РУС
5 167 9

Рада назначила местные выборы на 25 октября

Верховная Рада поддержала проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября.

За соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Постановлением предлагается назначить очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 25 октября 2020 года.

Также отмечается, что не назначаются и не проводятся выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, не проводятся выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов "в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей".

Читайте также: Назначение Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет символов теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями, - Бутусов

В то же время в постановлении отмечается, что местные выборы могут быть назначены в оккупированном Крыму или на Донбассе "в установленном отдельными законами порядке и в сроки, при условии: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины над государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Также в постановлении говорится, что "очередные местные выборы не проводятся, в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года".

https://www.facebook.com/yurii.karakay?hc_ref=ARQXm1MNSKAmckCZHzhsSYX3g5UVGL_Fltqzz9jNl2s6uK2mb6uTwSAoVSEvKZwR5EM&fref=nf Yurii Karakay
https://www.facebook.com/yurii.karakay/posts/283020036253350 6 ч.

За все доводиться платити.
За минулорічний напад колективного божевілля ми платим долями, здоров'ям і життями.
Влада - це обрані нами цинічні злодії і неприховані вороги, які за півроку зруйнували економіку, вивезли з країни всі медичні засоби захисту, розікрали гроші виділені на подолання епідемії.
Воююча армія кинута на призволяще, пришелепкуватий головнокомандуючий жалюгідно ховається від відповідальності.
Голова ВР свідомо провокує в суспільстві мовне протистояння, саме підчас посилення російської агресії.
У кризу парламент приймає закон про гральний бізнес, яким фактично звільняє бандитів на два роки від сплати податків.
Тільки страх, викликаний нашим спротивом, може хоч якось зупинити цю банду зайд, волоцюг і наркоманів.
Тримайте стрій, час повертати країну.

15.07.2020 13:38 Ответить
Оце так бомбануло!))) Вчасно пігулку не випив?

15.07.2020 13:55 Ответить
Пи-дец вазелиновым дебилам! Ни одного голоса вам!!!!

15.07.2020 13:38 Ответить
Поки що соєвим!)))

15.07.2020 13:56 Ответить
Похоже эти дятлы постят свои писульки даже статьи не читая...

15.07.2020 15:32 Ответить
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня - Цензор.НЕТ 2618

15.07.2020 13:39 Ответить
в зелених рейтинг стрімко падає.
а з новим опалювальним сезоном взагалі набуде від'ємної позначки...
тому поспішають хлопаки

15.07.2020 14:27 Ответить
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня - Цензор.НЕТ 9129

15.07.2020 15:52 Ответить
Символічно. Вибори в день більшовицького перевороту.

15.07.2020 18:15 Ответить
 
 