На Донеччині командиру військової частини повідомлено про підозру в хабарництві, - прокуратура
Командиру однієї з військових частин, яка дислокується на території Донецької області, повідомлено про підозру в отриманні хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, офіцер через посередника вимагав 1 500 доларів хабаря за укладення контракту про проходження військової служби. Також задокументовано факт вимагання та отримання командиром від іншого підлеглого 14 тис грн хабаря за непереміщення в інше місце проходження служби.
Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.
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