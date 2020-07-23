Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов возле Старогнатовки, потерь нет, - Минобороны
С начала суток российско-оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям воинов операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В период с 06:30 по 07:05, российские оккупационные войска вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов по позициям украинских защитников вблизи Старогнатовки на Донецком направлении.
На вражеские обстрелы, украинские воины оперативно отвечали из имеющихся огневых средств.
По имеющейся информации, с началом текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников, нет.
Подразделения Объединенных сил постоянно находятся на защите Украины и готовы дать эффективный отпор коварным и враждебным действиям.
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Или пусть генкрысы из штабных кресел переезжают в блиндаж на передовой!!!
Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?
дякую, дуже дякую!