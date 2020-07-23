Суд сегодня изберет меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу

Меру пресечения "луцком террористу" Максиму Кривошу будут избирать сегодня, 23 июля, в 15:00 в Луцком районном суде Волынской области.

Об этом сообщает пресс служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Ходатайство (о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. - Ред.) будет слушаться 23 июля 2020 в 15:00. в зале судебного заседания №2 на 1 этаже в помещении Луцкого горрайонного суда Волынской области по ул. Конякина, 3 ", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что в связи с продолжением действия карантина и с целью недопущения распространения вирусного заболевания COVID-19 в суде будет действовать особый режим работы для обеспечения безопасности, а именно: масочный режим, дезинфекция, дистанция и соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Поэтому к участию в судебном заседании допускаются только участники дела и представители СМИ по предварительной аккредитации.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.