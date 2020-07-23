Суд сегодня изберет меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу
Меру пресечения "луцком террористу" Максиму Кривошу будут избирать сегодня, 23 июля, в 15:00 в Луцком районном суде Волынской области.
Об этом сообщает пресс служба суда, передает Цензор.НЕТ.
"Ходатайство (о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. - Ред.) будет слушаться 23 июля 2020 в 15:00. в зале судебного заседания №2 на 1 этаже в помещении Луцкого горрайонного суда Волынской области по ул. Конякина, 3 ", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что в связи с продолжением действия карантина и с целью недопущения распространения вирусного заболевания COVID-19 в суде будет действовать особый режим работы для обеспечения безопасности, а именно: масочный режим, дезинфекция, дистанция и соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Поэтому к участию в судебном заседании допускаются только участники дела и представители СМИ по предварительной аккредитации.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинцы хотели жить, как в сериале. Вот и живем. Правда, обещали, что будет, как в «Слуге народа». Ну а получилось, как в «Черном зеркале». И скажите спасибо, что в требованиях террориста ничего не было про свинью. Нет, Владимир Александрович - он бы справился с ролью. Но избиратель не готов к авангарду. Поэтому наоборот - была предложена сценарная антитеза. Посмотрите фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными. Не дадим свиней в обиду. Даже презЕденту.
Цушко когда-то спас Украину, а Зеленский спас людей в автобусе. Об этом говорит нам Кирилл Тимошенко и опрошенный Бутусовым заложник. И ведь они правы. Террорист выдвигал комплексные требования: чтобы ряд госчиновников, главы конфессий, а также Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук и Медведчук выступили с признанием в соцсетях, что они террористы в законе.
Зеленскому же ставилась куда более сложная актерская задача - прорекламировать фильм. И никто не запилил видосика, кроме президента. Кто молодец? Президент молодец. Увидел террорист видосик, поговорил с Президентом - и сразу на душе у него посветлело, и понял он, что есть еще надежда в этом мире. По-крайней мере, для животных.
Единственное, что непонятно - станет ли звонок Зеленскому стандартной опцией для террористов в будущем? Или все-таки эксклюзивным бонусом? Что будут просить у Зеленского дальше? Как объяснить террористам, что вот этот пункт Президент может, этот обсуждается, а вот этот - табу? С другой стороны, неплохой вариант, решающий тему извинений с Кадыровым. Захват, извинения, потом пост удалить и сказать, что для спасения людей.
Сейчас много недовольных. Диванных, как сказал боевой офицер и заместитель министра Антон Геращенко, экспертов. Спрашивающих, например, сколько вообще у министра минеров мостов и захватчиков автобусов в резерве, и не пора ли их оформить в отдельное подразделение? Почему на «водные» переговоры с террористом, а затем «принимать» его, когда тот сдался, ходил именно руководитель следственно-оперативной группы по расследованию дела Шеремета Коваль? Переговоры с террористами - его специализация? Или, страшно даже предположить, это как-то связано с тем, что Зеленский недавно выразил некоторое невразумительное недовольство расследованием, и Коваля надо было срочно показать, как отважного героя?
Почему не прилетел Баканов, и почему вообще операцию проводила МВД, а не СБУ? Ведь тут теракт - профиль спецслужбы, и руководить операцией должен был АТЦ СБУ. Иван Геннадьевич все объяснил. «Директор ЦРУ присутствует на таких операциях, как вы думаете? Главное ведь, чтобы было все хорошо. Или вы думаете, что было бы безопасно для заложников, чтобы я с автоматом ворвался в автобус?». Тут глава СБУ немного перепутал ЦРУ с ФБР, но какая разница, как говорил классик. А в целом ответ, как в анекдоте про Брежнева и советских космонавтов, которым приказали лететь на Солнце: «вы что думаете, в Политбюро дураки сидят? Полетите ночью!». По словам Баканова, АТЦ и "Альфа" все контролировали. С самого начала. Ну почти с самого.
Иван Геннадьевич скромничает. Более чем контролировали. Контроль был настолько тотальный, что вариант ликвидации снайперами не рассматривался даже после того, как Кривош стрелял по дрону и в окно рядом с Ковалем. Для иллюстрации полноты контроля уже сдавшегося и ходящего туда-сюда перед автобусом Кривоша заставили ждать - сначала переговорную группу во главе с Ковалем, бойцу которой он любезно подал руки под наручники, а затем БТР СБУ с группой захвата, бросившей светошумовую гранату, когда террорист уже был в наручниках. Зачем они ее бросили?
Замечательное объяснение диванным экспертам дал Геращенко. Затем бросили, чтобы подавить волю террориста. Ведь на нем могли находиться взрывные устройства. И усилием воли они могли быть приведены в действие. Эту версию дополнил, а точнее развил министр. Который сказал, что все было по сценарию, и СБУ подъехала тогда, когда убедилась, что у террориста уже нет оружия. Вот теперь все полностью стало на места, и критики, говорившие об отсутствии координации между подразделениями и других странностях и ляпах, были посрамлены.
