За сутки COVID-19 заболел 71 ребенок и 50 медработников, - Степанов

За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболел 71 ребенок, а также 50 медицинских работников.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 856 человек. Из них 71 ребенок, а также 50 медицинских работников. Были госпитализированы 178 человек. Зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 828 пациентов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 61 851 человек. Из них 4 400 детей, а также 8 153 медработника.

При этом, всего выздоровели 34 000 человек, а летальных случаев - 1 551.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые достигли серьезных успехов в разработке вакцины от COVID-19, но ее вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г., - ВОЗ