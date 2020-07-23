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Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс (обновлено)

Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс (обновлено)

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 июля, осуществят визит на восток Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Швейцарии в Киеве в Twitter.

"Президент Соммаруга сегодня осуществит совместный визит с президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликтy", - сказано в сообщении.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что Швейцария является партнером Украины и будет в дальнейшем поддерживать ее на пути к миру и устойчивому развитию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж

Как сообщили в пресс-службе ОП, Зеленский и Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

Кроме того, на Луганщине президенты Украины и Швейцарской Конфедерации ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс 01

Как сообщалось, 20-23 июля по приглашению Владимира Зеленского в Украине с государственным визитом находится Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

визит (3103) Зеленский Владимир (20742) Донбасс (26956) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ комментарии
+13
Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс - Цензор.НЕТ 2522
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23.07.2020 10:26
+12
первая бледи Мендель будет в свите?!
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23.07.2020 10:16
+12
Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс - Цензор.НЕТ 5973
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23.07.2020 10:26
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Правила форума Совет форумчан
первая бледи Мендель будет в свите?!
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23.07.2020 10:16 Ответить
Поедет на Донбасскую область???
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23.07.2020 10:17 Ответить
Ну да... В Луцкой уже побывал, теперь поедет в Донбасскую... Заодно и Екатеринославскую губернию посетят... А потом повезёт её в Таврическую губернию... Чтобы оттуда - прямо домой, в Швейцарию, напрямки...
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23.07.2020 10:24 Ответить
Не смій обзивати мою синьоку Волинь.
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23.07.2020 11:01 Ответить
А я тут "яким боком"? Це в "охвісі найвеличнішого політика світу" такі "знавці єоргафії"... До них і претензії... Я, останній раз помилився з географією ще в молодості - "Єкатеринбург" з "Єкатеринославом" переплутав...
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23.07.2020 12:35 Ответить
Може відвідають те місце, де загинув неврятований український рядовий Райан?
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23.07.2020 10:19 Ответить
Обiсрецця!
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23.07.2020 10:52 Ответить
Який Донбас?????! Це що взагалі таке Донбас? Де в нас на картах є такий адміністративно політичний регіон чи область Донбас?? Це на атласах залягання корисних копалин, донбасом позначено було Донецький вугільний басейн. То до чого ці безграмотні висери про якийсь Донбас?!
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23.07.2020 10:21 Ответить
Це темники от Мендель 😀😀😀
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23.07.2020 10:25 Ответить
То пропнуй, як треба! Як на мене, то кратко, й усiм зрозумiло, що стратегiчно-дуже важливо! А Кривбас тебе не зачiпаэ?Чи,тльки бла-бла-баба-да?!
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23.07.2020 10:51 Ответить
Як треба вже давно записано в нормативно-правових документах. А донбас це така сама хрень як і кривбас. В школу повернися, бо видно, що ти там тільки штани протирав.
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23.07.2020 11:00 Ответить
Срочно объявить на Донбассе экстренную эвакуацию населения, кошек и собак! Вывезти все живое, бедоносец едет!
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23.07.2020 10:22 Ответить
Нехай хмиздує, може там землетрус станеться.
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23.07.2020 10:26 Ответить
терористами домовлятися не можна, тому Петро й не домовлявся, знищивщи людей в Дебальцевському, Іловайському котлах і в ДАПі.
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23.07.2020 10:42 Ответить
Добре діло пробують зробить, чи вам вігідна війна???
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23.07.2020 10:43 Ответить
Як там бубочка писав: «Дамбас» він їй покаже. А коли на дамбасє все порєшає, нехай ще Крим покаже, там теж є що подивитись.
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23.07.2020 10:25 Ответить
ховаймось у жито- бідося йде
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23.07.2020 10:25 Ответить
Зеленський разом із президенткою Швейцарії Соммаругою сьогодні відвідають Донбас - Цензор.НЕТ 9840
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23.07.2020 10:29 Ответить
Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс - Цензор.НЕТ 5973
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23.07.2020 10:26 Ответить
Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс - Цензор.НЕТ 2522
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23.07.2020 10:26 Ответить
Добре діло 100%...
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23.07.2020 10:34 Ответить
Що там луцький террорист, коли батько в нас артист!...
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23.07.2020 10:38 Ответить
Може, пiд хутор Вiльний майне, де "розводив", та нелохом обiзвався?! Там зараз спекотно! Вова, хлопцi чекають!
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23.07.2020 10:39 Ответить
Режисёры 95 го квартала срочно объявили кастинг в том регионе на роль заложников. Чтобы президент ЗЕбарыга потом их "мужественно" перед дамой из Швейцарии освободил.
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23.07.2020 10:40 Ответить
Сегодня, в 7.40 утра, ехал домой, с дачи, так на эстакаде, что ведёт на Парковую была перекрыта дорога. Одна полоса масосвалом на аварийке, а на второй мент с палкой, правда в руке, а не в ... Проехала кавалькада машин, в строну Кончи, 12 машин. Самосвал сразу же исправился и поехал, мент сдрыснул. ТАКОГО даже при Овоще не было, что бы самосвалами перекрывать для кортежа, а при "клятом" Порохе, я вообще забыл, что такое перекрытие дорог и что такое кортежи. Интересно, сколько ЗеДятлов стояла в пробке? ЗеДятлы, отзовитесь.
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23.07.2020 10:44 Ответить
Хех ... "Редкая птица долетит до середины Донбасса"(С) ... по сути то, что там делается видел только Волкер, который сейчас не у дел, да какой-то "сводный отряд" издали, так что подобный визит можно только приветствовать
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23.07.2020 10:48 Ответить
Опять "конфликт"?
Бубочко, это война. Война!
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23.07.2020 10:54 Ответить
Вот будет смеху, когда запоребриковцы обстреляют очередную такую экскурсию.
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23.07.2020 11:02 Ответить
Эти экскурсии ближе 50 км к передку не приближаются...
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23.07.2020 11:14 Ответить
Международная поддержка Украиньі крепнет , недовольна только Расея. Ну , и еще порохоботьі...
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23.07.2020 11:02 Ответить
слышите? нет? сегодня с рассвета не было ни одного выстрела от ********** наймитов...
а счего так? может договорились? ну чтоб делегацию (и бубона) не пугать???
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23.07.2020 11:04 Ответить
Просто перестали стрелять? Или боятся без финансирования остаться?
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23.07.2020 11:06 Ответить
Поведе Зеленський гостя в здану їм без бою окупантам територію України яку називають чомусь зоною розмежування на прогулянку?
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23.07.2020 11:24 Ответить
Соммаруга... це негритянське призвище?
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23.07.2020 11:25 Ответить
Бабла швейцарского отмоет немножко
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23.07.2020 11:45 Ответить
Всё правильно делают.
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23.07.2020 20:23 Ответить
 
 