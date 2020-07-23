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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболел 71 ребенок и 50 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 заболел 71 ребенок и 50 медработников, - Степанов

За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболел 71 ребенок, а также 50 медицинских работников.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 856 человек. Из них 71 ребенок, а также 50 медицинских работников. Были госпитализированы 178 человек. Зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 828 пациентов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 61 851 человек. Из них 4 400 детей, а также 8 153 медработника.

При этом, всего выздоровели 34 000 человек, а летальных случаев - 1 551.

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дети (6554) карантин (16729) Минздрав (4902) врачи (1517) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
БЛИН: чем вы хвастаетесь , Степанов? Совсем сдурели?

За сутки 50 (!!!!!) медработников заболело
ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ИДиоты!
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23.07.2020 09:29
+1
Украина - третья страна уже, к сожалению, а не красная зона.
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23.07.2020 09:33
+1
Иди, гони. Намордник только напяль.
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23.07.2020 09:40
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БЛИН: чем вы хвастаетесь , Степанов? Совсем сдурели?

За сутки 50 (!!!!!) медработников заболело
ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ИДиоты!
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23.07.2020 09:29 Ответить
Гнать Степанова в отставку - т к Украина в красной зоне, а вся Европа спокойно летает на самолетах отдыхать к морю
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23.07.2020 09:30 Ответить
Украина - третья страна уже, к сожалению, а не красная зона.
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23.07.2020 09:33 Ответить
Вы вообще читать не умеете?
Украина в красной зоне по вирусу - и власть пора гнать из кресел вместе с депутатами, т к ОНА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ПО СОЗДАНИЮ НОРМАЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
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23.07.2020 09:36 Ответить
Иди, гони. Намордник только напяль.
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23.07.2020 09:40 Ответить
И вам советую намордник носить , а то ЗАБОЛЕЕТЕ ВИРУСОМ 😀😀😀
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23.07.2020 10:11 Ответить
50,4400,34000...поцу видать нолики понравились...
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23.07.2020 09:40 Ответить
...а "справочку" отримати ...степашка майбуть сам вже по справці рази три "хворів" ...
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23.07.2020 10:01 Ответить
То есть разворовывают бюджет Украины ?
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23.07.2020 10:09 Ответить
скажите сразу когда мы все помрем...
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23.07.2020 09:48 Ответить
життя це смертельна хвороба ..."летальність" 100%
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23.07.2020 09:59 Ответить
...За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболел 71 ребенок, а также 50 медицинских работниковИсточник: https://censor.net/n3209703...
ну прямо як УБД і "чорнобильці" ...в мед працівників підвищений ризик захворіти короною це зрозуміло але вони й найкраще підготовлені для того щоб запобігти захворюванню ...але в Україні все по іншому медики як діти малі 50 проти 71 ...так ?Источник: https://censor.net/n3209703
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23.07.2020 09:58 Ответить
За такую заболеваемость у медиков КАБМИН ГНАТЬ В ОТСТАВКУ
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23.07.2020 10:13 Ответить
я не вірю ! суки, брешете, то всі смерті записують на вірус, навіть утоплеників, то за добу до тисячі захворіло
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23.07.2020 10:20 Ответить
Цеперемога?
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23.07.2020 14:24 Ответить
 
 