Но некоторые еще продолжали задавать, как им казалось, неудобные вопросы. Зачем туда поехал Кирилл Тимошенко? Вы еще спросите, зачем Аваков! Как зачем? А потому что ответственность за все, что происходит - на Президенте. И на министре. А почему поехал заместитель главы Офиса по коммуникациям, то есть главный по пиару? А не, скажем, по региональной политике Трофимов? Или сам Ермак?
А потому что сейчас эпоха брехни закончилась, и наступила новая эпоха эффективных коммуникаций с целевыми аудиториями! И важно не само событие, а его правильная трактовка и подача. Вот поэтому там и нужен Кирилл, который чувствует кадр, чувствует эмоцию, чувствует настроение. И может объяснить стране, кто спас людей. Кто успокоил и заставил сдаться террориста. И поэтому «1+1» честно рассказывает, что если бы не министр, то не факт бы, что справились. И это не кино, а жизнь, а огрехи - они только подчеркивают достоверность.
Обывателю нужна картинка. Согласитесь, красиво, когда если где-то беда, Аваков и Зеленский спешат туда. В грязных ботах, на вертолетах. У вас наводненье? У нас есть решенье. Пожары кругом? Летим к вам с дождем. Упала стена? Мы едем, страна. Приходят, решают, жизни спасают.
Именно так все выглядит в телевизоре условного дяди Васи. Вот поэтому и нужны такие люди, как Кирилл Тимошенко и Антон Геращенко. Пиарщики всегда были бэк-офисом, и должны им оставаться. А у нас они стали властью. И вся власть работает в их логике. Что ведет систему к катастрофе. Потому что приоритетными становятся не те процессы и действия, которые нужны для обеспечения эффективного госуправления, а те, которые позволяют выигрышно выглядеть власти. А это часто взаимоисключающие вещи.
Впрочем, когда мы говорим, что вся власть действует в этой логике, то стоит вспомнить: а глава государства - он кто? Что он умеет, кроме пиара и актерской игры? Поэтому все вопросы о том, почему Зеленский говорил по телефону с луцким террористом и не говорил с российскими террористами на Донбассе об эвакуации раненого из обстрелянной ими похоронной команды - это как спрашивать ворону, почему она каркает, а не поет соловьем. Поет, как умеет.
Сейчас все спорят - что это было? Нагромождение идиотизма или чья-то спецоперация с нагромождением идиотизма? Нет оснований что-либо утверждать наверняка, но какова сейчас ситуация у Зеленского? Рейтинг летит вниз, ОПЗЖ откусывает кусками на Востоке, РФ помогает унижением Кадыровым, все управленческие проекты превращаются в черепки, пообещал танкер поднять до 20 июля - танкер лежит, нефть течет. «Большая стройка» превращается в большой пил, 30% для друзей, и скоро это начнет вылезать в СМИ. Поездки по стране уже не заходят.
Остается только российский сценарий мобилизации электората, только в лайтовой версии, без жертв. Когда Офис в своих темниках пишет, что кто бы, мол, решился, все в Украине прогнило, все друг друга сдают и записывают. И это правда, но есть одна структура, в которой своих не сдают, а отмазывают даже за откровенный криминал, где круговая порука и многолетняя несменяемость вождя. И есть кадровые ресурсы для больших мистификаций. Это МВД. Которому вполне под силу провернуть спецоперацию. Скорее всего, в координации с Офисом (его частью). А вот кто в этой истории выглядел героем, а кто клоуном - соцопросы покажут. На наш взгляд, технология успешной не будет. Украина - не Россия.
премию, повышение в звании и благодарность от шмаркли)
На світлині силовики спокійно сидять на скамійці поряд з місцем, де "луцький терорист" взяв людей у заручники.
Потім з'явилося відео, на якому він звинувачує у всьому "систему". Ближче до обіду терорист опублікував вимоги: високопоставлені чиновники повинні були публічно визнати себе "терористами в законі", а Володимир Зеленський - порекомендувати фільм "Земляни".
Ближче до вечора "луцький терорист" поговорив з Володимиром Зеленським, після чого звільнив трьох людей, включаючи дитину і вагітну жінку. Потім президент опублікував коротке відео, в якому виконав одну з вимог терориста - порекомендував фільм.
Серіал "Терористичний квартал". Перша серія - "Луцький терорист (Волинська возня)". Друга - "Хто вкладає зброю у руки терористам?". Третя - "Харківські послідовники". Четверта - «Великий перемовник членом на піаніно", п"ята - "Маски" в Полтаві"... Далі буде?...
Значить, і ти терорист.