У глави Держтуризму Олеськів діагностували COVID-19, - Ткаченко

У голови Держагентства розвитку туризму України Мар'яни Олеськів підтвердилося зараження коронавірусною інфекцією. Команда агентства пішла на карантин.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вірус постійно нагадує, що він нікуди не зник. У пані Олеськів, очільниці Державної агенції розвитку туризму (ДАРТ), виявили позитивний ПЛР тест. Усі, хто був у контакті із пані Олеськів, повідомлені та проходять тестування, команда ДАРТ на карантині", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, особисто за останній тиждень він не був у прямому контакті з Олеськів, але здав тест та очікує на результати.

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