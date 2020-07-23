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Новини Коронавірус і карантин
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У глави Держтуризму Олеськів діагностували COVID-19, - Ткаченко

У глави Держтуризму Олеськів діагностували COVID-19, - Ткаченко

У голови Держагентства розвитку туризму України Мар'яни Олеськів підтвердилося зараження коронавірусною інфекцією. Команда агентства пішла на карантин.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вірус постійно нагадує, що він нікуди не зник. У пані Олеськів, очільниці Державної агенції розвитку туризму (ДАРТ), виявили позитивний ПЛР тест. Усі, хто був у контакті із пані Олеськів, повідомлені та проходять тестування, команда ДАРТ на карантині", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, особисто за останній тиждень він не був у прямому контакті з Олеськів, але здав тест та очікує на результати.

Також читайте: Наполягатиму на рішенні відкрити культурні установи, що дотримуються карантину, - Ткаченко

У глави Держтуризму Олеськів діагностували COVID-19, - Ткаченко 01

Автор: 

карантин (18172) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19765) Олеськів Мар’яна (17) коронавірус (19923) Держагентство розвитку туризму (47)


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Выздоравливай, Марьяна и служи народу Украины!
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23.07.2020 09:54 Відповісти
Прикольный способ уйти в отпуск.... м.м.м.м..., насыпай(еще чуток икры), да не проливай Мартини(бестолковый официант-араб на Ламборджини)
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23.07.2020 09:57 Відповісти
Как шо-то государственное, так и вирус тут как тут.
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23.07.2020 09:59 Відповісти
че он там пишет то?
В Татарстане - лежит зараженная и грит - я придерживалась всего вкл до антисептика.
намордники? - Йов, это прикольно
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23.07.2020 10:00 Відповісти
Одужуй, а зараз побудь вдома мабуть так треба.
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23.07.2020 10:48 Відповісти
Интересная подборка сочувствующих -
https://censor.net/user/420539

https://censor.net/user/442761
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23.07.2020 12:02 Відповісти
А мы всех заболевших будем пофамильно в новостях писать?
Или только о "очень близких и любимых" людях журналистов, редактаров и хозяев медиа?
Напиши те еще, что новость о беременности не подтвердилась и шантаж не удался.....
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23.07.2020 12:45 Відповісти
Треба послаблювати протитуристичний карантин...
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23.07.2020 13:15 Відповісти
 
 