СБУ подала в суд ходатайство об аресте "луцкого террориста" Кривоша

Служба безопасности Украины подала ходатайство в суд в Луцке о взятии под стражу "луцкого террориста" Максима Кривоша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в спецслужбе.

"Следователь ГУ СБУ в Волынской области внёс ходатайство в Луцкий горрайонный суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал агентству собеседник в СБ Украины.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.