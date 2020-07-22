На Донеччині командиру військової частини повідомлено про підозру в хабарництві, - прокуратура

Командиру однієї з військових частин, яка дислокується на території Донецької області, повідомлено про підозру в отриманні хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, офіцер через посередника вимагав 1 500 доларів хабаря за укладення контракту про проходження військової служби. Також задокументовано факт вимагання та отримання командиром від іншого підлеглого 14 тис грн хабаря за непереміщення в інше місце проходження служби.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

Дивіться також: Офіцер одного з військових вищих навчальних закладів Львова вимагав $1,2 тис. за працевлаштування в ЗСУ, - МВС. ФОТОрепортаж