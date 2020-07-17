Каждая власть меняет избирательное законодательство под себя, - Костыря. ВИДЕО

Каждая власть меняет избирательное законодательство под себя. Из-за этого люди на местах, которые являются действующими депутатами, или собираются баллотироваться - не понимают по каким правилам будут проходить местные выборы.

Об этом заявила профессор, доктор политических наук Инна Костыря в эфире телеканала ZIK, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выборы назначены на 25 октября. У меня один вопрос к власти: почему мы целый год ждали, чтобы принять решение по местным выборам? Мы не могли сделать это заблаговременно? Люди, которые сегодня на местах, и являются действующими депутатами, или собираются баллотироваться - не понимают по каким правилам будут избираться", - сказала Костыря.

По ее словам, депутаты из монобольшинства за год своего пребывания в парламенте так и не поняли, куда попали.

"Если "Слуга народа" будет в таком же аврале подыскивать кандидатов на должности городских голов в Киеве или других городах, как они проталкивали фотографов в парламент, то мне их очень жаль", - отметила эксперт.

Также она заявила, что среди предложенных "Слугой народа" кандидатов в мэры Киева, Костыря не поддержала бы ни одного кандидата, поскольку не видит среди них хозяйственников, которые могли бы заниматься проблемами города Киева, как столицы Украины.

"Киев - это город, который должен быть примером для всей Украины, образцом европейской столицы. Слуги не предложили ни одной кандидатуры способной отвечать тем вызовам, которые стоят перед городом Киевом", - резюмировала Костыря.

