РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12454 посетителя онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
21 561 69

Возвращающимся с материковой Украины крымчанам оккупанты сообщают, что они использовали свою последнюю возможность пересечь админграницу, - Чийгоз

Возвращающимся с материковой Украины крымчанам оккупанты сообщают, что они использовали свою последнюю возможность пересечь админграницу, - Чийгоз

Российская Федерация намеревается сделать невозможным передвижение по украинским паспортам на материк.

Об этом на пресс-конференции в Херсоне 22 июля сказал депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Междлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Кто-то говорит, что это с коронавирусом связано, что ограничили выезд. На самом деле там все более тревожно, потому что мы знаем о намерениях россиян сделать невозможным передвижение наших граждан по украинским паспортам сюда на материк. Есть уже постановление, которое вручается нашим детям при возвращении на территорию Крыма. Там указано, что это они использовали свою последнюю возможность пересечь нашу административную границу. Ограничить, свести к минимуму живое общение наших граждан с Украиной - это основная задача России, потому что именно это живое общение при всяких наших внутренних проблемах усиливает веру наших людей в то, что Украина освободит Крым", - сказал Чийгоз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению

Автор: 

Крым (26419) россия (96038) Чийгоз Ахтем (318)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Ковбасний шопінг фсьо?
показать весь комментарий
23.07.2020 00:36
+22
Нет крымчан.
Все, кому невмоготу бигборды диктатора и триколоры лицезреть было, переехали на материк.
Остались только пособники оккупантов.
Пусть пожрут "русского мира". В сухомятку.
показать весь комментарий
23.07.2020 00:59
+16
СССР возвращается в Крым-с железным занавесом и вертухаями в российских погонах.
показать весь комментарий
23.07.2020 01:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ковбасний шопінг фсьо?
показать весь комментарий
23.07.2020 00:36 Ответить
Так.
насєлєніє крима більше не зможе попасти в Україну.
Це файно!
Ну що, те що не зробили наші дегенеративні політики, те зробили кацапи замість них.
показать весь комментарий
23.07.2020 09:00 Ответить
Так по крысячьему паспорту будут шастать
показать весь комментарий
23.07.2020 09:59 Ответить
по кацапцькаму наші прикордонники їх не пропускають.
показать весь комментарий
23.07.2020 11:26 Ответить
Попадёшь к казачкам ростовским Бабаям на подвал,або в зиндан кадыровский,як що с Днепра поедешь.Езжай через мост с Рашки,щоб под колпаком у ФСБ по Крыму не гулять
показать весь комментарий
23.07.2020 00:59 Ответить
А вы стратег однако)))
показать весь комментарий
23.07.2020 01:37 Ответить
Типа ты до этого по этому маршруту в Крым попадал))) И сейчас ты не попадешь)))
показать весь комментарий
23.07.2020 01:32 Ответить
легальный кацап!
показать весь комментарий
23.07.2020 02:28 Ответить
Анальный кацап
показать весь комментарий
23.07.2020 08:24 Ответить
Нет крымчан.
Все, кому невмоготу бигборды диктатора и триколоры лицезреть было, переехали на материк.
Остались только пособники оккупантов.
Пусть пожрут "русского мира". В сухомятку.
показать весь комментарий
23.07.2020 00:59 Ответить
А это рецепт от 2014 года от Геннадия Москаля.
показать весь комментарий
23.07.2020 01:26 Ответить
Не согласен-крымские татары,в большинстве своём, НЕ пособники оккупантов
показать весь комментарий
23.07.2020 06:45 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2020 07:49 Ответить
"в большинстве своем" - це таке поняття дуже гнучке.
Це 50%, 10, 5, може 25% від загального числа.
Це скільки?
показать весь комментарий
23.07.2020 08:37 Ответить
Напевно три чверті,якщо не більше
показать весь комментарий
23.07.2020 21:16 Ответить
шановний, вони працюють на окупанта і сплачують податки для війська окупанта фашистської росії.
показать весь комментарий
23.07.2020 09:01 Ответить
То )(уйлопский троль, не спорь с ним.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:06 Ответить
Після того, як Крим став "независимым", а потім "вернулся в радную гавень", на його території, з кожного телевізора, потекли повноводі ріки,що повністю замінили брудну, отруєну стічними водами всієї України, воду Дніпра. Землероби Криму різко збільшили площі поливних земель, і крім гігантських урожаїв ковили, почали вирощувать незвичні для тутешніх земель урожаї верблюжої колючки та саксаулу... В цьому році особливо рясно вродило перекотиполе…
показать весь комментарий
23.07.2020 07:35 Ответить
Ну и правильно! А то война идет, а народ шастает в обе стороны... Может хот рашисты линию разграничения закроют...
показать весь комментарий
23.07.2020 01:00 Ответить
СССР возвращается в Крым-с железным занавесом и вертухаями в российских погонах.
показать весь комментарий
23.07.2020 01:18 Ответить
та и плевать на скотовню крысчанскую.
они сделали возможным кацапский захват Крыма,
они сделали войну в Донбасе - с высокой горы плевать на них.
показать весь комментарий
23.07.2020 01:41 Ответить
вони так і кричали на кримє.... напочатку.
тепер кричать інше: "ми нє расіянє, ми кримчанє! єта ані расєянє, а ми нєєєєєт - ми кримчанє"
показать весь комментарий
23.07.2020 09:03 Ответить
При попытке побега из социлистического рая - расстрел
показать весь комментарий
23.07.2020 01:52 Ответить
даже жалко ей бо недоразвитых...
