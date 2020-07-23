Окупанти обстріляли позиції українських воїнів біля Старогнатівки, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях воїнів операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У період із 6:30 до 7:05 російські окупаційні війська вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях українських захисників поблизу Старогнатівки на донецькому напрямку.

На ворожі обстріли українські воїни оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає.

Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають на захисті України та готові дати ефективну відсіч підступним ворожим діям.

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