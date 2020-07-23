Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов возле Старогнатовки, потерь нет, - Минобороны

С начала суток российско-оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям воинов операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В период с 06:30 по 07:05, российские оккупационные войска вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов по позициям украинских защитников вблизи Старогнатовки на Донецком направлении.

На вражеские обстрелы, украинские воины оперативно отвечали из имеющихся огневых средств.

По имеющейся информации, с началом текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников, нет.

Подразделения Объединенных сил постоянно находятся на защите Украины и готовы дать эффективный отпор коварным и враждебным действиям.

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