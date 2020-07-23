Суд сьогодні обере запобіжний захід "луцькому терористові" Кривоші

Запобіжний захід "луцькому терористові" Максиму Кривоші обиратимуть сьогодні, 23 липня, о 15:00 в Луцькому районному суді Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Клопотання (про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. - Ред.) буде слухатися 23 липня 2020 року о 15 год.00 хв. в залі судового засідання №2 на 1 поверсі в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області по вул. Конякіна, 3", - йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що у зв'язку з продовженням дії карантинних обмежень та з метою недопущення розповсюдження вірусного захворювання COVID-19 в суді продовжує діяти особливий режим роботи для забезпечення безпеки, а саме: масковий режим, дезінфекція, дистанція та дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Тому до участі в судовому засіданні допускаються тільки учасники справи і представники ЗМІ за попередньою акредитацією.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.