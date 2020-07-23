Возвращающимся с материковой Украины крымчанам оккупанты сообщают, что они использовали свою последнюю возможность пересечь админграницу, - Чийгоз

Российская Федерация намеревается сделать невозможным передвижение по украинским паспортам на материк.

Об этом на пресс-конференции в Херсоне 22 июля сказал депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Междлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Кто-то говорит, что это с коронавирусом связано, что ограничили выезд. На самом деле там все более тревожно, потому что мы знаем о намерениях россиян сделать невозможным передвижение наших граждан по украинским паспортам сюда на материк. Есть уже постановление, которое вручается нашим детям при возвращении на территорию Крыма. Там указано, что это они использовали свою последнюю возможность пересечь нашу административную границу. Ограничить, свести к минимуму живое общение наших граждан с Украиной - это основная задача России, потому что именно это живое общение при всяких наших внутренних проблемах усиливает веру наших людей в то, что Украина освободит Крым", - сказал Чийгоз.

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