила професор, доктор політичних наук Інна Костиря в ефірі телеканалу ZIK, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вибори призначено на 25 жовтня. У мене одне запитання до влади: чому ми цілий рік чекали, щоб ухвалити рішення щодо місцевих виборів? Ми не могли зробити це завчасно? Люди, які сьогодні на місцях, і є чинними депутатами, або збираються балотуватися - не розуміють за якими правилами обиратимуться", - сказала Костиря.

За її словами, депутати з монобільшості за рік свого перебування в парламенті так і не зрозуміли, куди потрапили.

"Якщо "Слуга народу" буде в такому ж авралі підшукувати кандидатів на посади міських голів в Києві чи інших містах, як вони проштовхували фотографів в парламент, то мені їх дуже шкода", - зазначила експерт.

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Також, вона заявила, що серед запропонованих "Слугою народу" кандидатів в мери Києва, Костиря не підтримала б жодного кандидата, оскільки не бачить серед них господарників, які б могли опікуватися проблемами міста Києва, як столиці України.

"Київ - це місто, яке має бути прикладом для всієї України, зразком європейської столиці. Слуги не запропонували жодної кандидатури здатної відповідати тим викликам, які стоять перед містом Києвом", - резюмувала Костиря.

Автор: 

виборчий закон (151) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2817) Костиря Інна (3)


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каждая новая власть меняет для себя любимой позу из сборника Политическая Камасутра...
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17.07.2020 18:49 Відповісти
Брехня, не каждая власть. Порошенко не менял избирательное законодательство и не использовал админ ресурс, хотя стоило бы. Ибо в стране где 73 % зебилов это не имеет смысла!!!
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17.07.2020 18:57 Відповісти
Я з тобою трішки посперечаюсь.. Ти трішки неправий. Якраз при Порошенку були запровадженні т.зв. "відкриті списки"... Щоправда, це було зроблено "на вимогу громадськості"
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17.07.2020 19:04 Відповісти
чекайте, трошки ця експерт неправа з "вопрос к власти: почему мы целый год ждали, чтобы принять решение по местным выборам? Мы не могли сделать это заблаговременно?" - тому що ще восени вже дев'ятим скликанням в турборежимі були прийні зміни до закону про вибори, який перед самим розпуском Верховної Ради під проводом Парубія було прийнято восьмим скликанням!
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17.07.2020 19:01 Відповісти
Ооо,експерти з інституту культури...
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17.07.2020 19:22 Відповісти
Думаю, что нужно убрать из местных выборов партийные списки, раз и навсегда ,и больше о них не вспоминать, тогда при любом изменении закона не будет никакой путаницы
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17.07.2020 19:45 Відповісти
 
 