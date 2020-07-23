Возвращающимся с материковой Украины крымчанам оккупанты сообщают, что они использовали свою последнюю возможность пересечь админграницу, - Чийгоз
Российская Федерация намеревается сделать невозможным передвижение по украинским паспортам на материк.
Об этом на пресс-конференции в Херсоне 22 июля сказал депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Междлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Кто-то говорит, что это с коронавирусом связано, что ограничили выезд. На самом деле там все более тревожно, потому что мы знаем о намерениях россиян сделать невозможным передвижение наших граждан по украинским паспортам сюда на материк. Есть уже постановление, которое вручается нашим детям при возвращении на территорию Крыма. Там указано, что это они использовали свою последнюю возможность пересечь нашу административную границу. Ограничить, свести к минимуму живое общение наших граждан с Украиной - это основная задача России, потому что именно это живое общение при всяких наших внутренних проблемах усиливает веру наших людей в то, что Украина освободит Крым", - сказал Чийгоз.
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насєлєніє крима більше не зможе попасти в Україну.
Це файно!
Ну що, те що не зробили наші дегенеративні політики, те зробили кацапи замість них.
Все, кому невмоготу бигборды диктатора и триколоры лицезреть было, переехали на материк.
Остались только пособники оккупантов.
Пусть пожрут "русского мира". В сухомятку.
Це 50%, 10, 5, може 25% від загального числа.
Це скільки?
они сделали возможным кацапский захват Крыма,
они сделали войну в Донбасе - с высокой горы плевать на них.
тепер кричать інше: "ми нє расіянє, ми кримчанє! єта ані расєянє, а ми нєєєєєт - ми кримчанє"
мо им по 2 селедки каждому в карман с надписью на каждой фломастером - "буду скорбить - ваш зе" ?
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!
(Лиля Буджурова)
- Шьто? Наконец-то решили тушить пожяры в Сибири?
- Нет... Работники архивных учреждений заняты поисками технических чертежей, а "Юнармия" - сбором металолома, для строительства копии сталинского "Железного занавеса" на Перекопе и Чонгаре, между Крымом и материковой Украиной...
- Зачем?!...
- Не хотят, чтобы жители Крыма ездили к "хахлам" и открывали секреты своей счастливой и богатой жизни в "русском мире"...
Воістину кажуть: "Краще мать розумного ворога, ніж послужливого приятеля..."
СІРКО ІВАН - Інститут історії України
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татар, здійснив 4 вдалих походи на Крим, дійшовши одного разу аж до Бахчисарая. Рішуче виступив проти курсу П.Дорошенка, спрямованого на ...
Въезд выезд ограничили на период карантина.Нужно делать пцр как в Крыму ,так и в Украине по возвращению.Это тоже денег стоит. Лично я уже 4 года там не был,скучаю за морем.Такого в Украине нет к сожалению.Даже если Крым станет украинским ,я наверно уже не вернусь туда ,да и демография уже полностью изменена.Население разбавлено севером РФ.Это уже не тот Крым ,что был.
В тому то і справа, мешканці крима громадянства расєї не отримували. офіційно расєя і насєленіє крима попали в невідомо яку ситуацію.
мешканці крима:
1. Не писали офіційної "заяви" на ім'я путена про кацапцьке громадянства.
2. мешканці крима не писали заяви на вихід з громадянства України.
3. мешканці крима не сплачували грошовій збір за отримання кацапцькава громадянства.
мешканцям крима кацапи, яко ті сєятєлі, просто врассипну насипали роспаспортів ... і все.
А ніякої законної процедури, яка затверджена в ООН, чи ОБСЕ при отриманні громадянства, кримчанє не проходили. Їм видали тимчасові аусвайси.
Немає у кримчан расєйскава громадянства!!!
А ось с даунбасітами все серйозно. Ті писали заяви на їм'я путена і проходили всю закону процедуру отримання кацапцькава громадянства.
понятие растяжімає.
конкретно скільки в один та іншій бік?
вони на сімферополі побудували величезну, нібито , обласну лікарню, котра по своїй структурі нагадує потужний тиловий військових шпиталь.
Військовий шпиталь з реабілітацією повинен бути в глибокому тилу - кацапи будуть воювати з Китаєм.... і кримнаши теж
мешканці криму виїзджали з криму в Україну і на кацапцкіх блокпостах показували кацапцький аусвайс. Коли мешканці криму підходили до наших прикордонників, то вони їм показували паспорт України.
Що зробили кацапи?
Тепер вони вимагають від мешканців криму, котрі повертаються з України, показати кацапцький закрдоний паспорт з відміткої про перетин кордона з Україною, котрого в тому місті немає, бо Крим це територія України, а наші прикордонники не пускають мешканців криму в Україну по кацапцьким аусвайсам. Тепер зрозуміло.
Таким чином, кацапня просто заблокувало виїзд мешканців криму до України НЕ ПЕРЕКРИВАЮЧИ адмінкордону.
Тепер кримнаші .... не будуть псувати повітря України своїм мерзотним диханням.
кацапам РЕСПЕКТ!
Ну, взагалі, це ГАПЛИК кримнашим.