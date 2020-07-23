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Зеленський разом із президенткою Швейцарії Соммаругою сьогодні відвідають Донбас (оновлено)

Зеленський разом із президенткою Швейцарії Соммаругою сьогодні відвідають Донбас (оновлено)

Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга і президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 липня, здійснять візит на схід України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства Швейцарії в Києві в Twitter.

"Президент Соммаруга сьогодні здійснить спільний візит із Президентом Зеленським на схід України, щоб із перших рук дізнатися про ситуацію у Донецькій та Луганській областях, постраждалих внаслідок конфліктy", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в посольстві зауважили, що Швейцарія є партнером України і надалі підтримуватиме її на шляху до миру і сталого розвитку.

Також дивіться: Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж

Як повідомили в пресслужбі ОП, Зеленський і Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.

Крім того, на Луганщині президенти України та Швейцарської Конфедерації ознайомляться з реалізацією програми "Велике будівництво".

Зеленський разом із президенткою Швейцарії Соммаругою сьогодні відвідають Донбас 01

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Автор: 

візит (1606) Зеленський Володимир (24250) Донбас (22356) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ коментарі
+13
Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс - Цензор.НЕТ 2522
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23.07.2020 10:26
+12
первая бледи Мендель будет в свите?!
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23.07.2020 10:16
+12
Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс - Цензор.НЕТ 5973
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23.07.2020 10:26
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первая бледи Мендель будет в свите?!
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23.07.2020 10:16 Відповісти
Поедет на Донбасскую область???
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23.07.2020 10:17 Відповісти
Ну да... В Луцкой уже побывал, теперь поедет в Донбасскую... Заодно и Екатеринославскую губернию посетят... А потом повезёт её в Таврическую губернию... Чтобы оттуда - прямо домой, в Швейцарию, напрямки...
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23.07.2020 10:24 Відповісти
Не смій обзивати мою синьоку Волинь.
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23.07.2020 11:01 Відповісти
А я тут "яким боком"? Це в "охвісі найвеличнішого політика світу" такі "знавці єоргафії"... До них і претензії... Я, останній раз помилився з географією ще в молодості - "Єкатеринбург" з "Єкатеринославом" переплутав...
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23.07.2020 12:35 Відповісти
Може відвідають те місце, де загинув неврятований український рядовий Райан?
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23.07.2020 10:19 Відповісти
Обiсрецця!
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23.07.2020 10:52 Відповісти
Який Донбас?????! Це що взагалі таке Донбас? Де в нас на картах є такий адміністративно політичний регіон чи область Донбас?? Це на атласах залягання корисних копалин, донбасом позначено було Донецький вугільний басейн. То до чого ці безграмотні висери про якийсь Донбас?!
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23.07.2020 10:21 Відповісти
Це темники от Мендель 😀😀😀
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23.07.2020 10:25 Відповісти
То пропнуй, як треба! Як на мене, то кратко, й усiм зрозумiло, що стратегiчно-дуже важливо! А Кривбас тебе не зачiпаэ?Чи,тльки бла-бла-баба-да?!
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23.07.2020 10:51 Відповісти
Як треба вже давно записано в нормативно-правових документах. А донбас це така сама хрень як і кривбас. В школу повернися, бо видно, що ти там тільки штани протирав.
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23.07.2020 11:00 Відповісти
Срочно объявить на Донбассе экстренную эвакуацию населения, кошек и собак! Вывезти все живое, бедоносец едет!
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23.07.2020 10:22 Відповісти
Нехай хмиздує, може там землетрус станеться.
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23.07.2020 10:26 Відповісти
терористами домовлятися не можна, тому Петро й не домовлявся, знищивщи людей в Дебальцевському, Іловайському котлах і в ДАПі.
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23.07.2020 10:42 Відповісти
Добре діло пробують зробить, чи вам вігідна війна???
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23.07.2020 10:43 Відповісти
Як там бубочка писав: «Дамбас» він їй покаже. А коли на дамбасє все порєшає, нехай ще Крим покаже, там теж є що подивитись.
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23.07.2020 10:25 Відповісти
ховаймось у жито- бідося йде
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23.07.2020 10:25 Відповісти
Зеленський разом із президенткою Швейцарії Соммаругою сьогодні відвідають Донбас - Цензор.НЕТ 9840
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23.07.2020 10:29 Відповісти
Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс - Цензор.НЕТ 5973
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23.07.2020 10:26 Відповісти
Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга сегодня посетят Донбасс - Цензор.НЕТ 2522
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23.07.2020 10:26 Відповісти
Добре діло 100%...
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23.07.2020 10:34 Відповісти
Що там луцький террорист, коли батько в нас артист!...
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23.07.2020 10:38 Відповісти
Може, пiд хутор Вiльний майне, де "розводив", та нелохом обiзвався?! Там зараз спекотно! Вова, хлопцi чекають!
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23.07.2020 10:39 Відповісти
Режисёры 95 го квартала срочно объявили кастинг в том регионе на роль заложников. Чтобы президент ЗЕбарыга потом их "мужественно" перед дамой из Швейцарии освободил.
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23.07.2020 10:40 Відповісти
Сегодня, в 7.40 утра, ехал домой, с дачи, так на эстакаде, что ведёт на Парковую была перекрыта дорога. Одна полоса масосвалом на аварийке, а на второй мент с палкой, правда в руке, а не в ... Проехала кавалькада машин, в строну Кончи, 12 машин. Самосвал сразу же исправился и поехал, мент сдрыснул. ТАКОГО даже при Овоще не было, что бы самосвалами перекрывать для кортежа, а при "клятом" Порохе, я вообще забыл, что такое перекрытие дорог и что такое кортежи. Интересно, сколько ЗеДятлов стояла в пробке? ЗеДятлы, отзовитесь.
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23.07.2020 10:44 Відповісти
Хех ... "Редкая птица долетит до середины Донбасса"(С) ... по сути то, что там делается видел только Волкер, который сейчас не у дел, да какой-то "сводный отряд" издали, так что подобный визит можно только приветствовать
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23.07.2020 10:48 Відповісти
Опять "конфликт"?
Бубочко, это война. Война!
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23.07.2020 10:54 Відповісти
Вот будет смеху, когда запоребриковцы обстреляют очередную такую экскурсию.
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23.07.2020 11:02 Відповісти
Эти экскурсии ближе 50 км к передку не приближаются...
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23.07.2020 11:14 Відповісти
Международная поддержка Украиньі крепнет , недовольна только Расея. Ну , и еще порохоботьі...
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23.07.2020 11:02 Відповісти
слышите? нет? сегодня с рассвета не было ни одного выстрела от ********** наймитов...
а счего так? может договорились? ну чтоб делегацию (и бубона) не пугать???
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23.07.2020 11:04 Відповісти
Просто перестали стрелять? Или боятся без финансирования остаться?
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23.07.2020 11:06 Відповісти
Поведе Зеленський гостя в здану їм без бою окупантам територію України яку називають чомусь зоною розмежування на прогулянку?
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23.07.2020 11:24 Відповісти
Соммаруга... це негритянське призвище?
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23.07.2020 11:25 Відповісти
Бабла швейцарского отмоет немножко
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23.07.2020 11:45 Відповісти
Всё правильно делают.
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23.07.2020 20:23 Відповісти
 
 