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У глави Держтуризму Олеськів діагностували COVID-19, - Ткаченко
У голови Держагентства розвитку туризму України Мар'яни Олеськів підтвердилося зараження коронавірусною інфекцією. Команда агентства пішла на карантин.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Вірус постійно нагадує, що він нікуди не зник. У пані Олеськів, очільниці Державної агенції розвитку туризму (ДАРТ), виявили позитивний ПЛР тест. Усі, хто був у контакті із пані Олеськів, повідомлені та проходять тестування, команда ДАРТ на карантині", - йдеться в повідомленні.
За словами Ткаченка, особисто за останній тиждень він не був у прямому контакті з Олеськів, але здав тест та очікує на результати.
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В Татарстане - лежит зараженная и грит - я придерживалась всего вкл до антисептика.
намордники? - Йов, это прикольно
https://censor.net/user/420539
https://censor.net/user/442761
Или только о "очень близких и любимых" людях журналистов, редактаров и хозяев медиа?
Напиши те еще, что новость о беременности не подтвердилась и шантаж не удался.....