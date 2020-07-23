Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна
Поліція Київської області вивчає причини виникнення пожежі в будинку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.
Про це йдеться в повідомленні НПУ Київщини, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що повідомлення про те, що горить будинок у селі Гнідин Бориспільського району, надійшло на спецлінію 102 о 4:20 ранку. На місце події оперативно прибули рятувальники і працівники місцевого відділу поліції.
"Пожежу швидко ліквідували. Вогнем частково пошкоджено будинок. Люди не постраждали.
Наразі триває додатковий огляд місця події, де працюють криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами проведеної перевірки та аналізу всіх зібраних даних найближчим часом буде вирішено питання про правову кваліфікацію.
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это раньше он из экранов не вылазил борясь с ненавистным "барыгой". а теперь все хорошо, коррупции ноль и его центр (который заказывает услуги у ФОП Шабунина) простаивает и покрылся паутиной. кому он нужен чтобы ему дом палить?
По идее он даже картонный ящик не смог-бы купить
Это вам не пустой автобус штурмовать!!
рейтинг зелі ніякий,
менти знову будуть рахувати бюлетені