мо им по 2 селедки каждому в карман с надписью на каждой фломастером - "буду скорбить - ваш зе" ?
показать весь комментарий
23.07.2020 02:06 Ответить
Відчувається, що ви з росії ведете антиукраїнську пропаганду.
показать весь комментарий
23.07.2020 02:56 Ответить
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!
(Лиля Буджурова)
показать весь комментарий
23.07.2020 06:19 Ответить
Крим буде деокупований, але для цього багатьом в материковій Україні треба змінити своє ставлення до тих в Криму, хто підтримує Україну.
показать весь комментарий
23.07.2020 03:00 Ответить
хай спочатку там усі повимирають, а територію потім вже можна деокуповувати... але без крімчан.
показать весь комментарий
23.07.2020 09:04 Ответить
- Ви знаете, Сёма, в России объявлен "аврал"...
- Шьто? Наконец-то решили тушить пожяры в Сибири?
- Нет... Работники архивных учреждений заняты поисками технических чертежей, а "Юнармия" - сбором металолома, для строительства копии сталинского "Железного занавеса" на Перекопе и Чонгаре, между Крымом и материковой Украиной...
- Зачем?!...
- Не хотят, чтобы жители Крыма ездили к "хахлам" и открывали секреты своей счастливой и богатой жизни в "русском мире"...
показать весь комментарий
23.07.2020 05:47 Ответить
Пращури слов'ян українців з'явилися в Криму ще з часів Київської Русі. Однак особливого розмаху наплив українців до Криму припадає на ХVI-XVIIIст. За свідченнями турецького мандрівника Евлія Челебі, який користувався переписом Кримського ханства 1666 р в той час на 187 тисяч татар і 20 тисяч вільних греків, вірмен, караїмів та євреїв доводилося 950 тисяч невільників , переважно українців. Перебуваючи при хані, Евлія Челебі був свідком збору данини, супроводжуваний переписом жителів. Ось тоді то виявилося, що у всіх 24 округах на півострові «ясиру козацького там чотири рази по сто тисяч» [Челебі Е. Книга подорожей. Відвідування з татарами і подорож по Криму (1641-1667). Сімферополь, 1996. - С.172]. Таким чином, Евлія Челебі чітко показує на 720 тисяч українського населення в Криму за ханської перепису 1666 року. Яка ж доля цього слов'янського українського етносу в Криму? Доводиться з гіркотою констатувати, що постійні набіги запорожців, особливо на чолі І. Сірком в 70 роки ХVIII ст., Який масово знищував усіх хто не бажав повертатися в Україну, воно переходило в мусульманство з подальшою асиміляцією. Так що кримські татари та інші малі народності Криму мають дуже велику частку української крові. Український і кримсько -таврській це корінні народи Криму на відміну від москалів - (росіян) які завжди були тільки кривавими загарбниками.
показать весь комментарий
23.07.2020 05:48 Ответить
Не "тринди"... Документально засвідчено лише ОДИН факт такого "масового знищення"...
Воістину кажуть: "Краще мать розумного ворога, ніж послужливого приятеля..."
показать весь комментарий
23.07.2020 06:23 Ответить
Так он и пишет про ОДИН факт...Сирко был провокатором (промосковским), он совершил набег с гамнюками - "запорожцами" в тот момент, когда Выговской и Немырич договаривались с Сеймом о вхождении Руси-Украины на равных в Речпосполиту.
показать весь комментарий
23.07.2020 07:54 Ответить
Да ну?!... И где же это можно у него увидеть? Сирко на Крым ходил не один раз. "Сагайдачный" излагает информацию так, что его слова свидетельствуют о "систематическом уничтожении" не желающих возвращаться в Украину... Не надо "вертеть фактами" - передо мной ещё не так в судебных заседаниях вертели... Я на подобных "юридических выкрутасах" "зубы съел...".
показать весь комментарий
23.07.2020 08:37 Ответить
Огромное 100 000 войско оккупантов москалей было почти полностью уничтожено в славной Конотопской битве в 1659 г. В траурной одежде вышел царь лапотников полу-ордынец Алексей Михайлович к народу москалей, и ужас напал на лапотную Москву... Злобная Москва теперь взвыла и задрожала за свою собственную безопасность: по приказу царя людей всех сословий согнали на земляные работы по укреплению Москвы, а царь трусливо сбежал, он выехал в глушь на Волгу, за Ярославль». А гетман Выговский очень быстро вырезал буквально всех москалей оккупантов на территории Украинской Гетманщины и готовил масштабное наступление на лапотную Москву, собираясь повторить легендарный поход Петра Сагайдачного и Михаила Дорошенко. Но вскоре он был вынужден отказаться от своего намерения. Причиной стало обострение ситуации в Украине, и поход одного из подкупленного москалями оппозиционера атамана -Иуды (Ивана Сирка) на Крым, что и заставило хана отложить совместный с Украинцами поход на уничтожение Москвы и вернуться на Родину для защиты Крыма. Украинское общество не было тогда единым, сказалась измена продажной оппозиции, которая легко за кремлёвские сребреники Иуды становилась орудием в руках лютых москалей захватчиков. Словом, «самі себе звоювали», как потом с горечью писал патриот Украины гетман Иван Мазепа. А была такая прекрасная возможность раз и на всегда полностью полностью уничтожить проклятых народом Украины своих лютых врагов татаро - угро -финских москалей, эту лапотную нечисть, но увы недобили тогда вот эти кровавые враги остались и сейчас.
показать весь комментарий
23.07.2020 09:29 Ответить
Уточню: "ДУРНОГО послужливого приятеля..."
показать весь комментарий
23.07.2020 07:23 Ответить
http://history.org.ua/?termin=Sirko_I
СІРКО ІВАН - Інститут історії України
http://history.org.ua/?termin=Sirko_I history.org.ua › ...


