СБУ подала до суду клопотання про арешт "луцького терориста" Кривоша

Служба безпеки України подала клопотання до суду в Луцьку про взяття під варту "луцького терориста" Максима Кривоша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в спецслужбі.

"Слідчий ГУ СБУ у Волинській області вніс клопотання до Луцького міськрайонного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав агентству співрозмовник у СБ України.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.



У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.