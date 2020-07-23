Окупанти обстріляли позиції українських воїнів біля Старогнатівки, втрат немає, - Міноборони
Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях воїнів операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
У період із 6:30 до 7:05 російські окупаційні війська вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях українських захисників поблизу Старогнатівки на донецькому напрямку.
На ворожі обстріли українські воїни оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.
За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає.
Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають на захисті України та готові дати ефективну відсіч підступним ворожим діям.
Топ коментарі
+14 dfasf sdfsdfs
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+5 Sergii Ustim
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+4 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар23.07.2020 13:09 Посилання
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Или пусть генкрысы из штабных кресел переезжают в блиндаж на передовой!!!
Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?
дякую, дуже дякую!