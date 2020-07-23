У главы Гостуризма Олеськив диагностировали COVID-19, - Ткаченко

У председателя Госагентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Команда агентства ушла на карантин.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вирус постоянно напоминает, что никуда не пропал. У госпожи Олеськив, руководительницы Государственного агентства развития туризма (ГАРТ), обнаружили положительный ПЦР тест. Все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, уведомлены и проходят тестирование, команда ГАРТ на карантине", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, лично за последнюю неделю он не был в прямом контакте с Олеськив, но сдал тест и ждет результатов.

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