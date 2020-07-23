УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7897 відвідувачів онлайн
Новини
3 669 26

Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна

Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна

Поліція Київської області вивчає причини виникнення пожежі в будинку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Про це йдеться в повідомленні НПУ Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повідомлення про те, що горить будинок у селі Гнідин Бориспільського району, надійшло на спецлінію 102 о 4:20 ранку. На місце події оперативно прибули рятувальники і працівники місцевого відділу поліції.

"Пожежу швидко ліквідували. Вогнем частково пошкоджено будинок. Люди не постраждали.

Наразі триває додатковий огляд місця події, де працюють криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава ЦПК Шабунін повідомив про підпал його будинку: Був вибух, спалахнув вхід, батьки встигли вибігти. ФОТОрепортаж

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами проведеної перевірки та аналізу всіх зібраних даних найближчим часом буде вирішено питання про правову кваліфікацію.

Автор: 

Київська область (4081) пожежа (4350) Нацполіція (15260) Шабунін Віталій (535)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
а когда сгорел дом Гонтаревой - такое же рвение и оперативность проявили?
показати весь коментар
23.07.2020 10:30
+5
не назвал бы дом на фото элитным или богатым. самый обычный дом. он в картонном ящике должен жить?
показати весь коментар
23.07.2020 10:37
+5
Результат будет тот же, ...не знаю товарищ майор, не знаю... Вот интересно, французские вертолеты у них уже есть, зачем им еще и французские катера?
показати весь коментар
23.07.2020 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а когда сгорел дом Гонтаревой - такое же рвение и оперативность проявили?
показати весь коментар
23.07.2020 10:30 Відповісти
Результат будет тот же, ...не знаю товарищ майор, не знаю... Вот интересно, французские вертолеты у них уже есть, зачем им еще и французские катера?
показати весь коментар
23.07.2020 10:46 Відповісти
Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна - Цензор.НЕТ 6622
показати весь коментар
23.07.2020 10:49 Відповісти
шабуньку не видно и не слышно уже полтора года.
это раньше он из экранов не вылазил борясь с ненавистным "барыгой". а теперь все хорошо, коррупции ноль и его центр (который заказывает услуги у ФОП Шабунина) простаивает и покрылся паутиной. кому он нужен чтобы ему дом палить?
показати весь коментар
23.07.2020 10:32 Відповісти
та, хата стара,,ремонт робити треба ...
показати весь коментар
23.07.2020 11:07 Відповісти
да знаем знаем....счас аваковские выкормыши все спишут на проводку или газ
показати весь коментар
23.07.2020 10:33 Відповісти
Та явно агенти Коломойського підпалили вибухом зсередини, майже як в скромний будиночок Гонтарєвої з охороною закинули коктейлі молотова катапультою, ну щоб дати вагомий привід на отримання політичного притулку і продовжувати ховатись в Лондоні, ось такий він недалекоглядний цей Коломойський.
показати весь коментар
23.07.2020 10:36 Відповісти
в ваших словах - ганебна недолугість, пане
показати весь коментар
23.07.2020 11:37 Відповісти
Зачем такие сложности. Это ОПГ им.жвании
показати весь коментар
23.07.2020 10:37 Відповісти
Неплохо видать "антикоррупция" оплачивалась. На дом хватило.
показати весь коментар
23.07.2020 10:33 Відповісти
не назвал бы дом на фото элитным или богатым. самый обычный дом. он в картонном ящике должен жить?
показати весь коментар
23.07.2020 10:37 Відповісти
Не, в казённом доме, лет 10.
показати весь коментар
23.07.2020 10:39 Відповісти
Человек не работал ни дня. Занимался исключительно "борьбой с коррупцией".
По идее он даже картонный ящик не смог-бы купить
показати весь коментар
23.07.2020 10:44 Відповісти
Не плети ерунды,если не знаешь его биографии,-нечего сочинять,дом был у него давно,он был предпринимателем,наверное наехал на твоего босса , так ты тут и плетешь ерунду!!!
показати весь коментар
23.07.2020 11:22 Відповісти
а борьба с коррупцией это не работа? с коррупцией бороться должны исключительно бесплатно?
показати весь коментар
23.07.2020 11:28 Відповісти
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений

Это вам не пустой автобус штурмовать!!
показати весь коментар
23.07.2020 10:40 Відповісти
готуються вибори,
рейтинг зелі ніякий,
менти знову будуть рахувати бюлетені
показати весь коментар
23.07.2020 10:44 Відповісти
ХАТА хочь ЗАСТРАХОВАНА?
показати весь коментар
23.07.2020 11:02 Відповісти
Шабунину нужно побыстрей признаваться, что он от Порошенко передавал взятку Путину, чтобы тот огнём градов уничтожил патриотов под Иловайском!
показати весь коментар
23.07.2020 11:12 Відповісти
А кого будуть відпрацьовувати, Федину і Звіробій? Чи бійця, що вмокнув нациста волошина у зелене лайно?
показати весь коментар
23.07.2020 11:13 Відповісти
Прийдуть, почешуть спочатку потилиці, потім те, що у них між ногами, побачать, що хабарем не пахне, урвати немає що, і почнуть писати банальні протоколи "пристій схожий на вибуховий кинула і стота схожа на людину... А все закінчиться як завжди -пшиком. В країні де бандитизм зашкалює ,ліпше б дозволии вільний продаж зброї, і не треба тоді майже мільйон дармоїдів, які крім панської нагайки і супроводу бойовиків мафії нічим не займаються. Краще носити револьвер ніж поліцая дармоїда.
показати весь коментар
23.07.2020 11:20 Відповісти
Шабунин враг авакова и шоколада, вычислить поджигателей не очень сложно, но не кому.
показати весь коментар
23.07.2020 12:01 Відповісти
Шота неувязочка с адресами домов. Сам Шабуня указывает Киев, ул. Энтузиастов. А тут вдруг село Гнедин. Так где и что гоело? Или он сам запутался в своих домах?
показати весь коментар
23.07.2020 12:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z1pwvPCA_P8&feature=push-prem-sub&attr_tag=83HB0br_5Kb4ybkR:6 Стерненко о подпале дома .
показати весь коментар
23.07.2020 13:05 Відповісти
 
 