Каждая власть меняет избирательное законодательство под себя, - Костыря. ВИДЕО

Каждая власть меняет избирательное законодательство под себя. Из-за этого люди на местах, которые являются действующими депутатами, или собираются баллотироваться - не понимают по каким правилам будут проходить местные выборы.

Об этом заявила профессор, доктор политических наук Инна Костыря в эфире телеканала ZIK, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выборы назначены на 25 октября. У меня один вопрос к власти: почему мы целый год ждали, чтобы принять решение по местным выборам? Мы не могли сделать это заблаговременно? Люди, которые сегодня на местах, и являются действующими депутатами, или собираются баллотироваться - не понимают по каким правилам будут избираться", - сказала Костыря.

По ее словам, депутаты из монобольшинства за год своего пребывания в парламенте так и не поняли, куда попали.

"Если "Слуга народа" будет в таком же аврале подыскивать кандидатов на должности городских голов в Киеве или других городах, как они проталкивали фотографов в парламент, то мне их очень жаль", - отметила эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила местные выборы на 25 октября

Также она заявила, что среди предложенных "Слугой народа" кандидатов в мэры Киева, Костыря не поддержала бы ни одного кандидата, поскольку не видит среди них хозяйственников, которые могли бы заниматься проблемами города Киева, как столицы Украины.

"Киев - это город, который должен быть примером для всей Украины, образцом европейской столицы. Слуги не предложили ни одной кандидатуры способной отвечать тем вызовам, которые стоят перед городом Киевом", - резюмировала Костыря.

Читайте также: Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

каждая новая власть меняет для себя любимой позу из сборника Политическая Камасутра...
17.07.2020 18:49 Ответить
Брехня, не каждая власть. Порошенко не менял избирательное законодательство и не использовал админ ресурс, хотя стоило бы. Ибо в стране где 73 % зебилов это не имеет смысла!!!
17.07.2020 18:57 Ответить
Я з тобою трішки посперечаюсь.. Ти трішки неправий. Якраз при Порошенку були запровадженні т.зв. "відкриті списки"... Щоправда, це було зроблено "на вимогу громадськості"
17.07.2020 19:04 Ответить
чекайте, трошки ця експерт неправа з "вопрос к власти: почему мы целый год ждали, чтобы принять решение по местным выборам? Мы не могли сделать это заблаговременно?" - тому що ще восени вже дев'ятим скликанням в турборежимі були прийні зміни до закону про вибори, який перед самим розпуском Верховної Ради під проводом Парубія було прийнято восьмим скликанням!
17.07.2020 19:01 Ответить
Ооо,експерти з інституту культури...
17.07.2020 19:22 Ответить
Думаю, что нужно убрать из местных выборов партийные списки, раз и навсегда ,и больше о них не вспоминать, тогда при любом изменении закона не будет никакой путаницы
17.07.2020 19:45 Ответить
 
 