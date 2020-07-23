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Полиция расследует обстоятельства пожара в доме главы ЦПК Шабунина

Полиция расследует обстоятельства пожара в доме главы ЦПК Шабунина

Полиции Киевской области изучает причины возникновения пожара в доме главы общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом говорится в сообщении НПУ Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщение о том, что горит дом в селе Гнедин Бориспольского района, поступило по спецлинии 102 в 4:20 утра. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и работники местного отдела полиции.

"Пожар быстро ликвидировали. Огнем частично поврежден дом. Люди не пострадали.

Сейчас идет дополнительный осмотр места происшествия, где работают криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать. ФОТОрепортаж

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. По результатам проведенной проверки и анализа всех собранных данных в ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации.

Киевская область (4187) пожар (5968) Нацполиция (16549) Шабунин Виталий (536)


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Топ комментарии
+5
а когда сгорел дом Гонтаревой - такое же рвение и оперативность проявили?
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23.07.2020 10:30
+5
не назвал бы дом на фото элитным или богатым. самый обычный дом. он в картонном ящике должен жить?
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23.07.2020 10:37
+5
Результат будет тот же, ...не знаю товарищ майор, не знаю... Вот интересно, французские вертолеты у них уже есть, зачем им еще и французские катера?
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23.07.2020 10:46
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а когда сгорел дом Гонтаревой - такое же рвение и оперативность проявили?
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23.07.2020 10:30 Ответить
Результат будет тот же, ...не знаю товарищ майор, не знаю... Вот интересно, французские вертолеты у них уже есть, зачем им еще и французские катера?
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23.07.2020 10:46 Ответить
Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна - Цензор.НЕТ 6622
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23.07.2020 10:49 Ответить
шабуньку не видно и не слышно уже полтора года.
это раньше он из экранов не вылазил борясь с ненавистным "барыгой". а теперь все хорошо, коррупции ноль и его центр (который заказывает услуги у ФОП Шабунина) простаивает и покрылся паутиной. кому он нужен чтобы ему дом палить?
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23.07.2020 10:32 Ответить
та, хата стара,,ремонт робити треба ...
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23.07.2020 11:07 Ответить
да знаем знаем....счас аваковские выкормыши все спишут на проводку или газ
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23.07.2020 10:33 Ответить
Та явно агенти Коломойського підпалили вибухом зсередини, майже як в скромний будиночок Гонтарєвої з охороною закинули коктейлі молотова катапультою, ну щоб дати вагомий привід на отримання політичного притулку і продовжувати ховатись в Лондоні, ось такий він недалекоглядний цей Коломойський.
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23.07.2020 10:36 Ответить
в ваших словах - ганебна недолугість, пане
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23.07.2020 11:37 Ответить
Зачем такие сложности. Это ОПГ им.жвании
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23.07.2020 10:37 Ответить
Неплохо видать "антикоррупция" оплачивалась. На дом хватило.
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23.07.2020 10:33 Ответить
не назвал бы дом на фото элитным или богатым. самый обычный дом. он в картонном ящике должен жить?
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23.07.2020 10:37 Ответить
Не, в казённом доме, лет 10.
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23.07.2020 10:39 Ответить
Человек не работал ни дня. Занимался исключительно "борьбой с коррупцией".
По идее он даже картонный ящик не смог-бы купить
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23.07.2020 10:44 Ответить
Не плети ерунды,если не знаешь его биографии,-нечего сочинять,дом был у него давно,он был предпринимателем,наверное наехал на твоего босса , так ты тут и плетешь ерунду!!!
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23.07.2020 11:22 Ответить
а борьба с коррупцией это не работа? с коррупцией бороться должны исключительно бесплатно?
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23.07.2020 11:28 Ответить
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений

Это вам не пустой автобус штурмовать!!
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23.07.2020 10:40 Ответить
готуються вибори,
рейтинг зелі ніякий,
менти знову будуть рахувати бюлетені
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23.07.2020 10:44 Ответить
ХАТА хочь ЗАСТРАХОВАНА?
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23.07.2020 11:02 Ответить
Шабунину нужно побыстрей признаваться, что он от Порошенко передавал взятку Путину, чтобы тот огнём градов уничтожил патриотов под Иловайском!
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23.07.2020 11:12 Ответить
А кого будуть відпрацьовувати, Федину і Звіробій? Чи бійця, що вмокнув нациста волошина у зелене лайно?
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23.07.2020 11:13 Ответить
Прийдуть, почешуть спочатку потилиці, потім те, що у них між ногами, побачать, що хабарем не пахне, урвати немає що, і почнуть писати банальні протоколи "пристій схожий на вибуховий кинула і стота схожа на людину... А все закінчиться як завжди -пшиком. В країні де бандитизм зашкалює ,ліпше б дозволии вільний продаж зброї, і не треба тоді майже мільйон дармоїдів, які крім панської нагайки і супроводу бойовиків мафії нічим не займаються. Краще носити револьвер ніж поліцая дармоїда.
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23.07.2020 11:20 Ответить
Шабунин враг авакова и шоколада, вычислить поджигателей не очень сложно, но не кому.
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23.07.2020 12:01 Ответить
Шота неувязочка с адресами домов. Сам Шабуня указывает Киев, ул. Энтузиастов. А тут вдруг село Гнедин. Так где и что гоело? Или он сам запутался в своих домах?
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23.07.2020 12:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z1pwvPCA_P8&feature=push-prem-sub&attr_tag=83HB0br_5Kb4ybkR:6 Стерненко о подпале дома .
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23.07.2020 13:05 Ответить
 
 