https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC+&aqs=chrome..69i57.30837j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8# http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ke4a3Z0qJC8J:history.org.ua/%3Ftermin%3DSirko_I+&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://history.org.ua/%3Ftermin%3DSirko_I&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу
татар, здійснив 4 вдалих походи на Крим, дійшовши одного разу аж до Бахчисарая. Рішуче виступив проти курсу П.Дорошенка, спрямованого на ...
показать весь комментарий
23.07.2020 09:45 Ответить
Я умію Інтернет користуваться... А ще вмію логічно викладать думки, аналізувать сказане і написане іншими, та робить висновки... А ти?... Отці церкви казали - "несть спасения во многоглаголании...", що, в перекладі на простонародну мову, означає: "Не теліпай язиком, як собака хвостом...".
показать весь комментарий
23.07.2020 10:11 Ответить
Наявність в українців громадянства РФ,повинне бути криміналізоване.Маєш кацапського паспорта,два місяці і на вихід з України,як що ні,то до суду та у допре.
показать весь комментарий
23.07.2020 06:33 Ответить
Хай сидят в родной говени...
показать весь комментарий
23.07.2020 07:50 Ответить
Рукалицо
показать весь комментарий
23.07.2020 07:56 Ответить
Многие уехали с Крыма на материковую часть не просто так ,а от того морального прессинга который был в 2014-2016 гг. Остались родственники,друзья ,могилы.Да, многие получили гражданство РФ ,потому что без этого не обойтись никак.Осталась недвижимость ,которую не хотят продавать.
Въезд выезд ограничили на период карантина.Нужно делать пцр как в Крыму ,так и в Украине по возвращению.Это тоже денег стоит. Лично я уже 4 года там не был,скучаю за морем.Такого в Украине нет к сожалению.Даже если Крым станет украинским ,я наверно уже не вернусь туда ,да и демография уже полностью изменена.Население разбавлено севером РФ.Это уже не тот Крым ,что был.
показать весь комментарий
23.07.2020 08:03 Ответить
"Да, многие получили гражданство РФ ,потому что без этого не обойтись никак."

