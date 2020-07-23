Зеленський разом із президенткою Швейцарії Соммаругою сьогодні відвідають Донбас (оновлено)
Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга і президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 липня, здійснять візит на схід України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства Швейцарії в Києві в Twitter.
"Президент Соммаруга сьогодні здійснить спільний візит із Президентом Зеленським на схід України, щоб із перших рук дізнатися про ситуацію у Донецькій та Луганській областях, постраждалих внаслідок конфліктy", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в посольстві зауважили, що Швейцарія є партнером України і надалі підтримуватиме її на шляху до миру і сталого розвитку.
Як повідомили в пресслужбі ОП, Зеленський і Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.
Крім того, на Луганщині президенти України та Швейцарської Конфедерації ознайомляться з реалізацією програми "Велике будівництво".
Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.
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Бубочко, это война. Война!
а счего так? может договорились? ну чтоб делегацию (и бубона) не пугать???