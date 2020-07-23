СБУ подала в суд ходатайство об аресте "луцкого террориста" Кривоша
Служба безопасности Украины подала ходатайство в суд в Луцке о взятии под стражу "луцкого террориста" Максима Кривоша.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в спецслужбе.
"Следователь ГУ СБУ в Волынской области внёс ходатайство в Луцкий горрайонный суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал агентству собеседник в СБ Украины.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Приїде на бронірованному роялі.
Раскроет тайну как террорист его нагибал и к чему склонял?
1) примерно месяц назад менты подыскали "идейного" уголовника (но не психа!) и предложили ему бабло в обмен на инсценировку терракта (ну отсидит лет 5 и выпустят ибо никого не убил и народ к тому времени о нем забудет!)
2) подыскали знакомого уголовника которого можно "пришить" к этому делу как "сообщника" (Террорист как уже известно бывал на Донбассе где и купил оружие и наверняка и пару дружков у него было таких же)
3) менты придумали сюжет и место действия и проинструктировали террориста как и что он должен делать + заранее проработали систему связи по мобиле с ним + придумали ТРЕБОВАНИЯ террориста так чтобы стало вообще непонятно ЧТО это за террорист странный (напустить тумана);
4) чтобы создать террористу нужное алиби - создали ему страничку в интернете за 2 недели до теракта, где обрисовали ему злобный имидж психа террориста (чтобы потом для СМИ выглядело правдоподобно!)
5) Аваков планировал сам эту операцию прокрутить и цель его была двоякой - Убедить ЗЕ что он человек который способен успешно решать ВСЕ проблемы! + напугать ЗЕ нестабильностью в Украине и угрозой свержения ЗЕ
6) Когда началась операция Аваков предложил ЗЕ чтобы этим занималось не СБУ а Аваков лично. И судя по всему ЗЕ отдал устный приказ СБУ не вмешиваться и выполнять указания Авакова.
7) Тут же подсуетились консультанты ЗЕ и согласовали с Аваковым дополнение к сценарию - чтобы выставить все так будто ЗЕ лично вел переговоры с террористом и освободил их убедив бандита. Аваков не возражал против этого.
8) Чтобы все выглядело грозно и правдоподобно менты сказали заранее террористу чтобы он по сценарию немного пострелял в окна автобуса. В итоге все поверили что террорист настоящий!
9) По закону жанра Аваков стал тянуть этот спектакль до позднего вечера (снайперы давно могли убить террориста, но Аваков не позволял).
10) переговорщиком к псевдотеррористу послали не опытного оперативника и спеца а того самого Евгения Коваля (Генерала и первого заместителя нацполиции!!!!!) который ведет провальное дело Шеремета (!!!!) - разумеется Коваль в итоге выглядит героем и Аваков после операции сказал что его надо наградить орденом(!!!). ЗАЧЕМ переговорщиком послали генерала Коваля??!! И почему он был уверен что террорист его не застрелит если это псих?? ОТВЕТ очевиден - потому что террорист липовый. Но для правдоподобия смертельной опасности мы видели по видео как террорист отпугнул Коваля от автобуса выстрелом в воздух через окно. Прямо вестерн какой-то! Коваля наградят и когда дело Шеремета развалится, Коваля нельзя будет наказать за липовое дело против АТОШ-ников, потому что Коваль же Герой! А значит за липовое дело Шеремета ЗЕ не сможет уволить Авакова или Коваля. Аваков "кровью повязал" ЗЕ на этом липовом спасении заложников.
11) ЗЕ записал ролик с рекламой фильма "Земляне" (как просил террорист) и вскоре террорист сам вышел из автобуса. Через 1-2 минуты к нему медленно и без броников и оружия подошли трое и надели наручники (почему они не опасались террориста? да потому что они знали что он липовый!!)
12) Почему лишь минуту спустя после того как таррориста увели из автобуса уже вышли почти все пассажиры к месту подлетел БТР и спецназ СБУ бросил свето-шумовую гранату? Минуту потратили чтобы осмотреть автобус и вышли курить. Обратите внимание что сумка террориста которую он при выходе из автобуса положил возле выхода на асфальт так и лежала и ее никто не осматривал(!!!) Почему? Потому что знали что это все липа и бомбы там нет. СБУ было в курсе что террорист не настоящий, но видимо террорист от волнения перепутал согласованное время сдачи в плен и вышел на 2 мин. раньше из автобуса и потому СБУ на БТР опоздала по сценарию этого спектакля. Финал пьесы вышел скомканый и абсурдный (но скорее всего приказ выходить из автобуса менты дали специально на 2 минуты раньше чем было договорено с СБУ и все лавры спасения достались не СБУ, а МВД!) В итоге Аваков выставил все как МВД молодец а СБУ лохи
Суть в том что поскольку в первой липовой операции в Луцке слишком много нестыковок указывающих что теракт был постановочный, то нужно устроить настоящий терракт и ЖЕРТВАМИ. Чтобы народ поверил что и первый терракт в Луцке был настоящим!!
Боюсь что нас ожидает реальная трагедия с убитыми.
Власть ради спасения своих кресел и бизнеса готова на все! (даже на постановки с реальной кровью).