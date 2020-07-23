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Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 15 миллионов
Более 15 миллионов инфицированных коронавирусом зафиксировано в мире по состоянию на 22 июля.
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что от COVID-19 умер 618 061 человек, выздоровели - более 8,5 миллиона.
Больше всего случаев инфицирования подтвердили в США (почти 4 миллиона), Бразилии (2,1 миллиона) и Индии (около 1,2 миллиона).
Напомним, по состоянию на утро 22 июля в Украине выявили 60 995 случаев COVID-19. Выздоровели 33 172 инфицированных, 1 534 умерли.
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Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные специалистов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Исследователи протестировали на наличие коронавируса или антител к нему людей, у которых не было подозрений на заболевание. У многих из них был выявлен вирус, протекающий в той или иной форме. Эксперты пришли к выводу, что в некоторых штатах число больных может быть в 13 раз больше, чем указано в официальной статистике.
Так, в штате Миссури к 30 мая было официально зафиксировано 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как специалисты ЦКПЗ насчитали вплоть до 171 тысячи больных.
а тут ноябрь, переизбиралово за углом,
цифири мешают нашему переизбраться... - ох не любит он цифири, зато себя как
о б*же.... крепко посрались ведь то))))
Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств", так что это его тема😁:https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Скоро начнут количество бактерий считать, которые якобы опасны для человека.
И где вы видели карантин продолжительностью в 6 месяцев?
Это система уничтожения населения и его принудительной дебилизации,для успешной управляемости.
На очереди уничтожение "еретиков",тех кто будет протестовать против "пандемии"