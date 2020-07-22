На Донетчине командиру воинской части сообщено о подозрении во взяточничестве, - прокуратура

Командиру одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Донецкой области, сообщено о подозрении в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, офицер через посредника требовал 1 500 долларов взятки за заключение контракта о прохождении военной службы. Также задокументирован факт вымогательства и получения командиром от другого подчиненного 14 тыс грн взятки за не перемещение в другое место прохождения службы.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

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