Зеленський разом із президенткою Швейцарії Соммаругою сьогодні відвідають Донбас (оновлено)

Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга і президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 липня, здійснять візит на схід України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства Швейцарії в Києві в Twitter.

"Президент Соммаруга сьогодні здійснить спільний візит із Президентом Зеленським на схід України, щоб із перших рук дізнатися про ситуацію у Донецькій та Луганській областях, постраждалих внаслідок конфліктy", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в посольстві зауважили, що Швейцарія є партнером України і надалі підтримуватиме її на шляху до миру і сталого розвитку.

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Як повідомили в пресслужбі ОП, Зеленський і Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.

Крім того, на Луганщині президенти України та Швейцарської Конфедерації ознайомляться з реалізацією програми "Велике будівництво".

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.