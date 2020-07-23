Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 15 миллионов

Более 15 миллионов инфицированных коронавирусом зафиксировано в мире по состоянию на 22 июля.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что от COVID-19 умер 618 061 человек, выздоровели - более 8,5 миллиона.

Больше всего случаев инфицирования подтвердили в США (почти 4 миллиона), Бразилии (2,1 миллиона) и Индии (около 1,2 миллиона).

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Напомним, по состоянию на утро 22 июля в Украине выявили 60 995 случаев COVID-19. Выздоровели 33 172 инфицированных, 1 534 умерли.