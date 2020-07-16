УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9975 відвідувачів онлайн
Новини
9 988 14

Рада внесла зміни до Виборчого кодексу

Рада внесла зміни до Виборчого кодексу

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Документ пропонує низку поправок в чинний Виборчий кодекс.

"За" відповідне рішення проголосували 308 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт повинен усунути прогалини та неузгодженості, змінити терміни і спростити виборчі процедури і їхні уніфікації. До другого читання законопроєкту було подано 4065 поправок

Закон забороняє проведення передвиборчої агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 непарламентських партій вимагають від Ради зменшити заставу для участі у виборах удев'ятеро: "Вибори мера не можуть коштувати дорожче за вибори президента"

Також заборонено і надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії).

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік - в останню неділю березня і останню неділю жовтня. Тобто, всі місцеві вибори, які не є черговими, у всіх населених пунктах будуть проводитися в один день - або навесні, або восени.

Пропонується цифровізація виборчого процесу: штаби зможуть онлайн подавати документи, реєструвати кандидатів, довірених осіб, спостерігачів. З'явиться можливість використання електронного підрахунку голосів.

Також спрощуються процедури і вимоги до документів, а правила не будуть змінюватися під ситуацію перед самими виборами. Документом встановлюється "дедлайн", після якого виборча система на місцевих виборах не може змінюватися в інтересах тієї чи іншої політсили.

Встановлюються і механізми боротьби з "двійниками" під час президентських виборів.

Також збільшуються санкції за злочини і адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів та інші порушення.

Автор: 

ВР (15194) виборчий закон (151) місцеві вибори (1367)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Электронный подсчёт голосов - знаим, помним про промежуточный сервер 2004 года
показати весь коментар
16.07.2020 15:25 Відповісти
+6
Главное уже сделано - высокий имущественный ценз, перескочить который может только олигарх или лицо поддерживаемое олигархом. Два с половиной миллиона гривен взнос со стороны кандидата в президенты.
показати весь коментар
16.07.2020 15:23 Відповісти
+6
Все к чему прикасается зеленое стадо за последние гол-полтора...все превращается в гавно..
показати весь коментар
16.07.2020 15:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І як завжди диявол сховається у дрібницях статей Виборчого Кодексу.
показати весь коментар
16.07.2020 15:20 Відповісти
Барролись-баррролись..
А патом и напорролись...
Свежо питанийо да с трудом...
показати весь коментар
16.07.2020 15:21 Відповісти
То не свіжість, а заново перепаковані продукти, які давно зіпсовані.
показати весь коментар
16.07.2020 15:25 Відповісти
💨😷
показати весь коментар
16.07.2020 15:28 Відповісти
ОТГ, Закони про вибори... Все перекраюється до наступних виборів
показати весь коментар
16.07.2020 15:23 Відповісти
с цифрой будут проблемы.
показати весь коментар
16.07.2020 15:23 Відповісти
Главное уже сделано - высокий имущественный ценз, перескочить который может только олигарх или лицо поддерживаемое олигархом. Два с половиной миллиона гривен взнос со стороны кандидата в президенты.
показати весь коментар
16.07.2020 15:23 Відповісти
Это не помешало галаборлдьке в кинЕ...😃
показати весь коментар
16.07.2020 15:30 Відповісти
Электронный подсчёт голосов - знаим, помним про промежуточный сервер 2004 года
показати весь коментар
16.07.2020 15:25 Відповісти
Все к чему прикасается зеленое стадо за последние гол-полтора...все превращается в гавно..
показати весь коментар
16.07.2020 15:28 Відповісти
перед выборами изменили закон о выборах,чтобы нельзя было перед выборами менять законы о выборах .
во как!
показати весь коментар
16.07.2020 15:50 Відповісти
Шо опять вспять, наперекосяк и навыворот.
показати весь коментар
16.07.2020 15:55 Відповісти
А можно насчёт борьбы с двойниками - поподробнее?
показати весь коментар
16.07.2020 16:14 Відповісти
 
 