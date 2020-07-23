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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли позиції українських воїнів біля Старогнатівки, втрат немає, - Міноборони

Окупанти обстріляли позиції українських воїнів біля Старогнатівки, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях воїнів операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У період із 6:30 до 7:05 російські окупаційні війська вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях українських захисників поблизу Старогнатівки на донецькому напрямку.

На ворожі обстріли українські воїни оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає.

Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають на захисті України та готові дати ефективну відсіч підступним ворожим діям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб

Автор: 

Міноборони (7456) обстріл (29006) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+14
Це вже перемир'я чи ще ні ?
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23.07.2020 13:07
+5
Главное до 27 го. перетерпеть, а там величайшие лидеры современности уже договорились, об окончательном перемирии...
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23.07.2020 13:08
+4
Нее, перемирие с 27.07.2020. Тогда уже будет нельзя "оперативно отвечать из имеющихся огневых средств"https://censor.net/n3209754
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23.07.2020 13:09
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Це вже перемир'я чи ще ні ?
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23.07.2020 13:07 Відповісти
Нее, перемирие с 27.07.2020. Тогда уже будет нельзя "оперативно отвечать из имеющихся огневых средств"https://censor.net/n3209754
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23.07.2020 13:09 Відповісти
Злочинні накази виконуватись не будуть, бо офіцери та солдати згідно з Конституцією України мають права не виконувати злочинних наказів! А припинення ведення вогню на фронті це створення загрози для життя та здоров'я солдат та офіцерів які задіяни в бойових операціях чи несуть бойове чергування на лінії фронту! Тому наказ на припинення вогню це злочинний наказ який ставить під загрозу життя та здоров'я військовослужбовців і тому такі накази не підлягають виконанню!
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23.07.2020 13:23 Відповісти
Жить захочешь - будешь отвечать!!!
Или пусть генкрысы из штабных кресел переезжают в блиндаж на передовой!!!
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23.07.2020 13:27 Відповісти
Буде ,ударний ломпасний батальон !!
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23.07.2020 13:34 Відповісти
А подавати новини про обстріли не є порушенням домовленостей?
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23.07.2020 13:07 Відповісти
А что скажет ОБСЕ? Как всегда что ихняя организация низачто не отвечает а носит только рекомендательный и наблюдательный характер?
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23.07.2020 13:08 Відповісти
Главное до 27 го. перетерпеть, а там величайшие лидеры современности уже договорились, об окончательном перемирии...
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23.07.2020 13:08 Відповісти
Мало хто знає, але по напрямку в сторону Києва і Трускавець... може цей терорист і не такий поганий хлопець?
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23.07.2020 13:14 Відповісти
Да и власть наша не "поганая" пропускает до сих пор в приднестровье рашистов и их технику через территорию Украины.
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23.07.2020 13:22 Відповісти
Швидше відкривайте додоткові пропускні пункти. Можна по всій лінії фронту.
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23.07.2020 13:15 Відповісти
Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов возле Старогнатовки, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5903
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23.07.2020 13:15 Відповісти
Вот сейчас они институт политруков от партии слуг народов создадут ???
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23.07.2020 13:19 Відповісти
Которые закончили трускавецкий университет 😀😀😳
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23.07.2020 13:19 Відповісти
готовятся к перемирию
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23.07.2020 13:17 Відповісти
Украине надо определенную позу репетировать. С такими талантами нашего правительства, пора уже. Если израильтяне за своих убитых мстят, то наше правительство давно уже равнодушно относится к тому, что наших воинов убивают так часто.
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23.07.2020 13:31 Відповісти
"Нада просто пєрєстать стрілять." - найвеличніший стратєх **********.
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23.07.2020 13:17 Відповісти
Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов возле Старогнатовки, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7925
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23.07.2020 13:17 Відповісти
А волки молчат, потому-что некоторые заглядывают в глаза путлеру и говорят низззя отвечать в АДЕКВАТНОМ режиме.
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23.07.2020 13:19 Відповісти
Считаю, что наше правительство идет на уступки путлеру, чем очень раздражают наших воинов-защитников. А если посмотреть статистику всяких исследовательских центров, то доверяют люди именно армии и я думаю, что недалек тот час, когда воинам надоест, что их убиваю из-за трусости нашего правительства. А украинские и рашистские олигархи давно все поделили и сговорились, у них все в шоколаде и это для Украины самая главная опасность.
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23.07.2020 13:38 Відповісти
Твиттер

Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?
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23.07.2020 13:28 Відповісти
Не правительство, а куча предателей..
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23.07.2020 13:40 Відповісти
з 27 - ПЛА, розвідка, стріляти у відповідь НІЗЗЯ! - патерьнєт

дякую, дуже дякую!
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23.07.2020 13:55 Відповісти
 
 