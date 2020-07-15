Рада назначила местные выборы на 25 октября
Верховная Рада поддержала проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября.
За соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Постановлением предлагается назначить очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 25 октября 2020 года.
Также отмечается, что не назначаются и не проводятся выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, не проводятся выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов "в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей".
В то же время в постановлении отмечается, что местные выборы могут быть назначены в оккупированном Крыму или на Донбассе "в установленном отдельными законами порядке и в сроки, при условии: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины над государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе".
Также в постановлении говорится, что "очередные местные выборы не проводятся, в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года".
