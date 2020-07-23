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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов возле Старогнатовки, потерь нет, - Минобороны

Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов возле Старогнатовки, потерь нет, - Минобороны

С начала суток российско-оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям воинов операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В период с 06:30 по 07:05, российские оккупационные войска вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов по позициям украинских защитников вблизи Старогнатовки на Донецком направлении.

На вражеские обстрелы, украинские воины оперативно отвечали из имеющихся огневых средств.

По имеющейся информации, с началом текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников, нет.

Подразделения Объединенных сил постоянно находятся на защите Украины и готовы дать эффективный отпор коварным и враждебным действиям.

Также читайте: Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб

Автор: 

Минобороны (9404) обстрел (27685) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+14
Це вже перемир'я чи ще ні ?
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23.07.2020 13:07
+5
Главное до 27 го. перетерпеть, а там величайшие лидеры современности уже договорились, об окончательном перемирии...
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23.07.2020 13:08
+4
Нее, перемирие с 27.07.2020. Тогда уже будет нельзя "оперативно отвечать из имеющихся огневых средств"https://censor.net/n3209754
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23.07.2020 13:09
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Це вже перемир'я чи ще ні ?
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23.07.2020 13:07 Ответить
Нее, перемирие с 27.07.2020. Тогда уже будет нельзя "оперативно отвечать из имеющихся огневых средств"https://censor.net/n3209754
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23.07.2020 13:09 Ответить
Злочинні накази виконуватись не будуть, бо офіцери та солдати згідно з Конституцією України мають права не виконувати злочинних наказів! А припинення ведення вогню на фронті це створення загрози для життя та здоров'я солдат та офіцерів які задіяни в бойових операціях чи несуть бойове чергування на лінії фронту! Тому наказ на припинення вогню це злочинний наказ який ставить під загрозу життя та здоров'я військовослужбовців і тому такі накази не підлягають виконанню!
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23.07.2020 13:23 Ответить
Жить захочешь - будешь отвечать!!!
Или пусть генкрысы из штабных кресел переезжают в блиндаж на передовой!!!
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23.07.2020 13:27 Ответить
Буде ,ударний ломпасний батальон !!
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23.07.2020 13:34 Ответить
А подавати новини про обстріли не є порушенням домовленостей?
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23.07.2020 13:07 Ответить
А что скажет ОБСЕ? Как всегда что ихняя организация низачто не отвечает а носит только рекомендательный и наблюдательный характер?
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23.07.2020 13:08 Ответить
Главное до 27 го. перетерпеть, а там величайшие лидеры современности уже договорились, об окончательном перемирии...
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23.07.2020 13:08 Ответить
Мало хто знає, але по напрямку в сторону Києва і Трускавець... може цей терорист і не такий поганий хлопець?
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23.07.2020 13:14 Ответить
Да и власть наша не "поганая" пропускает до сих пор в приднестровье рашистов и их технику через территорию Украины.
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23.07.2020 13:22 Ответить
Швидше відкривайте додоткові пропускні пункти. Можна по всій лінії фронту.
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23.07.2020 13:15 Ответить
Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов возле Старогнатовки, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5903
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23.07.2020 13:15 Ответить
Вот сейчас они институт политруков от партии слуг народов создадут ???
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23.07.2020 13:19 Ответить
Которые закончили трускавецкий университет 😀😀😳
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23.07.2020 13:19 Ответить
готовятся к перемирию
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23.07.2020 13:17 Ответить
Украине надо определенную позу репетировать. С такими талантами нашего правительства, пора уже. Если израильтяне за своих убитых мстят, то наше правительство давно уже равнодушно относится к тому, что наших воинов убивают так часто.
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23.07.2020 13:31 Ответить
"Нада просто пєрєстать стрілять." - найвеличніший стратєх **********.
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23.07.2020 13:17 Ответить
Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов возле Старогнатовки, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7925
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23.07.2020 13:17 Ответить
А волки молчат, потому-что некоторые заглядывают в глаза путлеру и говорят низззя отвечать в АДЕКВАТНОМ режиме.
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23.07.2020 13:19 Ответить
Считаю, что наше правительство идет на уступки путлеру, чем очень раздражают наших воинов-защитников. А если посмотреть статистику всяких исследовательских центров, то доверяют люди именно армии и я думаю, что недалек тот час, когда воинам надоест, что их убиваю из-за трусости нашего правительства. А украинские и рашистские олигархи давно все поделили и сговорились, у них все в шоколаде и это для Украины самая главная опасность.
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23.07.2020 13:38 Ответить
Твиттер

Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?
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23.07.2020 13:28 Ответить
Не правительство, а куча предателей..
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23.07.2020 13:40 Ответить
з 27 - ПЛА, розвідка, стріляти у відповідь НІЗЗЯ! - патерьнєт

дякую, дуже дякую!
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23.07.2020 13:55 Ответить
 
 