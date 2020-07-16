Рада внесла зміни до Виборчого кодексу

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Документ пропонує низку поправок в чинний Виборчий кодекс.

"За" відповідне рішення проголосували 308 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт повинен усунути прогалини та неузгодженості, змінити терміни і спростити виборчі процедури і їхні уніфікації. До другого читання законопроєкту було подано 4065 поправок

Закон забороняє проведення передвиборчої агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів.

Також заборонено і надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії).

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік - в останню неділю березня і останню неділю жовтня. Тобто, всі місцеві вибори, які не є черговими, у всіх населених пунктах будуть проводитися в один день - або навесні, або восени.

Пропонується цифровізація виборчого процесу: штаби зможуть онлайн подавати документи, реєструвати кандидатів, довірених осіб, спостерігачів. З'явиться можливість використання електронного підрахунку голосів.

Також спрощуються процедури і вимоги до документів, а правила не будуть змінюватися під ситуацію перед самими виборами. Документом встановлюється "дедлайн", після якого виборча система на місцевих виборах не може змінюватися в інтересах тієї чи іншої політсили.

Встановлюються і механізми боротьби з "двійниками" під час президентських виборів.

Також збільшуються санкції за злочини і адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів та інші порушення.