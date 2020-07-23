Сегодня в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту. КАРТА
В Киеве частично ограничат движение транспорта на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Ограничение движения планируется в период с 20:00 23 июля до 12:00 24 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По данным КК "Киевавтодор", с 20:00 23 июля до 12:00 24 июля на съезде с Южного моста на Столичное шоссе частично ограничат движение. .
"В рамках ночных ремонтов на Южном мостовом переходе запланировано выполнить текущие работы на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Основные работы выполнят в утренний час пик. Впрочем, ограничения возможны до 12:00.
Коммунальная корпорация прощения за неудобства", - сказано в сообщении.
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