Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс (обновлено)

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 июля, осуществят визит на восток Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Швейцарии в Киеве в Twitter.

"Президент Соммаруга сегодня осуществит совместный визит с президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликтy", - сказано в сообщении.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что Швейцария является партнером Украины и будет в дальнейшем поддерживать ее на пути к миру и устойчивому развитию.

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Как сообщили в пресс-службе ОП, Зеленский и Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

Кроме того, на Луганщине президенты Украины и Швейцарской Конфедерации ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

Как сообщалось, 20-23 июля по приглашению Владимира Зеленского в Украине с государственным визитом находится Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.