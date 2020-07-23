Сьогодні в Києві частково обмежать рух на Південному мосту. КАРТА
У Києві частково обмежать рух транспорту на з'їзді з Південного моста на Столичне шосе. Обмеження руху планується в період із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
За даними КК "Київавтодор", із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня на з'їзді з Південного моста на Столичне шосе частково обмежать рух.
"У рамках нічних ремонтів на Південному мостовому переході заплановано виконати поточні роботи на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Основні роботи виконають до ранкової години пік. Утім, обмеження можливі до 12:00.
Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - зазначено в повідомленні.
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