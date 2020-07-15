Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Верховна Рада підтримала проєкт постанови №3809 про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня.

За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Постановою пропонується призначити чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 25 жовтня 2020 року.

Також наголошується, що не призначаються і не проводяться вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей. Крім того, не проводяться вибори депутатів Донецького і Луганського обласних рад "в зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луганської областей".

Також читайте: Вибори мера Києва: Кличко - 44%, решта кандидатів суттєво відстають, - опитування Центру Разумкова

Водночас в постанові зазначається, що місцеві вибори можуть бути призначені в окупованому Криму або на Донбасі "в установленому окремими законами порядку і в терміни, за умови: припинення тимчасової окупації і збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України; відновлення повного контролю України над державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу і правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур з роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співпраці в Європі, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організацією з безпеки і співробітництва в Європі".

Також в постанові йдеться, що "чергові місцеві вибори не проводяться, в разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року".