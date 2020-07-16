Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Документ предлагает ряд поправок в действующий Избирательный кодекс.

"За" соответствующее решение проголосовали 308 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке говорится, что законопроект должен устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры и их унификации. Ко второму чтению законопроекта было подано 4065 поправок

Закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Также запрещено и предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день - либо весной, либо осенью.

Предлагается цифровизация избирательного процесса: штабы смогут онлайн подавать документы, регистрировать кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

Также упрощаются процедуры и требования к документам, а правила не будут меняться под ситуацию перед самыми выборами. Документом устанавливается "дедлайн", после которого избирательная система на местных выборах не может меняться в интересах той или иной политсилы.

Устанавливаются и механизмы борьбы с "двойниками" во время президентских выборов.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.