На Донетчине командиру воинской части сообщено о подозрении во взяточничестве, - прокуратура
Командиру одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Донецкой области, сообщено о подозрении в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, офицер через посредника требовал 1 500 долларов взятки за заключение контракта о прохождении военной службы. Также задокументирован факт вымогательства и получения командиром от другого подчиненного 14 тыс грн взятки за не перемещение в другое место прохождения службы.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
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