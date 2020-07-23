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Сьогодні в Києві частково обмежать рух на Південному мосту. КАРТА

Сьогодні в Києві частково обмежать рух на Південному мосту. КАРТА

У Києві частково обмежать рух транспорту на з'їзді з Південного моста на Столичне шосе. Обмеження руху планується в період із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними КК "Київавтодор", із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня на з'їзді з Південного моста на Столичне шосе частково обмежать рух.

"У рамках нічних ремонтів на Південному мостовому переході заплановано виконати поточні роботи на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Основні роботи виконають до ранкової години пік. Утім, обмеження можливі до 12:00.

Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - зазначено в повідомленні.

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Сьогодні в Києві частково обмежать рух на Південному мосту 01

Автор: 

дороги (3071) КМДА (2379) міст (1239) ремонт (2318) Київавтодор (277)


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