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Новости Коронавирус и карантин
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У главы Гостуризма Олеськив диагностировали COVID-19, - Ткаченко

У главы Гостуризма Олеськив диагностировали COVID-19, - Ткаченко

У председателя Госагентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Команда агентства ушла на карантин.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вирус постоянно напоминает, что никуда не пропал. У госпожи Олеськив, руководительницы Государственного агентства развития туризма (ГАРТ), обнаружили положительный ПЦР тест. Все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, уведомлены и проходят тестирование, команда ГАРТ на карантине", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, лично за последнюю неделю он не был в прямом контакте с Олеськив, но сдал тест и ждет результатов.

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У главы Гостуризма Олеськив диагностировали COVID-19, - Ткаченко 01

Автор: 

карантин (16729) Ткаченко Александр (429) COVID-19 (18608) Олеськив (17) коронавирус (17042) Госагентство развития туризма (25)


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Выздоравливай, Марьяна и служи народу Украины!
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23.07.2020 09:54 Ответить
Прикольный способ уйти в отпуск.... м.м.м.м..., насыпай(еще чуток икры), да не проливай Мартини(бестолковый официант-араб на Ламборджини)
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23.07.2020 09:57 Ответить
Как шо-то государственное, так и вирус тут как тут.
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23.07.2020 09:59 Ответить
че он там пишет то?
В Татарстане - лежит зараженная и грит - я придерживалась всего вкл до антисептика.
намордники? - Йов, это прикольно
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23.07.2020 10:00 Ответить
Одужуй, а зараз побудь вдома мабуть так треба.
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23.07.2020 10:48 Ответить
Интересная подборка сочувствующих -
https://censor.net/user/420539

https://censor.net/user/442761
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23.07.2020 12:02 Ответить
А мы всех заболевших будем пофамильно в новостях писать?
Или только о "очень близких и любимых" людях журналистов, редактаров и хозяев медиа?
Напиши те еще, что новость о беременности не подтвердилась и шантаж не удался.....
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23.07.2020 12:45 Ответить
Треба послаблювати протитуристичний карантин...
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23.07.2020 13:15 Ответить
 
 