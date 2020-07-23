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За сутки COVID-19 заболел 71 ребенок и 50 медработников, - Степанов
За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболел 71 ребенок, а также 50 медицинских работников.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 856 человек. Из них 71 ребенок, а также 50 медицинских работников. Были госпитализированы 178 человек. Зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 828 пациентов", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, за все время пандемии заболели 61 851 человек. Из них 4 400 детей, а также 8 153 медработника.
При этом, всего выздоровели 34 000 человек, а летальных случаев - 1 551.
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За сутки 50 (!!!!!) медработников заболело
ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ИДиоты!
Украина в красной зоне по вирусу - и власть пора гнать из кресел вместе с депутатами, т к ОНА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ПО СОЗДАНИЮ НОРМАЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
ну прямо як УБД і "чорнобильці" ...в мед працівників підвищений ризик захворіти короною це зрозуміло але вони й найкраще підготовлені для того щоб запобігти захворюванню ...але в Україні все по іншому медики як діти малі 50 проти 71 ...так ?Источник: https://censor.net/n3209703