Сьогодні в Києві частково обмежать рух на Південному мосту. КАРТА

У Києві частково обмежать рух транспорту на з'їзді з Південного моста на Столичне шосе. Обмеження руху планується в період із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними КК "Київавтодор", із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня на з'їзді з Південного моста на Столичне шосе частково обмежать рух.

"У рамках нічних ремонтів на Південному мостовому переході заплановано виконати поточні роботи на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Основні роботи виконають до ранкової години пік. Утім, обмеження можливі до 12:00.

Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - зазначено в повідомленні.

Читайте також: На Південному мосту в Києві частково обмежать рух до кінця літа. КАРТА