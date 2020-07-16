РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10737 посетителей онлайн
Новости
9 988 14

Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Документ предлагает ряд поправок в действующий Избирательный кодекс.

"За" соответствующее решение проголосовали 308 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке говорится, что законопроект должен устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры и их унификации. Ко второму чтению законопроекта было подано 4065 поправок

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила местные выборы на 25 октября

Закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Также запрещено и предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день - либо весной, либо осенью.

Предлагается цифровизация избирательного процесса: штабы смогут онлайн подавать документы, регистрировать кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

Также упрощаются процедуры и требования к документам, а правила не будут меняться под ситуацию перед самыми выборами. Документом устанавливается "дедлайн", после которого избирательная система на местных выборах не может меняться в интересах той или иной политсилы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть риск, что постановление о местном районировании будет провалено в зале, - "слуга народа" Арахамия

Устанавливаются и механизмы борьбы с "двойниками" во время президентских выборов.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.

Автор: 

ВР (29396) избирательный закон (230) местные выборы (2753)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Электронный подсчёт голосов - знаим, помним про промежуточный сервер 2004 года
показать весь комментарий
16.07.2020 15:25 Ответить
+6
Главное уже сделано - высокий имущественный ценз, перескочить который может только олигарх или лицо поддерживаемое олигархом. Два с половиной миллиона гривен взнос со стороны кандидата в президенты.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:23 Ответить
+6
Все к чему прикасается зеленое стадо за последние гол-полтора...все превращается в гавно..
показать весь комментарий
16.07.2020 15:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І як завжди диявол сховається у дрібницях статей Виборчого Кодексу.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:20 Ответить
Барролись-баррролись..
А патом и напорролись...
Свежо питанийо да с трудом...
показать весь комментарий
16.07.2020 15:21 Ответить
То не свіжість, а заново перепаковані продукти, які давно зіпсовані.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:25 Ответить
💨😷
показать весь комментарий
16.07.2020 15:28 Ответить
ОТГ, Закони про вибори... Все перекраюється до наступних виборів
показать весь комментарий
16.07.2020 15:23 Ответить
с цифрой будут проблемы.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:23 Ответить
Главное уже сделано - высокий имущественный ценз, перескочить который может только олигарх или лицо поддерживаемое олигархом. Два с половиной миллиона гривен взнос со стороны кандидата в президенты.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:23 Ответить
Это не помешало галаборлдьке в кинЕ...😃
показать весь комментарий
16.07.2020 15:30 Ответить
Электронный подсчёт голосов - знаим, помним про промежуточный сервер 2004 года
показать весь комментарий
16.07.2020 15:25 Ответить
Все к чему прикасается зеленое стадо за последние гол-полтора...все превращается в гавно..
показать весь комментарий
16.07.2020 15:28 Ответить
перед выборами изменили закон о выборах,чтобы нельзя было перед выборами менять законы о выборах .
во как!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:50 Ответить
Шо опять вспять, наперекосяк и навыворот.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:55 Ответить
А можно насчёт борьбы с двойниками - поподробнее?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:14 Ответить
 
 