В тому то і справа, мешканці крима громадянства расєї не отримували. офіційно расєя і насєленіє крима попали в невідомо яку ситуацію.

мешканці крима:
1. Не писали офіційної "заяви" на ім'я путена про кацапцьке громадянства.
2. мешканці крима не писали заяви на вихід з громадянства України.
3. мешканці крима не сплачували грошовій збір за отримання кацапцькава громадянства.

мешканцям крима кацапи, яко ті сєятєлі, просто врассипну насипали роспаспортів ... і все.
А ніякої законної процедури, яка затверджена в ООН, чи ОБСЕ при отриманні громадянства, кримчанє не проходили. Їм видали тимчасові аусвайси.

Немає у кримчан расєйскава громадянства!!!

А ось с даунбасітами все серйозно. Ті писали заяви на їм'я путена і проходили всю закону процедуру отримання кацапцькава громадянства.
показать весь комментарий
23.07.2020 08:47 Ответить
Чому курва не ввести «ответку» - неможливість перетину кордону Украіни з кацапською портянкою ??? А втім про що це я... ? Тут на прийняття подібних рішень мають бути тверді яйця.... А немає... *****
показать весь комментарий
23.07.2020 08:17 Ответить
Эта ответка давно введена. По внутреннему паспорту въезд давно запрещен.
показать весь комментарий
23.07.2020 08:32 Ответить
ну, это у петро надо спросить, почему за 5 лет войны визовый режим не введен...
показать весь комментарий
23.07.2020 08:38 Ответить
наверное, потому, что в рф ездит на порядок больше граждан украины, чем россиян в украину.
показать весь комментарий
23.07.2020 08:46 Ответить
" на порядок больше "

понятие растяжімає.
конкретно скільки в один та іншій бік?
показать весь комментарий
23.07.2020 09:07 Ответить
Готуються до війни, і їм лишні очі там в Криму ні дочого. Це повинен бути сигнал для ГШ ЗСУ.
показать весь комментарий
23.07.2020 08:37 Ответить
ні, з криму вони нападати не будуть.
вони на сімферополі побудували величезну, нібито , обласну лікарню, котра по своїй структурі нагадує потужний тиловий військових шпиталь.
Військовий шпиталь з реабілітацією повинен бути в глибокому тилу - кацапи будуть воювати з Китаєм.... і кримнаши теж
показать весь комментарий
23.07.2020 08:56 Ответить
Ааааа, я тепер зрозумів, що кацапи накоїли.
мешканці криму виїзджали з криму в Україну і на кацапцкіх блокпостах показували кацапцький аусвайс. Коли мешканці криму підходили до наших прикордонників, то вони їм показували паспорт України.

Що зробили кацапи?
Тепер вони вимагають від мешканців криму, котрі повертаються з України, показати кацапцький закрдоний паспорт з відміткої про перетин кордона з Україною, котрого в тому місті немає, бо Крим це територія України, а наші прикордонники не пускають мешканців криму в Україну по кацапцьким аусвайсам. Тепер зрозуміло.

Таким чином, кацапня просто заблокувало виїзд мешканців криму до України НЕ ПЕРЕКРИВАЮЧИ адмінкордону.
Тепер кримнаші .... не будуть псувати повітря України своїм мерзотним диханням.

кацапам РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
23.07.2020 08:53 Ответить
Та при виїзді з криму у кримнаших кацапи вимагають закордоний паспорт підоросії і ставлять туди відмітку про перетин неіснуючого кацапцькава кордону крима з Україною.
Ну, взагалі, це ГАПЛИК кримнашим.
показать весь комментарий
23.07.2020 09:25 Ответить
был бы в стране президент, то в ответ запретили пересекать укр-границу по паспортам московии, но в цирке только вазелин и сжавшееся очко.
показать весь комментарий
23.07.2020 11:07 Ответить
так і Порох кордон з парашею вперто не перекривав!!!
показать весь комментарий
23.07.2020 11:28 Ответить
 
 