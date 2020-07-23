Полиция расследует обстоятельства пожара в доме главы ЦПК Шабунина

Полиции Киевской области изучает причины возникновения пожара в доме главы общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом говорится в сообщении НПУ Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщение о том, что горит дом в селе Гнедин Бориспольского района, поступило по спецлинии 102 в 4:20 утра. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и работники местного отдела полиции.

"Пожар быстро ликвидировали. Огнем частично поврежден дом. Люди не пострадали.

Сейчас идет дополнительный осмотр места происшествия, где работают криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. По результатам проведенной проверки и анализа всех собранных данных в ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации.